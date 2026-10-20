«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi
Yevropa Chempionlar ligasining umumiy bosqich 3-turi doirasida qit’aning eng kuchli klublari ishtirokidagi markaziy uchrashuvlar boshlanish arafasida. Birozdan so‘ng muxlislar bir qator murosasiz va shiddatli to‘qnashuvlar guvohiga aylanishadi.
Bahslar starti oldidan jamoalar bosh murabbiylari maydonga tushadigan asosiy tarkiblarni rasman ma’lum qildi. Uchrashuvlarning barchasi Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da start oladi.
«PSJ» — «Barselona»: Parijdagi markaziy jang
Kechaning eng kutilgan superto‘qnashuvida Luis Enrike va Hansi Flik shogirdlari o‘zaro hisob-kitob qiladi.
«PSJ»: Safonov, Hakimi, Markinos, Kvaratsxeliya, Ruis, Dembele, Due, Vitinya, Ernandes, Pacho, Nevesh;
«Barselona»: Garsiya, Kanselu, Kubarsi, Pedri, Yamal, Rafinya, Espart, Gordon, Martin, Olmo, Bernal.
«Liverpul» — «Vilyarreal»: «Enfild»dagi sinov
Mersisaydliklar o‘z maydonida Ispaniyaning xavfli vakili «sariq suvosti kemasi»ni qabul qiladi.
«Liverpul»: Alisson, Arauxo, Jake, van Deyk, Simikas, Nioni, Gravenberx, Mak Allister, Gakpo, Ngumoa, Kumas;
«Vilyarreal»: Gulachi, Mourino, Navarro, Veyga, Kardona, Komesanya, Geye, Saliba, Byukenen, Moleyro, Mikautadze.
«Shtutgart» — «Atletiko Madrid»: Germaniyadagi jang
Diyego Simeone boshchiligidagi madridliklar Germaniya safarida bundesliga vakiliga qarshi bahs olib boradi.
«Shtutgart»: Zaymen, Hendriks, Vagnoman, Shtiller, Mittelshtadt, Fyurix, El-Hannus, Leveling, Pryomel, Shabo, Undav;
«Atletiko»: Oblak, Lorente, Hanko, Pubil, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hyulmand, David, Alvares.
Barcha uchrashuvlar parallel ravishda soat 00:00 da boshlanib, umumiy turnir jadvalidagi vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…