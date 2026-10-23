Yevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turida «Yuventus» o‘z maydonida «Renn» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
- Leverkuzenning «Bayer» klubi Gretsiyaning OFI jamoasini Yonas Hofmannning dubli evaziga mag‘lub etib, 9 ochko bilan turnir jadvalida yakkapeshqadamga aylandi.
- «Marsel» esa safarda «Shturm»ga 1:0 hisobida imkoniyatni boy berdi.
- «Lex» va «Sanderlend» o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.
Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuvlar start oldi. Qit’aning ikkinchi darajali nufuzli musobaqasida Turin shahri mezbonlik qilgan keskin to‘qnashuv hamda yetakchilarning ishtiroki muxlislar diqqat markazida bo‘ldi.
Turindagi «Alyans Stedium»da Italiyaning «Yuventus» klubi Fransiyaning «Renn» jamoasini qabul qilib, 2:2 hisobidagi jangovor durangga imzo chekdi. Leverkuzenning «Bayer» klubi esa Gretsiya safaridan ishonchli g‘alaba bilan qaytib, turnir jadvalining 1-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
Turindagi dramatik to‘qnashuv: «Yuventus» — «Renn» 2:2
Bahs dastlabki daqiqalardan boshlab juda ochiq va shiddatli tempda kechdi:
Tezkor gollar almashinuvi: Mezbonlar safida Zeki Chelik 5-daqiqadayoq hisobni ochgan bo‘lsa, 15-daqiqada mehmonlar yulduzi Muso Al-Tamari muvozanatni tikladi;
Penaltilar seriyasi: Birinchi bo‘lim yakunida, 43-daqiqada Bulaye Dia penaltini aniq amalga oshirib, «Renn»ni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda esa «keksa sinora» safida Nik Voltemade 67-daqiqada 11 metrlik jarima to‘pidan unumli foydalanib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;
Tarkiblar: Mezbonlar safida Vikario, Bremer, Kopmeyners va Kolo Muani kabi yulduzlar harakat qilgan bo‘lsa-da, turinliklarga g‘alaba qozonish nasib etmadi. Ushbu durang tufayli «Yuve» 7 ochko bilan turnir jadvalining 4-o‘rnida qoldi.
Hofmanndan dubl: «Bayer» 100 foizlik natija bilan peshqadam
Germaniyaning «Bayer» jamoasi Gretsiyaning OFI klubi mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz ikkita to‘p kiritdi:
Yonas Hofmann shousi: Tajribali yarimhimoyachi 35 va 37-daqiqalarda ketma-ket ikki bor raqib posbonini ojiz qoldirib, dublni rasmiylashtirdi;
Mutlaq yetakchilik: 3 ta o‘yindan so‘ng 9 ochko jamg‘argan leverkuzenliklar Yevropa Ligasining umumiy jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.
3-turning boshqa muhim natijalari:
«Shturm» — «Marsel» 1:0
Avstriyada kutilmagan natija qayd etildi — Diakate tomonidan 13-daqiqada urilgan yagona gol Fransiya klubini mag‘lubiyatga uchratdi.
«Lex» — «Sanderlend» 1:1
Polsha safariga otlangan ingliz jamoasi bahs boshidayoq (2-daqiqada Tuterov) hisobni ochgan bo‘lsa-da, 70-daqiqada Bengtsson muvozanatni tikladi. «Sanderlend» 7 ochko bilan 5-pog‘onani band etib turibdi.
Tur o‘yinlari yakunlari Yevropa Ligasida umumiy jadvalning yuqori qismida har bir ochko uchun kurash juda qizg‘in kechayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…