Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»
Futbol olamining eng shov-shuvli vakillaridan biri Zlatan Ibrahimovic Portugaliya terma jamoasining Xorvatiya ustidan qozongan qiyin gʻalabasidan soʻng Cristiano Ronaldo manziliga keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchining fikricha, 39 yoshli yulduzning tarkibda boʻlishi jamoaning rivojlanishiga toʻsqinlik qilmoqda va bu qaror sport prinsiplaridan koʻra koʻproq nostalgiya bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Ibrahimovic Fox Sports efirida ekspert sifatida chiqish qilib, Roberto Martinez jamoasining kelajagiga shubha bilan qaragan. Zlatanning taʼkidlashicha, Portugaliya 2026-yilgi jahon chempionatida 41 yoshli Ronaldo bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Uning fikricha, hujumchining hozirgi holati jamoaviy oʻyinga foyda keltirishdan koʻra, koʻproq zarar bermoqda.
«Afsonaviy yetakchilik emas, bu shunchaki ego»Ibrahimovic oʻz nutqida Ronaldoning maydondagi harakatlari cheklanib qolganini va u faqat jarima maydonchasi ichida toʻp kutib turishini aytdi. «Bu afsonaviy yetakchilik emas. Bu jamoani asirga olib turgan shaxsiy ego, xolos. Ronaldo oʻzining chaqqonligi va texnikasini yoʻqotgan. Hozirda uning oyoqlari emas, balki nomi va oʻtmishdagi obroʻsi uni qoʻllab-quvvatlayapti», — deydi Zlatan.
Shuningdek, sobiq futbolchi Portugaliya terma jamoasining Xorvatiyaga qarshi oʻyinida zaxiradan tushib gʻalaba golini urgan Goncalo Ramos misolida oʻz fikrlarini asoslagan. Ibrahimovicning fikricha, Ramos kabi yosh va sermahsul hujumchilar zaxirada qolib, Ronaldoning asosiy tarkibda tushishi «nostalgiyaga asoslangan aqlsizlik» hisoblanadi.
Eslatib oʻtamiz, Portugaliya va Xorvatiya oʻrtasidagi bahs dramatik voqealarga boy boʻldi. Ivan Perisic hisobni ochgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo penaltidan gol urib muvozanatni tikladi. Oʻyin yakunida esa aynan Ramos gʻalaba toʻpini kiritdi. Biroq uchrashuv hakamlik borasidagi bahslarsiz oʻtmadi: Josko Gvardiol tomonidan kiritilgan gol VAR tekshiruvidan soʻng ofsayd tufayli bekor qilindi, bu esa xorvatlar ustozi Zlatko Dalicning jiddiy eʼtirozlariga sabab boʻldi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari orasida ham Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi borasida turli qarashlar mavjud. Ibrahimovicning ushbu chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻlishi kutilmoqda, chunki Portugaliya sardori hamon jamoaning eng asosiy figuralaridan biri boʻlib qolmoqda.
…