«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi

·39·Sport
«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi

Yevropa Chempionlar ligasi yangi mavsumining 1-tur bahslari qit’a bo‘ylab haqiqiy futbol bayramini davom ettirmoqda. Bugun tunda turnirning bosh da’vogarlari hisoblangan uch yirik grand klub — Angliyaning «Liverpul» va «Arsenal» jamoalari hamda Fransiya chempioni «PSJ» maydonga tushadi. Har bir bahs o‘ziga xos tarixiy raqobat va yangi transferlar sinoviga aylanishi kutilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat 23:59da start oladigan shiddatli to‘qnashuvlar oldidan barcha bosh murabbiylar o‘z jangchilarini tanlab, rasmiy boshlang‘ich tarkiblarni ommaga e’lon qildi. Xo‘sh, «Enfild»da «Atletiko»ga qarshi qaysi yulduzlar chiqadi, Neapoldagi markaziy to‘qnashuvda «Arsenal» va «Napoli» qanday kuchlarni safga tortdi va «PSJ»ning hujum chizig‘i qanday ko‘rinish oldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tungi superbahslarning to‘liq rasmiy protokollari va boshlang‘ich o‘n birliklar haqidagi barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

«Enfild»da qonli qarama-qarshilik: «Liverpul» va «Atletiko»ning yorqin tarkiblari

Angliya va Ispaniya grandlari o‘rtasidagi uchrashuv dastlabki daqiqalardan shiddatli kurashlarga boy bo‘lishi tayin:

  • «Liverpul»ning yangilangan yadrosi: Darvozani Alisson qo‘riqlaydi; himoyada sardor van Deyk, Jake va Kerkez joy olgan; maydon markazi va qanotlarda Virts, Soboslai, Arauxo, Ngumoha, Barkolya, Makallister to‘p suradi, hujum markazida esa Isak harakat qiladi;

  • «Atletiko»ning temir mudofaasi va hujumi: Darvozada Yan Oblak turibdi; himoya chizig‘idan Romero, Pubil, Hansko o‘rin olgan; yarimhimoyada Lorente, sardor Koke, Kang In Li, Barrios, Baena saf tortgan bo‘lsa, oldingi safda Simeone va Xulian Alvares tandemi gol izlaydi.

«"Enfild"dagi YECHL tunlari har doim o‘ziga xos sehrga ega. "Liverpul" ham, Simeonening "Atletiko"si ham ochko yo‘qotishni mutlaqo istamaydi», — deya ta’kidlamoqda xalqaro sharhlovchilar.

Neapoldagi prinsipial duel va Parijdagi kurash

Tunning qolgan ikki markaziy uchrashuvida ham yulduzli futbolchilar maydonga tushadi:

  • «Napoli» – «Arsenal» to‘qnashuvi:

    • «Napoli»: Meret, di Lorenso, Rahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmur, Politano, De Bryuyne, Alisson, Hoylund;

    • «Arsenal»: Rayya, Uayt, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rays, Merino, Edegor, Saka, Eze, Gokeresh.

  • «PSJ» – «Slovan» bahsi:

    • «PSJ»: Safonov, Xakimi, Pacho, Mendesh, Zabarniy, Vitinya, Ruis, Fernandes, Dembele, Akliush, Torres;

    • «Slovan»: Takach, Blekman, Bayrich, Markovich, Krush, Martines, Pokorni, Barsegyan, Ibraxim, Kamara, Shporar.

Tungi superbahslarning boshlanish vaqti

Ko‘pchilik o‘zbekistonlik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning ushbu qaynoq o‘yinlari aynan qaysi vaqtda start olishi va qaysi to‘qnashuv eng ko‘p tomoshabinni jalb etishidir. Eng muhim xulosa shundaki, Yevropa Chempionlar ligasi 1-turidan o‘rin olgan «Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» hamda «PSJ» – «Slovan» uchrashuvlari bir vaqtda — Toshkent vaqti bilan soat 23:59 da boshlanadi. Yangi transferlar va taktik sxemaga boy ushbu uchrashuvlar umumiy bosqich jadvalida grandlarning dastlabki mavqeyini belgilab berishi bilan nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, ushbu tungi uchrashuvlar orasida qaysi bahs eng murosasiz va gollarga boy bo‘ladi: «Liverpul» – «Atletiko»mi yoki «Napoli» – «Arsenal»? «PSJ» o‘z maydonida «Slovan» ustidan yirik g‘alaba qozona oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Chempionlar ligasining ushbu qaynoq tuni tafsilotlarini yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!

YECHLLiverpulAtletikoNapoliArsenalPSJSlovan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiLamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiKecha, 23:59Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiKecha, 22:38Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiKecha, 22:11«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingKecha, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiKecha, 21:29«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdi«U 1000 ta gol uradi!»: Karrager Holandning kechagi o‘yinidan so‘ng sensatsion bayonot berdiKecha, 21:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi