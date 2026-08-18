Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdi
Milan Koventri Siti klubining Ruben Loftus-Chik uchun yo'llagan 10 million yevrolik rasmiy taklifini qat'iyan rad etdi. Yangi bosh murabbiy Ruben Amorim 30 yoshli yarim himoyachini 2026-27 yilgi mavsumda asosiy figuralardan biri sifatida ko'rayotgani sababli uning Angliyaga qaytishiga to'sqinlik qildi. Shu tariqa Ruben Loftus-Chik Italiya chempionatida ketma-ket to'rtinchi mavsumini o'tkazadi.
Angliya Premer-ligasiga qaytgan Koventri Siti klubi yarim himoyachi Ruben Loftus-Chikni oʻz safiga qoʻshib olishga urinishidan nafaqat mahrum boʻldi, balki Italiya grandi qarshiligiga duch keldi. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Milan klubi Angliya jamoasining tajribali futbolchi uchun yoʻllagan 10 million yevrolik rasmiy taklifini qatʼiyan rad etgan. Ushbu transferning barbod boʻlishida jamoaning yangi bosh murabbiyi hal qiluvchi rol oʻynadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Koventri Siti rahbariyati APLdagi kelgusi mavsum uchun tarkibni kuchaytirish maqsadida 30 yoshli ingliz futbolchisini asosiy transfer nishonlaridan biri sifatida belgilagandi. Biroq Milan rahbariyati ushbu taklifni darhol va keskin rad etib, sobiq Chelsi yulduzini qoʻyib yuborish niyatida emasligini ochiq bildirdi. Italiya klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining jamoa loyihasidagi oʻrnini yuqori baholamoqda.
Ruben Amorim qarori va taktik rejalarGoal.com xabar berishicha, milanliklarning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim shaxsan aralashib, Ruben Loftus-Chikning Angliyaga qaytishiga toʻsqinlik qilgan. Portugaliyalik mutaxassis 30 yoshli yarim himoyachiga 2026-27 yilgi mavsumda asosiy figuralardan biri sifatida qaramoqda. Amorim futbolchining maydondagi taktik jihatdan universal ekanini va uning oʻziga xos imkoniyatlarini yuqori baholaydi.
Ayniqsa, murabbiyning sevimli oʻyin tizimida yarim himoyachi chiziqlar orasida samarali harakat qila olishi Ruben Loftus-Chikni jamoa loyihasining ajralmas qismiga aylantiradi. Shu sababli, San-Siro klubi yozgi transfer oynasida futbolchini sotish variantini butunlay yopib qoʻydi va uni oʻz safida olib qolishga qaror qildi.
Frank Lempardning rejasi amalga oshmadiUshbu rad etilgan transfer Koventri Siti bosh murabbiyi Frank Lempard va Ruben Loftus-Chik oʻrtasidagi kutilgan uchrashuvning ham amalga oshishiga yoʻl qoʻymadi. Mutaxassislar avvalroq Chelsi safida birga faoliyat yuritishgan va Lempard oʻzining sobiq shogirdini Gʻarbiy Midlendga olib kelishni istagandi. Biroq APL klubining xohishi amalga oshmadi.
Natijada, Ruben Loftus-Chik Italiya chempionatida oʻzining ketma-ket toʻrtinchi mavsumini oʻtkazishda davom etadi. Eslatib oʻtamiz, sergak yarim himoyachi 2023 yilning yozida Chelsi safidan 19 million yevro evaziga Milan klubiga koʻchib oʻtgandi. A Seriyadagi dastlabki davrlardanoq u oʻzini Rossoneri yarim himoya markazida jismoniy jihatdan ustun va ishonchli oʻyinchi sifatida koʻrsatib kelmoqda.
…