OFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn
Yevropa ligasi doirasidagi OFI Krit — Bayer Leverkuzen uchrashuvi 22 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
OFI Krit boshlang‘ich tarkibi: 1. Lilo K., 5. Kostulas K., 15. Punguras A., 2. Krizmanich K., 24. Dikmann L., 14. Andrutsos A. (kapitan), 41. Buxalakis A., 3. Atanasiu N., 10. Kantalapedra A., 19. Kodro K., 18. Nuss T.
OFI Krit zaxiradagilari: 21. Apostolakis I., 11. Funtas T., 17. Gonsales B., 23. Kalafatis M., 8. Kanellopulos G., 6. Karaxalios Z., 13. Katsikas P., 90. Kenurgiakis P., 43. Nikolau D., 30. Romano T., 71. Sitmalidis A., 46. Teodosulakis I.
OFI Krit bosh murabbiyi: Kontis K.
Bayer Leverkuzen boshlang‘ich tarkibi: 28. Blasvix Ya., 17. Lukas, 5. Bade L., 4. Kuansa Dj., 2. Medina F., 6. Fernandes E., 24. Garsiya A., 9. Moreyra A., 10. Tillman M., 7. Xofmann Y., 14. Shik P. (kapitan).
Bayer Leverkuzen zaxiradagilari: 19. Diabi M., 1. Flekken M., 3. Guterres M., 43. Xavigxorst B., 36. Lomb N., 30. Maza I., 45. Minutilo G., 12. Tapsoba E., 23. Tella N.
Bayer Leverkuzen bosh murabbiyi: Martines K.
Izohlar 0
…