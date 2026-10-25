Renn — Strasburg: tarkiblar va jonli matn

57
Strasbur jamoaviy o‘yin namoyish etib, bir-biriga qisqa paslar bilan to‘pni uzatishdi, ammo noaniq uzatma sababli to‘pni boy berishdi.
56🟨
Bulaye Dia (Renn) raqibiga nisbatan ishlatgan qo‘polligi uchun hakam tomonidan sariq kartochka bilan jazolandi, ammo u qarordan norozi ko‘rinadi.
54
To‘p yon chiziqdan o‘tib ketganidan so‘ng, autdan o‘yin davom ettiriladi.
49
Uzun paslar, qisqa paslar va bir-ikki teginishda amalga oshirilgan uzatmalar. Strasbur jamoaviy o‘yinni namoyish etib, to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yinchilar bir-biriga aniq paslar yetkazib bermoqda. Raqib futbolchilariga hozirgi vaqtda to‘pni olib qo‘yish juda qiyin bo‘lmoqda.
46🔁
Ugo Oliveyra tanaffusda o‘zgarish amalga oshirdi. Yaya Diyeme (Strasbur) Dario Essugo o‘rniga maydonga tushdi.
46⏱
Ikkinchi bo‘lim boshlandi.
45+4⏱
Hakam birinchi bo‘lim tugaganini bildiruvchi hushtakni chaldi va futbolchilar o‘z kiyinish xonalariga yo‘l olishmoqda.
45+4
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Strasbur uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
45
O‘yinga 3 daqiqa qo‘shib berildi.
45+1
Strasbur ayni damda to‘pni nazorat qilmoqda va o‘yin tizginini o‘z qo‘lida ushlab turibdi. Ular bir-biriga aniq paslar uzatish orqali raqibga to‘pni olib qo‘yish imkonini bermayapti.
41⚽2-0
Gol! Ajoyib uzatmani qabul qilib olgan Sebastyan Shimanski (Renn) to‘pni darvozaning o‘ng ustuni ichiga aniq yo‘lladi. Jamoaviy harakat a’lo darajada!
39
Strasburdan ajoyib harakat. O‘yinchilar to‘pni nazorat qilishmoqda, asosan bir teginishda uzatmalar amalga oshirishyapti. Ular hozir o‘yin sur’atini boshqarishmoqda.
36⚽1-0
Gol! Bulay Dia (Renn) nishonlash uchun sabab topdi.
34⚽
Gol o‘z kuchida qoldi! Hakam Ruddi Buke qaror qabul qilishi uchun ancha vaqt talab qilindi. Yengil tin olgan Renn futbolchilari nihoyat nishonlashlari mumkin.
34⚽1-0
Gol! Pshemislav Frankovski to‘pni Bulaye Diaga (Renn) uzatdi, u esa bo‘sh qolgan darvozaga to‘pni bemalol kiritib qo‘ydi. 1:0.
34
Gol, Bulaye Dia (Renn) tomonidan kiritilgan bo‘lsa-da, o‘yindan tashqari holat tufayli bekor qilindi.
34VAR
Diqqat! Bosh hakam Ruddi Buke vaziyatni VAR orqali ko‘rib chiqmoqchi, ehtimol hujum boshlanishida o‘yindan tashqari holat yuzaga kelgan bo‘lishi mumkin.
29
To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va endi to‘pni yon chiziqdan o‘yinga kiritishadi.
25
Strasbur o‘yinga moslashib olayotgandek ko‘rinmoqda va to‘pni nazorat qilmoqda. Hujumchilarning ajoyib harakatlari himoyachilarga hujumni boshlab berish imkonini yaratmoqda.
22
Pshemislav Frankovski (Renn) maydon bo‘ylab uzun pas uzatdi, ammo to‘p o‘z manziliga yetib bormadi.
17
Strasbur ayni damda bir yoki ikki teginishda uzatmalar almashish orqali o‘yinni to‘liq nazorat qilmoqda. O‘yinchilar o‘rtasida ajoyib uyg‘unlik kuzatilmoqda.
14
Jovanni Reyna (Strasbur) to‘pni darvoza tomon bosh bilan yo‘lladi, ammo darvozabon osonlik bilan to‘pni egallab oldi.
10
Diogo Souza (Strasbur) burchak zarbasidan so‘ng to‘pni egallab oldi va zarba berdi. Zarba aniq chiqmadi va to‘p darvozadan ancha chetlab o‘tib ketdi.
10
Strasbur burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
9
Dario Essugo (Strasbur) maydonning narigi tomoniga uzatgan uzun pasi sherigiga yetib bormadi.
8
Renn to‘pni o‘z nazoratida ushlab turishdan mamnun va himoyadagi bo‘shliqlar ochilishini kutmoqda. Biroq, raqib o‘yinchisi vaziyatga aralashib, to‘pni uzoqlashtirdi.
7
To‘p yon chiziqdan o‘tib ketdi va endi autdan o‘yin boshlanadi.
4🟨
Gessim Yassin (Strasburg) sariq kartochka oldi. U ehtiyotkorroq bo‘lishi kerak, chunki yana bir shunday qo‘pollik unga qizil kartochka olib kelishi mumkin.
3
Renn jamoasi ajoyib o‘zaro tushunishni namoyish etmoqda. Ular to‘pni juda chiroyli tarzda uzatishmoqda. Jamoaviy o‘yin a’lo darajada.
1⏱
Boshladik, bugungi o‘yin ayni damda boshlanyapti.
21:16
Renn o‘yinni boshlab beradi.
21:16
Bugungi uchrashuvni bosh hakam Ruddi Buke boshqarib boradi.
21:16
Ushbu o‘yin tafsilotlarida, o‘yin boshlanishi arafasida jamoalarning tarkiblari bilan tanishib chiqishingiz mumkin.
21:16
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo'layotgan voqealar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. O'yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…