Renn — OFI Krit: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Renn — OFI Krit uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Renn boshlang‘ich tarkibi: 30. Samba B., 48. Ait Budlal A., 10. Blas L., 45. Kamara M., 4. Kressvell K., 95. Frankovski P., 9. Lepol E., 18. Nagida M., 21. Ronje V. (kapitan), 17. Shimanski S., 11. Tamari M.
Renn bosh murabbiyi: Ez F.
OFI Krit boshlang‘ich tarkibi: 31. Xristogeorgos N., 14. Andrutsos A. (kapitan), 3. Atanasiu N., 41. Buxalakis A., 24. Dikmann L., 11. Funtas T., 19. Kodro K., 2. Krizmanich K., 43. Nikolau D., 18. Nuss T., 15. Punguras A.
OFI Krit bosh murabbiyi: Kontis K.
Izohlar 0
…