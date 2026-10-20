«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi

·5·Sport
«PSJ» – «Barselona» va boshqa markaziy o‘yinlar uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi

Yevropa Chempionlar ligasining umumiy bosqich 3-turi doirasida qit’aning eng kuchli klublari ishtirokidagi markaziy uchrashuvlar boshlanish arafasida. Birozdan so‘ng muxlislar bir qator murosasiz va shiddatli to‘qnashuvlar guvohiga aylanishadi.

Bahslar starti oldidan jamoalar bosh murabbiylari maydonga tushadigan asosiy tarkiblarni rasman ma’lum qildi. Uchrashuvlarning barchasi Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da start oladi.

«PSJ» — «Barselona»: Parijdagi markaziy jang

Kechaning eng kutilgan superto‘qnashuvida Luis Enrike va Hansi Flik shogirdlari o‘zaro hisob-kitob qiladi.

  • «PSJ»: Safonov, Hakimi, Markinos, Kvaratsxeliya, Ruis, Dembele, Due, Vitinya, Ernandes, Pacho, Nevesh;

  • «Barselona»: Garsiya, Kanselu, Kubarsi, Pedri, Yamal, Rafinya, Espart, Gordon, Martin, Olmo, Bernal.

«Liverpul» — «Vilyarreal»: «Enfild»dagi sinov

Mersisaydliklar o‘z maydonida Ispaniyaning xavfli vakili «sariq suvosti kemasi»ni qabul qiladi.

  • «Liverpul»: Alisson, Arauxo, Jake, van Deyk, Simikas, Nioni, Gravenberx, Mak Allister, Gakpo, Ngumoa, Kumas;

  • «Vilyarreal»: Gulachi, Mourino, Navarro, Veyga, Kardona, Komesanya, Geye, Saliba, Byukenen, Moleyro, Mikautadze.

«Shtutgart» — «Atletiko Madrid»: Germaniyadagi jang

Diyego Simeone boshchiligidagi madridliklar Germaniya safarida bundesliga vakiliga qarshi bahs olib boradi.

  • «Shtutgart»: Zaymen, Hendriks, Vagnoman, Shtiller, Mittelshtadt, Fyurix, El-Hannus, Leveling, Pryomel, Shabo, Undav;

  • «Atletiko»: Oblak, Lorente, Hanko, Pubil, Grimaldo, Barrios, Baena, Simeone, Hyulmand, David, Alvares.

Barcha uchrashuvlar parallel ravishda soat 00:00 da boshlanib, umumiy turnir jadvalidagi vaziyatni sezilarli darajada o‘zgartirib yuborishi kutilmoqda.

Yevropa Chempionlar ligasiPSJBarselonaLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiJoan Laporta «Barselona»ning fenomenal starti va ulkan rejalarini ochiqladiKecha 06:56Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?Enso Mareskaning taktik xatosi: Ekspertlar PSJga qarshi o‘yinda kimlarni tanqid qildi?15 oktabr 07:13PSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnPSJ — Barselona: tarkiblar va jonli matnKecha 23:01«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindi«Barselona»ning «PSJ»ga qarshi taxminiy tarkibi e’lon qilindiKecha 15:02“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin9 oktabr 10:08YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi10 sentabr 06:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi