Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdi
Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin to'p»ni qo'lga kiritish uchun o'z o'yini orqali qo'lidan kelganini qilganini, biroq natija ovoz berish jarayoni, boshqa insonlar va OAVga bog'liqligini aytdi. U Bundesliganing so'nggi mavsumida 31 ta uchrashuvda 36 ta gol va 5 ta golli uzatma qayd etib, Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta o'yinda 61 ta gol urdi.
Myunxenning Bavariya klubi hujumchisi Harri Keyn Germaniyadagi rekord darajadagi sermahsul mavsumidan soʻng 2026-yilgi «Oltin toʻp» mukofotini qoʻlga kiritish ehtimoli haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Angliya terma jamoasi sardori oʻtgan mavsumda futbol olamidagi eng nufuzli individual sovringa daʼvogarlik qilish uchun qoʻlidan kelgan barcha ishni qilganiga ishonch bildirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 33 yoshli hujumchi Germaniyadagi faoliyati davomida oʻta sermahsul hujumchi maqomini yanada mustahkamladi. U Bundesliganing soʻnggi mavsumida atigi 31 ta uchrashuvda maydonga tushib, 36 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Umuman olganda, Keyn oʻtgan mavsumda Bavariya safida barcha musobaqalarda 51 ta oʻyinda 61 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qildi.
Sovrinli mavsumlar va terma jamoadagi rekordOldinroq sovrinsiz yurgan hujumchi Bavariya safida Germaniya chempionligini qoʻlga kiritib, oʻzining qora seriyasiga barham bergandi. Shundan soʻng klub bilan yana bir Bundesliga chempionligi, shuningdek, DFB-Pokal va Germaniya Superkubogi qoʻlga kiritildi. Garchi Angliya terma jamoasi mundialda zafar qucha olmagan boʻlsa-da, jamoa sardori 6 ta gol urib, Gari Linekerning rekordini yangiladi va terma jamoaning turnirlardagi eng yaxshi toʻpurariga aylandi.
Keyn «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritish imkoniyatlari haqida gapirar ekan, natija uning qoʻlida emasligini, biroq u barqaror va yuqori darajadagi oʻyin namoyish etganini taʼkidladi. Hujumchi sovrinning salmogʻi yuqoriligini tan olib, kelajak uchun aniq bashoratlar qilishdan oʻzini tiydi.
«Oltin toʻp» meni qoʻlimda emas. Men oʻz oʻyinim orqali qoʻlimdan kelganini qildim. Endi hammasi ovoz berish jarayoni, boshqa insonlar va OAVga bogʻliq. Bular mening qoʻlimdan kelmaydigan ishlar. Nima boʻlishini koʻramiz», — deya Keynning soʻzlarini keltiradi nashr.
Lotar Matthausning fikri va asosiy raqobatGermaniya futboli afsonasi Lotar Matthaus Xarri Keynni ochiqchasiga qoʻllab-quvvatlab, Bavariya hujumchisi joriy yilda boshqa barcha daʼvogarlarga qaraganda «Oltin toʻp»ga koʻproq loyiqligini taʼkidladi. 65 yoshli mutaxassis Keynning mavsum davomida birorta ham past pasayishlarsiz barqaror harakat qilganini yuqori baholadi.
«Mening nazarimda, Harri Keyn «Oltin toʻp» uchun asosiy daʼvogar hisoblanadi. Men faqat bitta oʻyin yoki bitta jahon chempionatiga emas, balki butun yil davomidagi harakatlarga qarayman. Ispaniya chempionatida Barselona bilan gʻalaba qozongan va keyin Ispaniya safida jahon chempioni boʻlgan futbolchilar bor, biroq ularning ichida barchadan yaqqol ustun kelgan biror oʻyinchi boʻldimi? Lamin Yamal misolida aytadigan boʻlsak, yoʻq deb javob bergan boʻlardim», — dedi Matthaus.
…