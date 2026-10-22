Yuventus — Renn: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi Yuventus — Renn uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Yuventus boshlang‘ich tarkibi: 25. Vikario G., 3. Bremer (kapitan), 20. Kambyazo A., 2. Chelik Z., 12. Duglas Luis, 4. Gatti F., 6. Kelli L., 9. Kolo Muani R., 8. Kopmeyners T., 22. Makkenni U., 27. Voltemade N.
Yuventus zaxiradagilari: 17. Alaybegovich K., 13. Boga J., 32. Kabal X., 31. Gonsales N., 15. Kalulu P., 26. Lukumi J., 51. Merola A., 33. Neto, 23. Pinsolo K., 29. Sarr P. M.
Yuventus bosh murabbiyi: Spalletti L.
Renn boshlang‘ich tarkibi: 30. Samba B., 48. Ait Budlal A., 45. Kamara M., 4. Kressvell K., 22. Dia B., 18. Nagida M., 14. Reynolds B., 21. Ronje V. (kapitan), 24. Ruo A., 11. Tamari M., 28. Tomasson A.
Renn zaxiradagilari: 60. Belazzug K., 10. Blas L., 6. Sisse D., 65. Do Markolino H., 95. Frankovski P., 16. Lemetr N., 12. Mayenda E., 26. Merlin K., 70. Norden A., 5. Oliveyra G., 90. Sumare I., 17. Shimanski S.
Renn bosh murabbiyi: Ez F.
Izohlar 0
…