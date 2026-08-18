Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkin

·20·Sport
Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkin
Qisqacha

Milan klubi Kristofer Nkunkuni mavsum oxirigacha ijara asosida qo'yib yuborishga tayyor, RB Leipzig esa uni qaytarish bo'yicha asosiy da'vogar hisoblanadi. Nkunku joriy mavsumda avvalgi o'yin amaliyotini yo'qotgani va bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kirmagani sabab klubini o'zgartirishga yaqin turibdi. Futbolchining vakillari va RB Leipzig o'rtasida dastlabki muzokaralar bo'lib o'tgan, Roma klubi ham uning harakatlarini kuzatmoqda.

Fransiyalik hujumchi Kristofer Nkunku joriy mavsumda oʻzining avvalgi oʻyin amaliyotini yoʻqotib qoʻydi va klubini oʻzgartirishga yaqin turibdi. Futbolchi bosh murabbiy Ruben Amorimning rejasiga kirmagach, uning transferi boʻyicha muzokaralar boshlanib yuborildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Italiyaning Milan klubi futbolchini mavsum oxirigacha ijara asosida qoʻyib yuborishga tayyor. Ushbu vaziyatdan foydalanishga intilayotgan daʼvogarlar orasida esa uning sobiq jamoasi asosiy favoriy sifatida namoyon boʻlmoqda.

RB Leipzig bilan yangi aloqalar

ixbt.com va Goal.com xabar berishicha, futbolchining vakillari va nemis klubi oʻrtasida dastlabki muzokaralar boʻlib oʻtgan. RB Leipzig jamoasi oʻyinchini oʻz safiga qaytarishdan manfaatdor, chunki aynan Germaniyada Nkunku oʻz faoliyatining eng yorqin davrlarini oʻtkazgandi.

Eslatib oʻtamiz, hujumchi 2023-yilda nemis klubini tark etib, Angliyaga koʻchib oʻtgandi. Biroq soʻnggi oylardagi tushunarsiz vaziyat va tarkibdagi raqobat uning yangi jamoasida oʻzini toʻlaqonli koʻrsatishiga imkon bermadi.

Transfer bozori va asosiy raqobat

  • Milan futbolchini ijaraga berishga qarshi emas
  • RB Leipzig transfer poygasida asosiy daʼvogar hisoblanadi
  • Roma klubi ham fransiyalik futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatmoqda
Ayni paytda futbolchining oldida bir nechta yaxshi takliflar mavjud boʻlib, u oʻz faoliyatini davom ettirish uchun eng maqbul variantni tanlashi kerak. Germaniya klubining qiziqishi jiddiy ekani va tomonlar oʻrtasida muloqotlar davom etayotgani vaziyat tez orada oydinlashishidan dalolat beradi.

Qishki transfer oynasi yaqinlashgani sari Yevropa futbolidagi bunday oʻtishlar muxlislar eʼtiborini tortmoqda. Nkunkuning keyingi taqdiri va qaysi jamoani tanlashi uning keyingi faoliyati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Kristofer NkunkuMilanRB LeipzigRomaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiMilan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdiBugun, 16:11Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi