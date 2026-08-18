Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdi

·32·Sport
Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdi
Qisqacha

Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin to'p»ni qo'lga kiritish uchun o'z o'yini orqali qo'lidan kelganini qilganini, biroq natija ovoz berish jarayoni, boshqa insonlar va OAVga bog'liqligini aytdi. U Bundesliganing so'nggi mavsumida 31 ta uchrashuvda 36 ta gol va 5 ta golli uzatma qayd etib, Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta o'yinda 61 ta gol urdi.

Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn Germaniyadagi rekord darajadagi sermahsul mavsumidan soʻng 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofotini qoʻlga kiritish ehtimoli haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Angliya terma jamoasi sardori oʻtgan mavsumda futbol olamidagi eng nufuzli individual sovringa daʼvogarlik qilish uchun qoʻlidan kelgan barcha ishni qilganiga ishonch bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 33 yoshli hujumchi Germaniyadagi faoliyati davomida oʻta sermahsul hujumchi maqomini yanada mustahkamladi. U Bundesliganing soʻnggi mavsumida atigi 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, 36 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Umuman olganda, Keyn oʻtgan mavsumda Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda 61 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi.

Sovrinli mavsumlar va terma jamoadagi rekord

Oldinroq sovrinsiz yurgan hujumchi Bavariya safida Germaniya chempionligini qoʻlga kiritib, oʻzining qora seriyasiga barham bergandi. Shundan soʻng klub bilan yana bir Bundesliga chempionligi, shuningdek, DFB-Pokal va Germaniya Superkubogi qoʻlga kiritildi. Garchi Angliya terma jamoasi mundialda zafar qucha olmagan boʻlsa-da, jamoa sardori 6 ta gol urib, Gari Linekerning rekordini yangiladi va terma jamoaning turnirlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.

Keyn «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritish imkoniyatlari haqida gapirar ekan, natija uning qoʻlida emasligini, biroq u barqaror va yuqori darajadagi oʻyin namoyish etganini taʼkidladi. Hujumchi sovrinning salmogʻi yuqoriligini tan olib, kelajak uchun aniq bashoratlar qilishdan oʻzini tiydi.

«Oltin toʻp» meni qoʻlimda emas. Men oʻz oʻyinim orqali qoʻlimdan kelganini qildim. Endi hammasi ovoz berish jarayoni, boshqa insonlar va OAVga bogʻliq. Bular mening qoʻlimdan kelmaydigan ishlar. Nima boʻlishini koʻramiz», — deya Keynning soʻzlarini keltiradi nashr.

Lotar Matthausning fikri va asosiy raqobat

Germaniya futboli afsonasi Lotar Matthaus Xarri Keynni ochiqchasiga qoʻllab-quvvatlab, Bavariya hujumchisi joriy yilda boshqa barcha daʼvogarlarga qaraganda «Oltin toʻp»ga koʻproq loyiqligini taʼkidladi. 65 yoshli mutaxassis Keynning mavsum davomida birorta ham past pasayishlarsiz barqaror harakat qilganini yuqori baholadi.

«Mening nazarimda, Harri Keyn «Oltin toʻp» uchun asosiy daʼvogar hisoblanadi. Men faqat bitta oʻyin yoki bitta jahon chempionatiga emas, balki butun yil davomidagi harakatlarga qarayman. Ispaniya chempionatida Barselona bilan gʻalaba qozongan va keyin Ispaniya safida jahon chempioni boʻlgan futbolchilar bor, biroq ularning ichida barchadan yaqqol ustun kelgan biror oʻyinchi boʻldimi? Lamin Yamal misolida aytadigan boʻlsak, yoʻq deb javob bergan boʻlardim», — dedi Matthaus.

Harri KeynBavariyaOltin toʻpLotar MatthausBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiMilan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiBugun, 16:11Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi