«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turida «PSJ»
- «Barselona»ni 4:2 hisobida mag‘lub etdi, «Manchester Siti» esa Fil Fodenning het-triki evaziga AYEK ustidan 5:1 hisobida g‘alaba qozondi.
- «Liverpul» o‘z maydonida «Vilyarreal»ga qarshi kechgan bahsda 4:3 hisobidagi irodali kambekni amalga oshirdi.
- Shuningdek, tur doirasida «Napoli» «Budyo-Glimt»ni 4:3, «Roma» esa «Slovan»ni 4:0 hisobida taslim etdi.
UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turidan o‘rin olgan uchrashuvlar haqiqiy gollar shousi, keskin kurash va kutilmagan burilishlar bilan yodda qoldi. Qit’aning grand jamoalari muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etishdi.
Parijda «PSJ» «Barselona» ustidan ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Manchesterda Fil Fodenning benefisi AYEKni taslim etdi. «Enfild»da esa 7 ta gol urilgan to‘qnashuvda «Liverpul» irodali kambek amalga oshirdi.
Parijda «Barselona» taslim etildi: 4:2
Turning markaziy bellashuvi Parijda kechdi. Luis Enrike shogirdlari kataloniyaliklarga qarshi yuqori tempdagi shiddatli o‘yin namoyish etib, 4:2 hisobida ustun keldi:
«PSJ» gollari: Due (38), Ernandes (72), Vitinya (81) va Ruis (86);
«Barselona»ning javob to‘plari: Espart (55) hamda Lamin Yamal (79).
PSJ: Safonov — Ernandes (Zair-Emeri, 78), Pacho, Markinos (Zabarniy, 59), Xakimi — Ruis, Vitinya, Nevesh — Kvaratsxeliya (Akliush, 59), Dembele (Torres, 20), Due (Mayulu, 78).
Barselona: Garsiya — Kanselu, Martin, Kubarsi, Espart (Balde, 74) — Pedri (Gavi, 60), Bernal (Rodri, 60) — Gordon, Olmo (Fermin, 27), Yamal — Rafinya (Adeyemi, 60).
Fodendan het-trik: «Manchester Siti» — AYEK 5:1
Manchesterdagi «Etihad» stadionida Mareska jamoasi gretsiyaliklarga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:
Fodenning het-trigi: Fil Foden uchrashuvda uch bor (34, 65, 76-daqiqalar) raqib darvozasini ishg‘ol qilib, het-trikni rasmiylashtirdi;
Qolgan gollar: Anderson (12) va Sherki (57) ham o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi. Mehmonlardan esa Pilios (52) yagona javob to‘pini kiritdi.
Manchester Siti: Donnarumma — Lyuis, Xusanov, Diash (Bretveyt, 82), Gvardiol (Reys, 72) — Anderson, Fernandes (Ait-Nuri, 72) — Foden, Sherki, Allan — Samba (Makaydu, 62).
AYEK: Brinoli — Rota, Mukudi, Relvas, Pilios — Mayer, Arriaga (Gachinovich, 83), Marin (Koita, 46), Mariu (Zubkov, 63) — Yovich (Vitalish, 83), Varga (Zini, 46).
«Enfild»dagi 7 golli triller: «Liverpul» kambek qildi
Mersisaydda haqiqiy dramatik jang kechdi. «Vilyarreal»ga qarshi bahsda hisobda ortda borayotgan Arne Slot shogirdlari vaziyatni o‘nglabgina qolmay, 4:3 hisobida g‘alaba qozonishdi:
«Liverpul»: Mak Allister (36, 65 dubl), Arauxo (45+2) va Virs (68);
«Vilyarreal»: Mikautadze (4), Kardona (29) hamda Oluvaseyi (87).
Liverpul: Alisson — Arauxo (Virs, 46), Jake (Gomes, 74), Van Deyk, Simikas — Makallister, Gravenberx, Nioni (Makkonnell, 81) — Ngumoxa (Barkola, 74), Kumas (Isak, 66), Gakpo.
Vilyarreal: Gulachi — Kardona, Veyga, Navarro, Mourino — Moleyro (Foyt, 54), Saliba (Oluvaseyi, 46), Byukenen (Frimen, 60) — Guye, Mikautadze (Peres, 60), Komesanya (Moreno, 78).
Qolgan uchrashuvlar natijalari:
«Shtutgart» — «Atletiko» 1:1
Gollar: Leveling (36) — Alvares (47).
«Napoli» — «Budyo-Glimt» 4:3
Gollar: Politano (1), Maktominey (41, 75 dubl), Byortuft (avt) — Hauge (27), Helmersen (62), Fet (90+4).
«Roma» — «Slovan» 4:0
Gollar: Ermoso (21), Molina (39), Pisilli (52), Malen (58 pen).
«Portu» — «PSV» 0:1
Gol: Til (57).
Mazkur uchrashuvlardan so‘ng Chempionlar ligasining umumiy turnir jadvalidagi raqobat yanada qiziqarli va keskin ko‘rinish oldi.
Izohlar 0
…