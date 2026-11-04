To‘xtatib bo‘lmas PSJ: Luis Enrike shogirdlari g‘alabali seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdi

·0·Sport
To‘xtatib bo‘lmas PSJ: Luis Enrike shogirdlari g‘alabali seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdi

UYEFA Chempionlar ligasi va Fransiya 1-ligasining amaldagi g‘olibi «Pari Sen-Jermen» barcha musobaqalardagi g‘alabali yurishini davom ettirmoqda. Luis Enrike boshchiligidagi Parij klubi Chempionlar ligasi doirasida Ispaniyaning «Vilyarreal» jamoasini o‘z maydonida qabul qilib, yirik 6:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi va ketma-ket g‘alabalar seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdi.

36 ta gol va ketma-ket grandlar ustidan qozonilgan zafarlar

Parijliklar so‘nggi bor 4 sentyabr kuni Liga 1 bahslarida «Monako»ga imkoniyatni boy bergan edi. Shu mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa haqiqiy to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi va ketma-ket 10 ta uchrashuvning barchasida zafar quchdi. Ushbu seriya davomida «Marsel» (2:1), «Manchester Siti» (4:2) hamda «Barselona» (4:2) kabi grandlar taslim etildi. Jami 10 ta o‘yinda parijliklar raqiblar darvozasiga 36 ta gol urib, o‘z darvozalaridan atigi 9 ta to‘p o‘tkazib yubordilar.

PSJning 10 ta o‘yinlik g‘alabali seriyasi ko‘rsatkichlari

Ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va natijalar

G‘alabalar seriyasi

Ketma-ket 10 ta uchrashuv

So‘nggi o‘yin natijasi

PSJ 6:0 «Vilyarreal» (YECHL)

So‘nggi mag‘lubiyat

4 sentyabr («Monako»ga qarshi, Liga 1)

Seriyadagi yirik g‘alabalar

«Marsel» (2:1), «Manchester Siti» (4:2), «Barselona» (4:2)

To‘plar nisbati

36:9 (+27 to‘p farqi)

Keyingi rasmiy uchrashuv

7 noyabr, «Trua»ga qarshi (o‘z maydonida)

Keyingi sinov — «Trua»ga qarshi bahs

Luis Enrike jamoasi navbatdagi rasmiy uchrashuvini 7 noyabr kuni Fransiya chempionati doirasida «Park de Prens» stadionida o‘tkazadi — parijliklar o‘z maydonlarida «Trua» klubini qabul qilishadi.

Sizningcha, Luis Enrike boshqaruvidagi PSJ bu mavsumda ham Chempionlar ligasida asosiy titulni himoya qilib, o‘z gegemonligini saqlab qola oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga Parij jamoasining ushbu hayratlanarli seriyasi haqidagi yangilikni darhol ulashing!

PSJUYEFA Chempionlar ligasiLuis EnrikeLiga 1
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi27 oktabr 08:04«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi21 oktabr 06:44Luis Enrikedan hayrat: Marokashlik lateral qanday qilib hujumchi rolini bajarmoqda?Luis Enrikedan hayrat: Marokashlik lateral qanday qilib hujumchi rolini bajarmoqda?31 oktabr 10:47“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi“PSJ” o‘z maydonida “Le Man”ni ishonchli hisobda mag‘lub etdi11 oktabr 08:52Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?Enrike «Manchester Siti» ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi g‘alabadan so‘ng nimalar dedi?15 oktabr 11:49Luis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdiLuis Enrike «Manchester Siti»ning 115 ta ayblovi va bugungi supero‘yin haqida gapirdi14 oktabr 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi