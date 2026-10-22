Olimpiakos Pirey — Sparta Praga: tarkiblar va jonli matn

45+2
Burchak zarbasidan keyin uzatilgan to‘p jarima maydonchasi ichidagi Remo Froylerni (Olimpiakos Pirey) topib oldi va u to‘pni darvozaning o‘ng tomoniga yo‘naltirdi. U golni nishonlamoqchi bo‘lgan edi, ammo Yakub Surovchik so‘nggi lahzada seyv amalga oshirib, hisobni o‘zgarishsiz saqlab qoldi.
45+2⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtagini chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45+2
Olimpiakos Pirey futbolchisi Chikino burchak zarbasidan to‘pni jarima maydonchasi ichiga yetkazib berish imkoniyatiga ega.
45+1
Panayotis Retsos (Olimpiakos Pirey) jarima zarbasidan so‘ng to‘pga yetib keldi va darvoza tomon bosh bilan zarba yo‘lladi, ammo himoyachilar uni yaxshi to‘sib qolishdi. Darvozabon bu vaziyatda xavotirlanishiga hojat qolmadi. Olimpiakos Pirey burchak zarbasini ishlab oldi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
45+1
Hakam Espen Eskas Ki-Yana Xuver (Sparta Praga) tomonidan amalga oshirilgan qo‘pollikni payqadi va hushtagini chalishdan ikkilanmadi. Olimpiakos Pirey jarima zarbasiga ega bo‘ldi va endi raqib darvozasi oldida bosim o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
44
Josimar Alkoser (Sparta Praga) to‘pni qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p to‘sin ustidan o‘tib ketdi.
42
Olimpiakos Pirey bir qator qisqa paslar orqali hujum tashkil etmoqda.
40
Bruno Oniyemaechi (Olimpiakos Pirey) autdan to‘pni jarima maydonchasining ichkarisiga uzoq masofaga uzatish qobiliyatiga ega va bu jamoasi uchun juda xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin.
38🟨
Roman Machek (Sparta Praga) hakam Espen Eskasning sabrini sinab ko‘rdi va avvalgi kechikib qilingan qo‘polligi uchun ogohlantirish oldi.
37
Jota Silva (Olimpiakos Pirey) qaytgan to‘pga yaxshi reaksiya bildirdi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo u to‘pni darvoza va o‘zi o‘rtasida turgan o‘yinchilar orasidan o‘tkaza olmadi.
37
Chikino (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirdi.
36
Bruno Oniyemaechi (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni qaytarib qoldi.
36
Shikino (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi va u to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishi kutilmoqda.
35
Jota Silva (Olimpiakos Pirey) uzoq masofadan darvoza tomon zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi. Manolis Saliakas (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi ichiga ajoyib uzatmani amalga oshirdi. Shunga qaramay, raqib himoyachisi hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi va to‘pni uzoqlashtirdi. Hakam burchak zarbasini ko‘rsatdi. Olimpiakos Pirey burchak zarbasini amalga oshiradi.
34
Ajoyib imkoniyat! Bruno Oniyemayechi (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi ichida qaytgan to‘pni egallab oldi, himoyachini aldab o‘tdi, ammo uning zarbasi darvoza to‘sinidan yuqorilab ketdi.
34
Remo Froyler (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pni darvoza tomon yo‘lladi, ammo himoyachilardan biri uning zarbasini to‘sib qoldi.
33
Shikino (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
33
Jota Silva (Olimpiakos Pirey) Remo Froyler tomon uzatma berdi, ammo u jarima maydonchasi ichida raqibini aldab o‘ta olmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Olimpiakos Pirey foydasiga burchak zarbasi.
32
5:3 – umumiy zarbalar statistikasi. Darvozaga aniq yo‘llangan zarbalar – 0:0.
31
Matyas Voyta (Sparta Praga) darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi o‘z jonini ayamay to‘pni to‘sib qoldi.
29🟨
Yaroslav Zeleni (Sparta Praga) kutilganidek hakamdan sariq kartochka qabul qilib oldi.
28
Ugo Sochurek (Sparta Praga) Josimar Alkoserga qarata uzatma bermoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri bu urinishni bartaraf etdi.
27
Chikino (Olimpiakos Pirey) burchakdan jarima maydonchasi ichiga kuchli uzatmani amalga oshirdi, ammo to‘p himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
26
Remo Froyler (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasidagi bo‘sh to‘pga yetib keldi, ammo uning birinchi urinishda yo‘llagan zarbasi chap ustundan anchagina uzoqqa ketib qoldi.
25
Bu juda chiroyli o‘yin kombinatsiyasi bo‘ldi, ammo yakuniy zarba yetishmadi. Himoyachilar tomonidan qo‘riqlanmagan Manolis Saliakas (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasidan uzatilgan aniq to‘pni qabul qilib oldi va uzoq masofadan zarba yo‘lladi. U to‘pga juda noqulay tegdi va uni tribunalarga yo‘llab yubordi.
25
Chikino (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasini amalga oshiradi.
25
Jota Silva (Olimpiakos Pirey) jamoadoshiga jarima maydonchasi ichiga ajoyib pas uzatmoqchi bo‘ldi, ammo himoyachilardan biri yaxshi harakat qilib, to‘pni to‘sib qoldi. Olimpiakos Pirey burchak zarbasini amalga oshiradi.
24
Shikino ajoyib uzatma bilan Gelson Martinsni (Olimpiakos Pirey) to‘p bilan ta’minladi, ammo uning jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasi o‘ng ustun yonidan ozgina farq bilan o‘tib ketdi.
23
Jelson Martins (Olimpiakos Pirey) tomonidan jarima maydonchasi ichiga oshirilgan ajoyib uzatmani raqib himoyachilari to‘sib qolishdi.
20
Jota Silva (Olimpiakos Pirey) tomonidan oshirilgan to‘pni Yakub Surovchik to‘sib qoldi va hujum to‘xtatildi.
19
Josimar Alkoser (Sparta Praga) jarima maydoni tashqarisidan zarba berdi, ammo uning urinishi to‘sib qolindi. Martin Suxomel (Sparta Praga) jarima maydoni chegarasida to‘pni qabul qilib oldi va zarba yo‘lladi, biroq himoyachi uni ajoyib tarzda qaytardi.
17
Santyago Eneme (Sparta Praga) raqiblarini aldab o‘tdi, ammo himoyachi to‘pni olib qo‘yishga muvaffaq bo‘ldi. Matey Yurasek (Sparta Praga) darvozani nishonga ola bilmadi. Darvozabon joyidan qimirlamay, to‘pning o‘ng ustun yonidan o‘tib ketganini kuzatib turdi. Darvozabonning omadi chopdi.
16
To‘pga egalik qilish ko‘rsatkichi – 56:44.
16
A’lo himoya. Josimar Alkoser (Sparta Praga) jarima maydonchasi ichida Matey Yurasekni topmoqchi bo‘ldi, ammo uzatma to‘sib qolindi.
15
Jota Silva (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo to‘pga yaxshi zarba bera olmadi va u o‘ng ustun yonidan ancha nariga o‘tib ketdi.
13
Roman Machek (Sparta Praga) oldinga ajoyib uzun pas uzatdi, Matey Yurasek to‘pni qabul qilib oldi, ammo u o‘z raqibini aldab o‘ta olmadi va hujum to‘xtatildi.
12
Roman Yaremchuk (Olimpiakos Pirey) yon hakam tomonidan o‘yindan tashqari holatda deb topildi va bu juda yaqin vaziyat bo‘lishiga qaramay, to‘g‘ri qarordek ko‘rinmoqda.
11
Martin Suxomel (Sparta Praga) sirpanib to‘pni olib qo‘ymoqchi bo‘ldi, ammo raqibining oyog‘iga zarba berdi. Hakam qoidabuzarlik uchun hushtagini chaldi.
10
Stefan Ortega (Olimpiakos Pirey) uzun pas uzatdi, ammo Yakub Surovchik to‘pni bemalol egallab oldi.
8
Olimpiakos Pirey o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘p nazoratini o‘z qo‘liga oldi. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
5
Josimar Alkoser (Sparta Praga) jarima maydonchasi ichiga ajoyib pas uzatdi, ammo himoyachilardan biri xavfni bartaraf etdi.
3
Martin Suxomel (Sparta Praga) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatganiga qaramay, hakam tomonidan hech qanday jazosiz qoldi.
2
Jelson Martins (Olimpiakos Pirey) qanotdan uzatilgan to‘pga yetib olish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo uzatma juda uzun bo‘ldi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. To‘p o‘yindan tashqarida. Sparta Praga to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritadi.
1⏱
Bugungi o‘yin endigina boshlandi, o‘yindan zavq oling!
00:06
O‘yinni Olimpiakos Pirey boshlab beradi.
00:06
Bugungi o‘yin bosh hakami bilan tanishtirib o‘tamiz, u — Espen Eskas.
00:06
O‘yin boshlanishidan oldin, bugungi to‘qnashuv uchun boshlang‘ich tarkiblarni ko‘rishingiz mumkin.
00:06
Salom va bo‘lajak bahsning matnli translyatsiyasiga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealarni imkon qadar aniqroq yoritib berishga harakat qilamiz. Yaxshi dam oling.
Izohlar 0
…