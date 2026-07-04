Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»

·0·Sport
Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldo haqida: «U Portugaliya termasini asirga olib turibdi»

Futbol olamining eng shov-shuvli vakillaridan biri Zlatan Ibrahimovic Portugaliya terma jamoasining Xorvatiya ustidan qozongan qiyin gʻalabasidan soʻng Cristiano Ronaldo manziliga keskin tanqidiy fikrlar bildirdi. Shvetsiyalik sobiq hujumchining fikricha, 39 yoshli yulduzning tarkibda boʻlishi jamoaning rivojlanishiga toʻsqinlik qilmoqda va bu qaror sport prinsiplaridan koʻra koʻproq nostalgiya bilan bogʻliq. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Ibrahimovic Fox Sports efirida ekspert sifatida chiqish qilib, Roberto Martinez jamoasining kelajagiga shubha bilan qaragan. Zlatanning taʼkidlashicha, Portugaliya 2026-yilgi jahon chempionatida 41 yoshli Ronaldo bilan muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Uning fikricha, hujumchining hozirgi holati jamoaviy oʻyinga foyda keltirishdan koʻra, koʻproq zarar bermoqda.

«Afsonaviy yetakchilik emas, bu shunchaki ego»

Ibrahimovic oʻz nutqida Ronaldoning maydondagi harakatlari cheklanib qolganini va u faqat jarima maydonchasi ichida toʻp kutib turishini aytdi. «Bu afsonaviy yetakchilik emas. Bu jamoani asirga olib turgan shaxsiy ego, xolos. Ronaldo oʻzining chaqqonligi va texnikasini yoʻqotgan. Hozirda uning oyoqlari emas, balki nomi va oʻtmishdagi obroʻsi uni qoʻllab-quvvatlayapti», — deydi Zlatan.

Shuningdek, sobiq futbolchi Portugaliya terma jamoasining Xorvatiyaga qarshi oʻyinida zaxiradan tushib gʻalaba golini urgan Goncalo Ramos misolida oʻz fikrlarini asoslagan. Ibrahimovicning fikricha, Ramos kabi yosh va sermahsul hujumchilar zaxirada qolib, Ronaldoning asosiy tarkibda tushishi «nostalgiyaga asoslangan aqlsizlik» hisoblanadi.

Eslatib oʻtamiz, Portugaliya va Xorvatiya oʻrtasidagi bahs dramatik voqealarga boy boʻldi. Ivan Perisic hisobni ochgan boʻlsa, Cristiano Ronaldo penaltidan gol urib muvozanatni tikladi. Oʻyin yakunida esa aynan Ramos gʻalaba toʻpini kiritdi. Biroq uchrashuv hakamlik borasidagi bahslarsiz oʻtmadi: Josko Gvardiol tomonidan kiritilgan gol VAR tekshiruvidan soʻng ofsayd tufayli bekor qilindi, bu esa xorvatlar ustozi Zlatko Dalicning jiddiy eʼtirozlariga sabab boʻldi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari orasida ham Ronaldoning terma jamoadagi kelajagi borasida turli qarashlar mavjud. Ibrahimovicning ushbu chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab boʻlishi kutilmoqda, chunki Portugaliya sardori hamon jamoaning eng asosiy figuralaridan biri boʻlib qolmoqda.

Cristiano RonaldoZlatan IbrahimovicPortugaliyaFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaFutbolchimiz Abbosbek Fayzullayev bugun uylanmoqdaBugun, 13:46O‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiO‘zbekiston kurashchilari Osiyo chempionatida uchinchi bo‘ldiBugun, 13:42O‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiO‘zbekistonlik qizlar Osiyo chempionatida 5 ta medalni qo‘lga kiritishdiBugun, 13:35Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Anchelotti Neymarning Braziliya terma jamoasidagi o‘rnini ochiqladi...Bugun, 13:30Klopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiKlopp Germaniya terma jamoasini boshqarishga tayyorligini aytdiBugun, 13:26Lamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiLamin Yamal Portugaliyadan qo‘rqmasligini ochiq aytdiBugun, 13:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi