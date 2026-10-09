“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin

·70·Sport
“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • "Manchester Siti"ning fransiyalik vingeri Rayan Sherki, klubning Angliya Premer-ligasidagi moliyaviy mojarosi natijasida jamoani tark etish imkoniyatini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
  • Agar "Siti" quyi divizionga tushirilsa yoki liga'dan chetlatilsa, 23 yoshli futbolchi uchun "PSJ" va "Liverpul" kabi klublar kurash boshlashga tayyor.
  • Sherki, 2030 yilgacha tuzilgan shartnomasiga qaramay, Yevropa Chempionlar ligasi va kuchli beshlik ligalari sovrinlari uchun kurashishni istaydi.

Angliya Premer-ligasi atrofidagi eng shov-shuvli moliyaviy ish «Manchester Siti»ning yulduzli tarkibi taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsata boshladi. Britaniyaning nufuzli TEAMtalk nashri tarqatgan eksklyuziv ma’lumotlarga ko‘ra, «shaharliklar»ning fransiyalik iqtidorli vingeri Rayan Sherki klubning sud ishi salbiy yakun topishi ehtimoli fonida faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish variantini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.

Agar Manchester klubiga nisbatan quyi divizionga tushirib yuborish yoki APLdan butunlay chetlatish sanksiyasi qo‘llanilsa, Yevropaning yetakchi klublari 23 yoshli iste’dod egasi uchun ommaviy ov boshlashga tayyor turibdi.

«PSJ» va «Liverpul» kurashga qo‘shildi: Transfer poygasi qizg‘in pallada

Sherkining kelajagi atrofidagi noaniqlik transfer bozoridagi yirik o‘yinchilarni harakatga keltirdi:

  • Qishki va yozgi nishon: Fransiyaning «PSJ» va Angliyaning «Liverpul» klublari Rayan Sherkini o‘z safiga qo‘shib olish uchun asosiy da’vogarlarga aylandi;

  • Rejalar tuzilgan: Har ikki grand vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va futbolchi nomzodini yaqinlashib kelayotgan qishki transfer oynasidayoq, yoki eng kechi bilan kelasi yozda rasmiylashtirishga tayyorlanmoqda;

  • Boshqa qiziquvchilar: Bungacha Yevropa matbuoti fransiyalik vingerga «Chelsi», «Barselona» va Madridning «Real» klublari ham jiddiy qiziqish bildirganini bir necha bor yozgan edi.

2030 yilgacha tuzilgan uzoq bitim: «Siti»ning himoya mexanizmi

Rayan Sherki «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgach, tez fursat ichida jamoa hujum chizig‘ining ajralmas bo‘lagiga aylangan:

  • Uzoq muddatli shartnoma: Futbolchi va klub o‘rtasidagi amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, «shaharliklar» uni strategik aktiv sifatida qaraydi;

  • Fors-major shartlari: Biroq klubning yuqori diviziondagi maqomi xavf ostida qolsa, hatto bunday uzoq shartnomalar ham top-futbolchilarni saqlab qolishga kafolat bera olmaydi;

  • Futbolchi ambitsiyalari: Faoliyatining eng gullagan davrini boshdan kechirayotgan vinger Yevropa Chempionlar ligasi va kuchli beshlik ligalari sovrinlari uchun kurashish niyatida ekanini yashirmaydi.

Sud hukmi kutilayotgan muhim palla

«Manchester Siti»ning moliyaviy qoidabuzarliklari bo‘yicha davom etayotgan sud jarayoni klub tarixidagi eng xavfli davrlardan biriga aylandi:

  • Chetlatish tahdidi: Agar mustaqil komissiya ayblovlarni to‘liq isbotlab, klubni APLdan chiqarib yuborish qarorini qabul qilsa, jamoaning asosiy yulduzlarida shartnomani qayta ko‘rib chiqish yoki sotuvga qo‘yilish imkoniyati paydo bo‘ladi;

  • Ehtimoliy tarqalish xavfi: Sherki bilan bog‘liq vaziyat muz tog‘ining faqat uchi bo‘lib, boshqa ko‘plab asosiy tarkib yulduzlari ham o‘z agentlariga muqobil yo‘llarni hozirlab qo‘yish bo‘yicha ko‘rsatma bergani aytilmoqda.

Yevropa futbolida katta g‘alayon kutilayotgan bir vaqtda, Rayan Sherkining «Etihad»dagi istiqboli bevosita sud zallarida chiqariladigan huquqiy qarorga bog‘liq bo‘lib turibdi.

Rayan SherkiManchester SitiPSJLiverpul
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi"Manchester Siti"dagi fransiyalik iqtidor uchun kutilmagan super poyga boshlandi7 oktabr 15:54YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondiYECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi10 sentabr 06:34«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi9 sentabr 23:25Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!Angliya Liga kubogining 1/8 finaliga qur’a tashlandi — Finalga munosib superjang!17 sentabr 13:19Mareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdiMareska «Portu» ustidan qozonilgan muhim safar g‘alabasi haqida gapirdi9 sentabr 10:06Rayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadiRayan Sherki Krishtianu Ronalduni tarixdagi eng buyuk futbolchi deb atadi6 iyun 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?