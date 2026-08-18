Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkin
Milan klubi Kristofer Nkunkuni mavsum oxirigacha ijara asosida qo'yib yuborishga tayyor, RB Leipzig esa uni qaytarish bo'yicha asosiy da'vogar hisoblanadi. Nkunku joriy mavsumda avvalgi o'yin amaliyotini yo'qotgani va bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kirmagani sabab klubini o'zgartirishga yaqin turibdi. Futbolchining vakillari va RB Leipzig o'rtasida dastlabki muzokaralar bo'lib o'tgan, Roma klubi ham uning harakatlarini kuzatmoqda.
Fransiyalik hujumchi Kristofer Nkunku joriy mavsumda oʻzining avvalgi oʻyin amaliyotini yoʻqotib qoʻydi va klubini oʻzgartirishga yaqin turibdi. Futbolchi bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kirmagach, uning transferi boʻyicha muzokaralar boshlanib yuborildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Italiyaning Milan klubi futbolchini mavsum oxirigacha ijara asosida qoʻyib yuborishga tayyor. Ushbu vaziyatdan foydalanishga intilayotgan daʼvogarlar orasida esa uning sobiq jamoasi asosiy favoriy sifatida namoyon boʻlmoqda.
RB Leipzig bilan yangi aloqalarixbt.com va Goal.com xabar berishicha, futbolchining vakillari va nemis klubi oʻrtasida dastlabki muzokaralar boʻlib oʻtgan. RB Leipzig jamoasi oʻyinchini oʻz safiga qaytarishdan manfaatdor, chunki aynan Germaniyada Nkunku oʻz faoliyatining eng yorqin davrlarini oʻtkazgandi.
Eslatib oʻtamiz, hujumchi 2023-yilda nemis klubini tark etib, Angliyaga koʻchib oʻtgandi. Biroq soʻnggi oylardagi tushunarsiz vaziyat va tarkibdagi raqobat uning yangi jamoasida oʻzini toʻlaqonli koʻrsatishiga imkon bermadi.
Transfer bozori va asosiy raqobat
- Milan futbolchini ijaraga berishga qarshi emas
- RB Leipzig transfer poygasida asosiy daʼvogar hisoblanadi
- Roma klubi ham fransiyalik futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatmoqda
Qishki transfer oynasi yaqinlashgani sari Yevropa futbolidagi bunday oʻtishlar muxlislar eʼtiborini tortmoqda. Nkunkuning keyingi taqdiri va qaysi jamoani tanlashi uning keyingi faoliyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…