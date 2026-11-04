Renn — Olimpiakos Pirey: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Renn — Olimpiakos Pirey uchrashuvi 4 noyabr, 20:30 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Renn boshlang‘ich tarkibi: 30. Samba B., 14. Reynolds B., 24. Ruo A., 4. Kressvell K., 5. Oliveyra G., 18. Nagida M., 17. Shimanski S., 28. Tomasson A., 45. Kamara M. (kapitan), 11. Tamari M., 22. Dia B.
Renn bosh murabbiyi: Ez F.
Olimpiakos Pirey boshlang‘ich tarkibi: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (kapitan), 6. Karmu D., 70. Onemaechi B., 15. Puerta G., 32. Esse S., 17. Beyli L., 8. Sa G., 7. Fortunis K., 34. Gonsales A.
Olimpiakos Pirey bosh murabbiyi: Alguasil I.
Jonli reportaj JONLI
25
Manolis Saliakas (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi tashqarisidan to‘pga birinchi urinishda zarba berdi, ammo bu juda kuchsiz va noaniq chiqdi. To‘p o‘ng ustun yonidan ancha nariga o‘tib ketdi.
23
Charli Kressvell (Renn) o‘z qo‘riqchisidan qochib ketdi va burchak zarbasidan so‘ng to‘pga yetib keldi, ammo uning darvozaning pastki o‘ng burchagiga yo‘llagan ajoyib zarbasini darvozabon sakrab, mohirona qaytardi.
23
Sebastyan Shimanski (Renn) burchak zarbasini amalga oshirish uchun yaqinlashdi va u to‘pni jarima maydonchasi ichiga uzatishi kutilmoqda.
22
Musa Tamari (Renn) darvoza tomon olg‘a intilmoqda, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib, to‘pni olib qo‘ydi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi, burchak zarbasi. Renn hujumkor harakatlarini davom ettirishi mumkin.
21
Musa Tamari (Renn) ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, bu uni qulay vaziyatga chiqarishi mumkin edi, ammo himoyachilar hushyorlikni yo‘qotmadi.
19
Gustavo Puerta (Olimpiakos Pirey) uzoq masofadan ajoyib zarba yo‘lladi. Afsuski, uning zarbasi darvoza to‘sinidan bir necha dyuym yuqorilab o‘tib ketdi.
19
Leon Beyli (Olimpiakos Pirey) darvozaning chap tomonini nishonga olib, kuchli zarba yo‘lladi, ammo darvozabon ajoyib seyv bilan uni qaytardi.
19
Armando Gonsales (Olimpiakos Pirey) Gustavo Puertaga aniq pas uzatdi, ammo Bris Samba hujumni bartaraf etdi.
19
40:60 – to‘pga egalik qilish nisbati.
17
Antoni Ruo (Renn) jarima maydonchasi burchagidan uzatilgan to‘pni qabul qilib oldi va darvoza to‘riga kirib ketishi mumkin bo‘lgan kuchli zarba yo‘lladi, ammo Stefan Ortega ajoyib seyv bilan to‘pni qaytardi.
17
Stefan Ortega Sebastyan Shimanski (Renn) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini ushlab olish uchun sakradi.
16
Igor Payach hushtagini chaldi, chunki Bruno Onemaechi (Olimpiakos Pirey) raqibiga nisbatan qo‘pollik ishlatdi. Renn foydasiga yon chiziq yaqinida jarima zarbasi belgilandi.
16
Gustavo Sa (Olimpiakos Pirey) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi.
14
Sebastyan Shimanski (Renn) Brayan Reynoldsni topmoqchi bo‘ldi, ammo u uzatmaga juda ko‘p kuch ishlatdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Olimpiakos Pirey darvozadan zarba amalga oshiradi.
12
Konstantinos Fortunis (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi tashqarisidan qaytgan to‘pni birinchi urinishdayoq kuchli zarba bilan darvozaga yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sini ustidan o‘tib ketdi.
12
Leon Beyli (Olimpiakos Pirey) burchakdan to‘pni markazga uzatdi, ammo Bris Samba hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etdi.
12
Manolis Saliakas (Olimpiakos Pirey) oldinga ajoyib uzun pas uzatdi, ammo Armando Gonsales o‘z raqibini aldab o‘ta olmadi va hujum to‘xtab qoldi. Olimpiakos Pirey burchak zarbasini ishlab oldi.
11
Antoni Ruo (Renn) uzoq masofadan to‘pni uzatdi, ammo Stefan Ortega to‘pni bemalol egallab oldi.
10
Konstantinos Fortunis (Olimpiakos Pirey) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo darvozabon oldinga chiqib, to‘pni egallab oldi.
9
Gustavo Puerta (Olimpiakos Pirey) aniq uzatmani qabul qilib oldi va darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib, to‘pni darvozaning o‘ng burchagi tomon yo‘lladi. Bris Samba esa hushyorlikni yo‘qotmadi va ajoyib sakrash bilan to‘pni qaytardi. Hakam burchak zarbasini belgiladi va Olimpiakos Pirey burchakdan to‘pni o‘yinga kiritadi.
7
Sebastyan Shimanski Bulaye Dianing (Renn) himoyani yorib o‘tuvchi pasidan so‘ng darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib ketishiga sal qoldi, ammo himoyachilardan biri to‘pni maydondan chiqarib yuborib, xavfni bartaraf etdi.
6
Musa Tamari Adriyen Tomassondan (Renn) ajoyib uzun pas qabul qilib oldi, bu uni qulay vaziyatga chiqarishi mumkin edi, ammo himoyachilar hushyorlik ko‘rsatib, xavfni bartaraf etishdi.
4
Olimpiakos Pirey futbolchilari qisqa paslar bilan to‘pni bir-birlariga uzatishmoqda.
3
Leon Beyli (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasiga to‘pni uzatish o‘rniga burchak zarbasini qisqa masofaga amalga oshirishga qaror qildi.
2
Leon Beyli (Olimpiakos Pirey) yaxshi imkoniyatni boy berdi, uning jarima maydonchasiga uzatgan to‘pi himoyachilar tomonidan to‘sib qolindi. Endi Olimpiakos Pirey burchak zarbasini amalga oshiradi.
1
Konstantinos Fortunis ajoyib uzatmani amalga oshirdi, ammo Armando Gonsales (Olimpiakos Pirey) jarima maydonchasi markazidan to‘pni darvoza to‘sinidan yuqoriroqqa yo‘llab, qulay imkoniyatni boy berdi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
20:31
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Olimpiakos Pirey boshlab beradi.
20:30
Bir daqiqalik sukut saqlanishi munosabati bilan o‘yin boshlanishi kechiktiriladi.
20:30
Bugungi o‘yinni bosh hakam Igor Payach boshqarib boradi.
20:30
Ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari ma’lum bo‘ldi, endi ular bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
20:30
Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar, bizning jonli matnli sharhimizga! Boshlang‘ich tarkiblar tez orada e’lon qilinadi, shuning uchun joylashib oling va o‘yin zavqidan bahramand bo‘lishga tayyor turing.
Izohlar 0
…