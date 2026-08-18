Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdi

·4·Texno
Olimlar sunʼiy intellekt yordamida Mars ob-havosini bashorat qilishni oʻrganishdi
Qisqacha

Tadqiqotchilar Yer atmosferasini bashorat qilishga mo'ljallangan GraphCast modelini Mars sharoitiga moslashtirib, MarsCast tizimini yaratdi. Mars Climate Database (MCD) ma'lumotlari asosida qayta o'qitilgan model 10 ta o'qitish epoxasidan so'ng sutkalik harorat siklini tikladi va 300 epoxadan keyin 10 kunlik prognozlarda mavsumiy, vertikal tuzilma hamda shamollar harakatini aniq ko'rsatdi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tadqiqotchilar Yer atmosferasini bashorat qilishga moʻljallangan sunʼiy intellekt modelini oʻzgariyshi qiyin boʻlgan boshqa sayyora — Mars sharoitiga moslashtirish mumkinligini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdilar. Yer uchun moʻljallangan GraphCast grafovu neyrotarmoq modeli asosida yaratilgan yangi MarsCast tizimi Qizil sayyora ob-havosini rekord darajada tez va aniq hisoblab chiqish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki bosqichda model Yer sharoitida olingan bilimlar bilan Mars atmosferasining joriy holatini yetarlicha aniq aks ettirgan boʻlsa-da, tez orada oʻz dinamikasini yoʻqotib, sutkalik harorat oʻzgarishlarini toʻliq bermagan. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun olimlar Mars Climate Database (MCD) maʼlumotlar bazasidan foydalangan holda modelni qayta oʻqitishga qaror qilishdi.

MarsCast modeli va uning ishlash prinsipi

Tizimni takomillashtirish jarayonida harorat, gorizontal hamda vertikal shamollar hisobga olindi. Shuningdek, sayyora qizishini belgilovchi asosiy omil sifatida atmosfera yuqori chegarasidagi quyosh nurlanishi qoʻshildi. Namlik esa soddalashtirilgan holda oʻzgarmas qoldirildi, chunki Mars yuzasidagi haqiqiy nisbiy namlik koʻp vaqt davomida 10 foizdan past boʻlishiga qaramay, tong otishidan oldin qisqa muddatda toʻyinganlik darajasigacha koʻtarilishi mumkin.

Atigi 10 ta oʻqitish epoxasidan soʻng MarsCast Marsdagi ishonchli sutkaviy harorat siklini qayta tiklay boshladi. Atigi 30 kunlik maʼlumotlar asosida 300 epoxadan keyin model sezilarli darajada barqarorlashdi va yaxshilanishda davom etdi. Natijada u 10 kunlik prognozlarda mavsumiy va vertikal tuzilmani, shuningdek shamollar harakati xarakterini aniq koʻrsatib berdi.

Hisoblash tezligi va kelajakdagi rejalar

Yangi yondashuvning eng katta yutuqlaridan biri bu uning yuqori tezligi va tejamkorligidir. Maʼlumotlarga koʻra, 6 soatlik qadam va 1° aniqlikdagi 10 kunlik prognozni MarsCast bitta GPU yordamida atigi 2 daqiqada hisoblab chiqadi. Taqqoslash uchun, anʼanaviy fizika modeli shunday prognoz uchun 1 ta CPU talab qilib, 30 daqiqa sarflaydi va pastroq — 5° aniqlikda ishlaydi.

Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, Yer meteorologik sunʼiy intellekt modellari boshqa sayyoralar dinamikasini qisman koʻchira olishi isbotlandi, biroq atmosferaning kimyoviy tarkibi, radiatsion balans hamda issiqlik inertsiyasidagi ulkan tafovutlar tufayli moslashuv majburiy qadam hisoblanadi. Keyingi bosqichda avtorlar chang koʻchishi va uning nurlanishga taʼsirini qoʻshishni, shuningdek tizimni orbital apparatlar va yer usti stansiyalari maʼlumotlari asosida tekshirishni rejalashtirmoqda. Kelgusida bunday texnologiyalar kelajakdagi boshqariladigan va robotlashtirilgan missiyalarni rejalashtirishda, jumladan chang boʻronlari xavfini oldindan baholashda qoʻl kelishi mumkin.

MarsCastSunʼiy intellektMars ob-havosiGrafCastKosmik tadqiqotlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiStarship kosmosdan qaytdi, biroq okeandagi shiddatli boʻron sinovidan oʻtdiBugun, 16:53Xitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaXitoy oʻzining eng quvvatli raketasini Oyga uchirishga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 16:29Starlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiStarlink tezlashuviga toʻsiq: Iridium FCCʼga murojaat qildiBugun, 15:51Samsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiSamsung SDI va General Motors elektromobillar uchun yangi batareyalar ishlab chiqadiBugun, 15:24Oppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiOppo Find X10 ilg‘or ekran texnologiyasi bilan jihozlanadiBugun, 14:58SpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorSpaceX aksiyadorlari tuzilmasi maʼlum boʻldi: Alphabet asosiy tashqi investorBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlari
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi