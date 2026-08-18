Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdi

·24·Sport
Milan Ruben Loftus-Chik transferini rad etdi
Qisqacha

Milan Koventri Siti klubining Ruben Loftus-Chik uchun yo'llagan 10 million yevrolik rasmiy taklifini qat'iyan rad etdi. Yangi bosh murabbiy Ruben Amorim 30 yoshli yarim himoyachini 2026-27 yilgi mavsumda asosiy figuralardan biri sifatida ko'rayotgani sababli uning Angliyaga qaytishiga to'sqinlik qildi. Shu tariqa Ruben Loftus-Chik Italiya chempionatida ketma-ket to'rtinchi mavsumini o'tkazadi.

Angliya Premer-ligasiga qaytgan Koventri Siti klubi yarim himoyachi Ruben Loftus-Chikni oʻz safiga qoʻshib olishga urinishidan nafaqat mahrum boʻldi, balki Italiya grandi qarshiligiga duch keldi. Tuttosport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Milan klubi Angliya jamoasining tajribali futbolchi uchun yoʻllagan 10 million yevrolik rasmiy taklifini qatʼiyan rad etgan. Ushbu transferning barbod boʻlishida jamoaning yangi bosh murabbiyi hal qiluvchi rol oʻynadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Koventri Siti rahbariyati APLdagi kelgusi mavsum uchun tarkibni kuchaytirish maqsadida 30 yoshli ingliz futbolchisini asosiy transfer nishonlaridan biri sifatida belgilagandi. Biroq Milan rahbariyati ushbu taklifni darhol va keskin rad etib, sobiq Chelsi yulduzini qoʻyib yuborish niyatida emasligini ochiq bildirdi. Italiya klubi rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining jamoa loyihasidagi oʻrnini yuqori baholamoqda.

Ruben Amorim qarori va taktik rejalar

Goal.com xabar berishicha, milanliklarning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim shaxsan aralashib, Ruben Loftus-Chikning Angliyaga qaytishiga toʻsqinlik qilgan. Portugaliyalik mutaxassis 30 yoshli yarim himoyachiga 2026-27 yilgi mavsumda asosiy figuralardan biri sifatida qaramoqda. Amorim futbolchining maydondagi taktik jihatdan universal ekanini va uning oʻziga xos imkoniyatlarini yuqori baholaydi.

Ayniqsa, murabbiyning sevimli oʻyin tizimida yarim himoyachi chiziqlar orasida samarali harakat qila olishi Ruben Loftus-Chikni jamoa loyihasining ajralmas qismiga aylantiradi. Shu sababli, San-Siro klubi yozgi transfer oynasida futbolchini sotish variantini butunlay yopib qoʻydi va uni oʻz safida olib qolishga qaror qildi.

Frank Lempardning rejasi amalga oshmadi

Ushbu rad etilgan transfer Koventri Siti bosh murabbiyi Frank Lempard va Ruben Loftus-Chik oʻrtasidagi kutilgan uchrashuvning ham amalga oshishiga yoʻl qoʻymadi. Mutaxassislar avvalroq Chelsi safida birga faoliyat yuritishgan va Lempard oʻzining sobiq shogirdini Gʻarbiy Midlendga olib kelishni istagandi. Biroq APL klubining xohishi amalga oshmadi.

Natijada, Ruben Loftus-Chik Italiya chempionatida oʻzining ketma-ket toʻrtinchi mavsumini oʻtkazishda davom etadi. Eslatib oʻtamiz, sergak yarim himoyachi 2023 yilning yozida Chelsi safidan 19 million yevro evaziga Milan klubiga koʻchib oʻtgandi. A Seriyadagi dastlabki davrlardanoq u oʻzini Rossoneri yarim himoya markazida jismoniy jihatdan ustun va ishonchli oʻyinchi sifatida koʻrsatib kelmoqda.

MilanRuben Loftus-ChikRuben AmorimA SeriyaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildi53 yoshli Roberto Karlos kutilmaganda uylanganini ma’lum qildiBugun, 17:12Diego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiDiego Simeone Xulian Alvaresning kelajagi haqida fikr bildirdiBugun, 16:59Arsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiArsenal Julian Alvarez uchun kurashga kirishdi va Mikel Arteta futbolchiga qo'ng'iroq qildiBugun, 16:38Kristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinKristofer Nkunku Italiyani tark etib, Germaniyaga qaytishi mumkinBugun, 16:30Harri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiHarri Keyn 2026-yilgi «Oltin toʻp» imkoniyatlari haqida fikr bildirdiBugun, 16:14Borussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBorussiya Dortmund niderlandlik yarimhimoyachi Joey Veerni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi