To‘xtatib bo‘lmas PSJ: Luis Enrike shogirdlari g‘alabali seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdi
UYEFA Chempionlar ligasi va Fransiya 1-ligasining amaldagi g‘olibi «Pari Sen-Jermen» barcha musobaqalardagi g‘alabali yurishini davom ettirmoqda. Luis Enrike boshchiligidagi Parij klubi Chempionlar ligasi doirasida Ispaniyaning «Vilyarreal» jamoasini o‘z maydonida qabul qilib, yirik 6:0 hisobida mag‘lubiyatga uchratdi va ketma-ket g‘alabalar seriyasini 10 ta o‘yinga yetkazdi.
36 ta gol va ketma-ket grandlar ustidan qozonilgan zafarlar
Parijliklar so‘nggi bor 4 sentyabr kuni Liga 1 bahslarida «Monako»ga imkoniyatni boy bergan edi. Shu mag‘lubiyatdan so‘ng jamoa haqiqiy to‘xtatib bo‘lmas kuchga aylandi va ketma-ket 10 ta uchrashuvning barchasida zafar quchdi. Ushbu seriya davomida «Marsel» (2:1), «Manchester Siti» (4:2) hamda «Barselona» (4:2) kabi grandlar taslim etildi. Jami 10 ta o‘yinda parijliklar raqiblar darvozasiga 36 ta gol urib, o‘z darvozalaridan atigi 9 ta to‘p o‘tkazib yubordilar.
PSJning 10 ta o‘yinlik g‘alabali seriyasi ko‘rsatkichlari
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va natijalar
G‘alabalar seriyasi
Ketma-ket 10 ta uchrashuv
So‘nggi o‘yin natijasi
PSJ 6:0 «Vilyarreal» (YECHL)
So‘nggi mag‘lubiyat
4 sentyabr («Monako»ga qarshi, Liga 1)
Seriyadagi yirik g‘alabalar
«Marsel» (2:1), «Manchester Siti» (4:2), «Barselona» (4:2)
To‘plar nisbati
36:9 (+27 to‘p farqi)
Keyingi rasmiy uchrashuv
7 noyabr, «Trua»ga qarshi (o‘z maydonida)
Keyingi sinov — «Trua»ga qarshi bahs
Luis Enrike jamoasi navbatdagi rasmiy uchrashuvini 7 noyabr kuni Fransiya chempionati doirasida «Park de Prens» stadionida o‘tkazadi — parijliklar o‘z maydonlarida «Trua» klubini qabul qilishadi.
Sizningcha, Luis Enrike boshqaruvidagi PSJ bu mavsumda ham Chempionlar ligasida asosiy titulni himoya qilib, o‘z gegemonligini saqlab qola oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga Parij jamoasining ushbu hayratlanarli seriyasi haqidagi yangilikni darhol ulashing!
Izohlar 0
…