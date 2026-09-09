«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi
Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining 1-tur bahslari qit’a bo‘ylab haqiqiy futbol bayramini davom ettirmoqda. Bugun tunda turnirning bosh da’vogarlari hisoblangan uch yirik grand klub — Angliyaning «Liverpul» va «Arsenal» jamoalari hamda Fransiya chempioni «PSJ» maydonga tushadi. Har bir bahs o‘ziga xos tarixiy raqobat va yangi transferlar sinoviga aylanishi kutilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 23:59da start oladigan shiddatli to‘qnashuvlar oldidan barcha bosh murabbiylar o‘z jangchilarini tanlab, rasmiy boshlang‘ich tarkiblarni ommaga e’lon qildi. Xo‘sh, «Enfild»da «Atletiko»ga qarshi qaysi yulduzlar chiqadi, Neapoldagi markaziy to‘qnashuvda «Arsenal» va «Napoli» qanday kuchlarni safga tortdi va «PSJ»ning hujum chizig‘i qanday ko‘rinish oldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tungi superbahslarning to‘liq rasmiy protokollari va boshlang‘ich o‘n birliklar haqidagi barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
«Enfild»da qonli qarama-qarshilik: «Liverpul» va «Atletiko»ning yorqin tarkiblari
Angliya va Ispaniya grandlari o‘rtasidagi uchrashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli kurashlarga boy bo‘lishi tayin:
«Liverpul»ning yangilangan yadrosi: Darvozani Alisson qo‘riqlaydi; himoyada sardor van Deyk, Jake va Kerkez joy olgan; maydon markazi va qanotlarda Virts, Soboslai, Arauxo, Ngumoha, Barkolya, Makallister to‘p suradi, hujum markazida esa Isak harakat qiladi;
«Atletiko»ning temir mudofaasi va hujumi: Darvozada Yan Oblak turibdi; himoya chizig‘idan Romero, Pubil, Hansko o‘rin olgan; yarimhimoyada Lorente, sardor Koke, Kang In Li, Barrios, Baena saf tortgan bo‘lsa, oldingi safda Simeone va Xulian Alvares tandemi gol izlaydi.
«"Enfild"dagi YECHL tunlari har doim o‘ziga xos sehrga ega. "Liverpul" ham, Simeonening "Atletiko"si ham ochko yo‘qotishni mutlaqo istamaydi», — deya ta’kidlamoqda xalqaro sharhlovchilar.
Neapoldagi prinsipial duel va Parijdagi kurash
Tunning qolgan ikki markaziy uchrashuvida ham yulduzli futbolchilar maydonga tushadi:
«Napoli» – «Arsenal» to‘qnashuvi:
«Napoli»: Meret, di Lorenso, Rahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmur, Politano, De Bryuyne, Alisson, Hoylund;
«Arsenal»: Rayya, Uayt, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rays, Merino, Edegor, Saka, Eze, Gokeresh.
«PSJ» – «Slovan» bahsi:
«PSJ»: Safonov, Xakimi, Pacho, Mendesh, Zabarniy, Vitinya, Ruis, Fernandes, Dembele, Akliush, Torres;
«Slovan»: Takach, Blekman, Bayrich, Markovich, Krush, Martines, Pokorni, Barsegyan, Ibraxim, Kamara, Shporar.
Tungi superbahslarning boshlanish vaqti
Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning ushbu qaynoq o‘yinlari aynan qaysi vaqtda start olishi va qaysi to‘qnashuv eng ko‘p tomoshabinni jalb etishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Yevropa Chempionlar ligasi 1-turidan o‘rin olgan «Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» hamda «PSJ» – «Slovan» uchrashuvlari bir vaqtda — Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da boshlanadi. Yangi transferlar va taktik sxemaga boy ushbu uchrashuvlar umumiy bosqich jadvalida grandlarning dastlabki mavqeyini belgilab berishi bilan nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, ushbu tungi uchrashuvlar orasida qaysi bahs eng murosasiz va gollarga boy bo‘ladi: «Liverpul» – «Atletiko»mi yoki «Napoli» – «Arsenal»? «PSJ» o‘z maydonida «Slovan» ustidan yirik g‘alaba qozona oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Chempionlar ligasining ushbu qaynoq tuni tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…