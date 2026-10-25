Renn — Strasburg: tarkiblar va jonli matn

·24·Sport
Renn — Strasburg: tarkiblar va jonli matn

Fransiya 1-ligasi doirasidagi RennStrasburg uchrashuvi 25 oktyabr, 21:15 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Renn boshlang‘ich tarkibi: 30. Samba B., 95. Frankovski P., 48. Ait Budlal A., 4. Kressvell K., 24. Ruo A., 18. Nagida M., 45. Kamara M., 21. Ronje V. (kapitan), 17. Shimanski S., 22. Dia B., 11. Tamari M.

Renn zaxiradagilari: 60. Belazzug K., 10. Blas L., 6. Sisse D., 12. Mayenda E., 26. Merlin K., 5. Oliveyra G., 14. Reynolds B., 90. Sumare I., 28. Tomasson A.

Renn bosh murabbiyi: Ez F.

Strasburg boshlang‘ich tarkibi: 1. Yorgensen F. (kapitan), 16. Antvi G., 4. Mitchell J., 31. Kulibali K., 36. Oso, 14. Essugo D., 23. Souza D., 80. Yassin G., 10. Reyna G., 21. Demba P., 40. Xarder K.

Strasburg zaxiradagilari: 43. Beker Y., 35. Diyeme Y., 29. El Murabet S., 20. Godo M., 24. Xogsberg L., 26. Kelliman O., 28. Nubissi T., 30. Ortega X., 12. Piyekutovski M.

Strasburg bosh murabbiyi: Oliveyra E.

Jonli reportaj2-0 JONLI
57
Strasbur jamoaviy o‘yin namoyish etib, bir-biriga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishdi, ammo noaniq uzatma sababli to‘pni boy berishdi.
56🟨
Bulaye Dia (Renn) raqibiga nisbatan ishlatgan qo‘polligi uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi, ammo u qarordan norozi ko‘rinadi.
54
To‘p yon chiziqdan o‘tib ketganidan so‘ng, autdan o‘yin davom ettiriladi.
49
Uzun paslar, qisqa paslar va bir-ikki teginishda amalga oshirilgan uzatmalar. Strasbur jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yinchilar bir-biriga aniq paslar yetkazib bermoqda. Raqib futbolchilariga hozirgi vaqtda to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
46🔁
Ugo Oliveyra tanaffusda o‘zgarish amalga oshirdi. Yaya Diyeme (Strasbur) Dario Essugo o‘rniga maydonga tushdi.
46
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+4
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtakni chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45+4
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Strasbur uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
45+1
Strasbur ayni damda to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yin tizginini o‘z qo‘lida ushlab turibdi. Ular bir-biriga aniq paslar uzatish orqali raqibga to‘pni olib qo‘yish imkonini bermayapti.
412-0
Gol! Ajoyib uzatmani qabul qilib olgan Sebastyan Shimanski (Renn) to‘pni darvozaning o‘ng ustuni ichiga aniq yo‘lladi. Jamoaviy harakat a’lo darajada!
39
Strasburdan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda uzatmalar amalga oshirishyapti. Ular hozir o‘yin sur’atini boshqarishmoqda.
361-0
Gol! Bulay Dia (Renn) nishonlash uchun sabab topdi.
34
Gol o‘z kuchida qoldi! Hakam Ruddi Buke qaror qabul qilishi uchun ancha vaqt talab qilindi. Yengil tin olgan Renn futbolchilari nihoyat nishonlashlari mumkin.
341-0
Gol! Pshemislav Frankovski to‘pni Bulaye Diaga (Renn) uzatdi, u esa bo‘sh qolgan darvozaga to‘pni bemalol kiritib qo‘ydi. 1:0.
34
Gol, Bulaye Dia (Renn) tomonidan kiritilgan bo‘lsa-da, o‘yindan tashqari holat tufayli bekor qilindi.
34VAR
Diqqat! Bosh hakam Ruddi Buke vaziyatni VAR orqali ko‘rib chiqmoqchi, ehtimol hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin.
29
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va endi to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritishadi.
25
Strasbur o‘yinga moslashib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Hujumchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlab berish imkonini yaratmoqda.
22
Pshemislav Frankovski (Renn) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi.
17
Strasbur ayni damda bir yoki ikki teginishda uzatmalar almashish orqali o‘yinni to‘liq nazorat qilmoqda. O‘yinchilar o‘rtasida ajoyib uyg‘unlik kuzatilmoqda.
14
Jovanni Reyna (Strasbur) to‘pni darvoza tomon bosh bilan yo‘lladi, ammo darvozabon osonlik bilan to‘pni egallab oldi.
10
Diogo Souza (Strasbur) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va zarba berdi. Zarba aniq chiqmadi va to‘p darvozadan ancha chetlab o‘tib ketdi.
10
Strasbur burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
9
Dario Essugo (Strasbur) maydonning narigi tomoniga uzatgan uzun pasi sherigiga yetib bormadi.
8
Renn to‘pni o‘z nazoratida ushlab turishdan mamnun va himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutmoqda. Biroq, raqib o‘yinchisi vaziyatga aralashib, to‘pni uzoqlashtirdi.
7
To‘p yon chiziqdan o‘tib ketdi va endi autdan o‘yin boshlanadi.
4🟨
Gessim Yassin (Strasburg) sariq kartochka oldi. U ehtiyotkorroq bo‘lishi kerak, chunki yana bir shunday qo‘pollik unga qizil kartochka olib kelishi mumkin.
3
Renn jamoasi ajoyib o‘zaro tushunishni namoyish etmoqda. Ular to‘pni juda chiroyli tarzda uzatishmoqda. Jamoaviy o‘yin a’lo darajada.
1
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:16
Renn o‘yinni boshlab beradi.
21:16
Bugungi uchrashuvni bosh hakam Ruddi Buke boshqarib boradi.
21:16
Ushbu o‘yin tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:16
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo'layotgan voqealar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
RennStrasburgFransiya 1-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pari FK — Renn: tarkiblar va jonli matnPari FK — Renn: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:23Strasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matnStrasburg — PSJ: tarkiblar va jonli matn17 oktabr 19:33Marsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matnMarsel — Lyo-Avr: tarkiblar va jonli matnBugun 20:36Tuluza — Trua: tarkiblar va jonli matnTuluza — Trua: tarkiblar va jonli matnBugun 20:26Oser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnOser — Le-Man: tarkiblar va jonli matnBugun 20:20Anje — Loryan: tarkiblar va jonli matnAnje — Loryan: tarkiblar va jonli matnBugun 20:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi