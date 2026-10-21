«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi

·201·Sport
«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turida «PSJ»
  • «Barselona»ni 4:2 hisobida mag‘lub etdi, «Manchester Siti» esa Fil Fodenning het-triki evaziga AYEK ustidan 5:1 hisobida g‘alaba qozondi.
  • «Liverpul» o‘z maydonida «Vilyarreal»ga qarshi kechgan bahsda 4:3 hisobidagi irodali kambekni amalga oshirdi.
  • Shuningdek, tur doirasida «Napoli» «Budyo-Glimt»ni 4:3, «Roma» esa «Slovan»ni 4:0 hisobida taslim etdi.

UYEFA Chempionlar ligasi umumiy bosqichining 3-turidan o‘rin olgan uchrashuvlar haqiqiy gollar shousi, keskin kurash va kutilmagan burilishlar bilan yodda qoldi. Qit’aning grand jamoalari muxlislarga haqiqiy futbol spektaklini taqdim etishdi.

Parijda «PSJ» «Barselona» ustidan ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritgan bo‘lsa, Manchesterda Fil Fodenning benefisi AYEKni taslim etdi. «Enfild»da esa 7 ta gol urilgan to‘qnashuvda «Liverpul» irodali kambek amalga oshirdi.

Parijda «Barselona» taslim etildi: 4:2

Turning markaziy bellashuvi Parijda kechdi. Luis Enrike shogirdlari kataloniyaliklarga qarshi yuqori tempdagi shiddatli o‘yin namoyish etib, 4:2 hisobida ustun keldi:

  • «PSJ» gollari: Due (38), Ernandes (72), Vitinya (81) va Ruis (86);

  • «Barselona»ning javob to‘plari: Espart (55) hamda Lamin Yamal (79).

PSJ: Safonov — Ernandes (Zair-Emeri, 78), Pacho, Markinos (Zabarniy, 59), Xakimi — Ruis, Vitinya, Nevesh — Kvaratsxeliya (Akliush, 59), Dembele (Torres, 20), Due (Mayulu, 78).

Barselona: Garsiya — Kanselu, Martin, Kubarsi, Espart (Balde, 74) — Pedri (Gavi, 60), Bernal (Rodri, 60) — Gordon, Olmo (Fermin, 27), Yamal — Rafinya (Adeyemi, 60).

Fodendan het-trik: «Manchester Siti» — AYEK 5:1

Manchesterdagi «Etihad» stadionida Mareska jamoasi gretsiyaliklarga hech qanday imkoniyat qoldirmadi:

  • Fodenning het-trigi: Fil Foden uchrashuvda uch bor (34, 65, 76-daqiqalar) raqib darvozasini ishg‘ol qilib, het-trikni rasmiylashtirdi;

  • Qolgan gollar: Anderson (12) va Sherki (57) ham o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi. Mehmonlardan esa Pilios (52) yagona javob to‘pini kiritdi.

Manchester Siti: Donnarumma — Lyuis, Xusanov, Diash (Bretveyt, 82), Gvardiol (Reys, 72) — Anderson, Fernandes (Ait-Nuri, 72) — Foden, Sherki, Allan — Samba (Makaydu, 62).

AYEK: Brinoli — Rota, Mukudi, Relvas, Pilios — Mayer, Arriaga (Gachinovich, 83), Marin (Koita, 46), Mariu (Zubkov, 63) — Yovich (Vitalish, 83), Varga (Zini, 46).

«Enfild»dagi 7 golli triller: «Liverpul» kambek qildi

Mersisaydda haqiqiy dramatik jang kechdi. «Vilyarreal»ga qarshi bahsda hisobda ortda borayotgan Arne Slot shogirdlari vaziyatni o‘nglabgina qolmay, 4:3 hisobida g‘alaba qozonishdi:

  • «Liverpul»: Mak Allister (36, 65 dubl), Arauxo (45+2) va Virs (68);

  • «Vilyarreal»: Mikautadze (4), Kardona (29) hamda Oluvaseyi (87).

Liverpul: Alisson — Arauxo (Virs, 46), Jake (Gomes, 74), Van Deyk, Simikas — Makallister, Gravenberx, Nioni (Makkonnell, 81) — Ngumoxa (Barkola, 74), Kumas (Isak, 66), Gakpo.

Vilyarreal: Gulachi — Kardona, Veyga, Navarro, Mourino — Moleyro (Foyt, 54), Saliba (Oluvaseyi, 46), Byukenen (Frimen, 60) — Guye, Mikautadze (Peres, 60), Komesanya (Moreno, 78).

Qolgan uchrashuvlar natijalari:

  • «Shtutgart» — «Atletiko» 1:1

    Gollar: Leveling (36) — Alvares (47).

  • «Napoli» — «Budyo-Glimt» 4:3

    Gollar: Politano (1), Maktominey (41, 75 dubl), Byortuft (avt) — Hauge (27), Helmersen (62), Fet (90+4).

  • «Roma» — «Slovan» 4:0

    Gollar: Ermoso (21), Molina (39), Pisilli (52), Malen (58 pen).

  • «Portu» — «PSV» 0:1

    Gol: Til (57).

Mazkur uchrashuvlardan so‘ng Chempionlar ligasining umumiy turnir jadvalidagi raqobat yanada qiziqarli va keskin ko‘rinish oldi.

PSJLiverpulFil FodenUYEFA Chempionlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindiKecha 23:46“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin9 oktabr 10:08YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi10 sentabr 06:34«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi9 sentabr 23:25«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!«Liverpul»dan 100 millionlik bomba: Barkola bilan kelishib olindi!28 iyul 11:07120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi120 mln yevrolik transfer jangi: «Real» «Leypsig» yulduzi uchun poygaga qo‘shildi26 iyul 12:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi