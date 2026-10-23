Yevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldi

·50·Sport
Yevropa Ligasida 3-tur natijalari: «Yuventus» ochko yo‘qotdi, “Marsel” mag‘lub bo‘ldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turida «Yuventus» o‘z maydonida «Renn» bilan 2:2 hisobida durang o‘ynadi.
  • Leverkuzenning «Bayer» klubi Gretsiyaning OFI jamoasini Yonas Hofmannning dubli evaziga mag‘lub etib, 9 ochko bilan turnir jadvalida yakkapeshqadamga aylandi.
  • «Marsel» esa safarda «Shturm»ga 1:0 hisobida imkoniyatni boy berdi.
  • «Lex» va «Sanderlend» o‘rtasidagi bahs 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlandi.

Yevropa Ligasi umumiy bosqichining 3-turidan o‘rin olgan navbatdagi bellashuvlar start oldi. Qit’aning ikkinchi darajali nufuzli musobaqasida Turin shahri mezbonlik qilgan keskin to‘qnashuv hamda yetakchilarning ishtiroki muxlislar diqqat markazida bo‘ldi.

Turindagi «Alyans Stedium»da Italiyaning «Yuventus» klubi Fransiyaning «Renn» jamoasini qabul qilib, 2:2 hisobidagi jangovor durangga imzo chekdi. Leverkuzenning «Bayer» klubi esa Gretsiya safaridan ishonchli g‘alaba bilan qaytib, turnir jadvalining 1-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.

Turindagi dramatik to‘qnashuv: «Yuventus» — «Renn» 2:2

Bahs dastlabki daqiqalardan boshlab juda ochiq va shiddatli tempda kechdi:

  • Tezkor gollar almashinuvi: Mezbonlar safida Zeki Chelik 5-daqiqadayoq hisobni ochgan bo‘lsa, 15-daqiqada mehmonlar yulduzi Muso Al-Tamari muvozanatni tikladi;

  • Penaltilar seriyasi: Birinchi bo‘lim yakunida, 43-daqiqada Bulaye Dia penaltini aniq amalga oshirib, «Renn»ni oldinga olib chiqdi. Ikkinchi bo‘limda esa «keksa sinora» safida Nik Voltemade 67-daqiqada 11 metrlik jarima to‘pidan unumli foydalanib, hisobni 2:2 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Tarkiblar: Mezbonlar safida Vikario, Bremer, Kopmeyners va Kolo Muani kabi yulduzlar harakat qilgan bo‘lsa-da, turinliklarga g‘alaba qozonish nasib etmadi. Ushbu durang tufayli «Yuve» 7 ochko bilan turnir jadvalining 4-o‘rnida qoldi.

Hofmanndan dubl: «Bayer» 100 foizlik natija bilan peshqadam

Germaniyaning «Bayer» jamoasi Gretsiyaning OFI klubi mehmoni bo‘lib, raqib darvozasiga javobsiz ikkita to‘p kiritdi:

  • Yonas Hofmann shousi: Tajribali yarimhimoyachi 35 va 37-daqiqalarda ketma-ket ikki bor raqib posbonini ojiz qoldirib, dublni rasmiylashtirdi;

  • Mutlaq yetakchilik: 3 ta o‘yindan so‘ng 9 ochko jamg‘argan leverkuzenliklar Yevropa Ligasining umumiy jadvalida yakkapeshqadam bo‘lib turibdi.

3-turning boshqa muhim natijalari:

  • «Shturm» — «Marsel» 1:0

    Avstriyada kutilmagan natija qayd etildi — Diakate tomonidan 13-daqiqada urilgan yagona gol Fransiya klubini mag‘lubiyatga uchratdi.

  • «Lex» — «Sanderlend» 1:1

    Polsha safariga otlangan ingliz jamoasi bahs boshidayoq (2-daqiqada Tuterov) hisobni ochgan bo‘lsa-da, 70-daqiqada Bengtsson muvozanatni tikladi. «Sanderlend» 7 ochko bilan 5-pog‘onani band etib turibdi.

Tur o‘yinlari yakunlari Yevropa Ligasida umumiy jadvalning yuqori qismida har bir ochko uchun kurash juda qizg‘in kechayotganini ko‘rsatmoqda.

Yevropa LigasiYuventusBayer LeverkuzenRenn
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus — Renn: tarkiblar va jonli matnYuventus — Renn: tarkiblar va jonli matnKecha 20:43OFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnOFI Krit — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnKecha 20:48Renn — OFI Krit: tarkiblar va jonli matnRenn — OFI Krit: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 22:50Lex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matnLex Poznan — Bayer Leverkuzen: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Pari FK — Renn: tarkiblar va jonli matnPari FK — Renn: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 19:23Bayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matnBayer Leverkuzen — Frayburg: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 17:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi