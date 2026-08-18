Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqda

·27·Dunyo
Markaziy Osiyoda sun’iy yomg‘ir texnologiyasi sinovdan o‘tkazilmoqda
Qisqacha

Qozog'iston 2026 yil may oyida sun'iy yog'ingarchilik texnologiyasini amaliyotga joriy etgan Markaziy Osiyodagi ilk davlat bo'ldi. Turkiston viloyatida 17 maydan boshlangan pilot loyiha 911 ming gektardan ortiq ekin maydonlarini qurg'oqchilikdan himoya qilishga qaratilgan bo'lib, unda Qozog'iston mutaxassislari BAA Milliy meteorologiya markazi bilan hamkorlik qilmoqda.

Markaziy Osiyoda suv tanqisligi va qurg‘oqchilikka qarshi yangi texnologiyalar sinovdan o‘tkazilmoqda. Qozog‘istonning Turkiston viloyatida bulutlarga sun’iy ta’sir ko‘rsatib, yog‘ingarchilikni ko‘paytirishga qaratilgan pilot loyiha amalga oshirilmoqda.

Qozog‘iston 2026 yil may oyida ushbu texnologiyani amaliyotga joriy etgan Markaziy Osiyodagi ilk davlat bo‘ldi. Loyiha 17 maydan boshlangan bo‘lib, 911 ming gektardan ortiq ekin maydonlarini qurg‘oqchilik ta’siridan himoya qilish va suv ta’minotini yaxshilashga qaratilgan.

Loyihada Qozog‘iston mutaxassislari BAA Milliy meteorologiya markazi bilan hamkorlik qilmoqda. Samolyotlar yordamida mos keladigan yomg‘ir bulutlariga tuz asosidagi maxsus reagentlar sepiladi. Biroq texnologiya istalgan paytda yomg‘ir yog‘dirishga imkon bermaydi — buning uchun avvalo tabiiy ravishda shakllangan va yog‘in berishga mos bulutlar bo‘lishi kerak.

Dastlab loyiha doirasida 11 ta parvoz amalga oshirilgan, keyingi ma’lumotlarda esa ularning soni 14 taga yetgani qayd etilgan. Natijalar meteorologik kuzatuvlar va sun’iy yo‘ldosh ma’lumotlari asosida baholanmoqda.

Qozog‘iston texnologiya kutilgan natijani bersa, yiliga 35 milliard tenge yoki qariyb 74 million dollar iqtisodiy samara olishni kutmoqda. Bunda qishloq xo‘jaligidagi yo‘qotishlarni kamaytirish va suv ta’minotini yaxshilash asosiy maqsadlardan hisoblanadi.

O‘zbekistonda ham sun’iy yog‘ingarchilik texnologiyasini joriy etish bo‘yicha pilot loyiha tayyorlanmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarda yog‘ingarchilikni tabiiy ko‘rsatkichga nisbatan 10–20 foizgacha oshirish imkoniyati o‘rganilmoqda.

Mamlakatdagi Gidrometeorologiya ilmiy-tadqiqot institutida bulut fizikasi va atmosferaga faol ta’sir ko‘rsatish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, bulutlarni sun’iy urug‘lantirish qurg‘oqchilikka qarshi kurashda yordamchi vosita bo‘lishi mumkin, biroq uning samaradorligi ob-havo va bulutlarning xususiyatlariga bevosita bog‘liq. Shu sababli texnologiyaning uzoq muddatli natijalarini ilmiy jihatdan baholash muhim.

Qozog'istonO'zbekistonTurkiston viloyatiBAA Milliy meteorologiya markazi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Kayan ayollari nega bo‘yinlariga halqa taqadi?Bugun, 16:26Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Yo‘lbars fotoqopqonni “o‘g‘irlab” ketdi (video)Bugun, 16:00Xitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiXitoyda ilk marta bemorning uzilgan oyoqlari qayta ulandiBugun, 15:16Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Kelinlik libosida qamoqxonaga borgan ayolning nikohi nega qoldirildi?Bugun, 15:03Texasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiTexasda yolg‘iz ayollar uchun noodatiy qishloq barpo etildiBugun, 14:44Oq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiOq ayiqni signal bilan uyg‘otgan kema kapitaniga jarima solindiBugun, 14:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi