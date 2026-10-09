“Manchester Siti” yulduzi APL mojarosi tufayli jamoani tark etishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- "Manchester Siti"ning fransiyalik vingeri Rayan Sherki, klubning Angliya Premer-ligasidagi moliyaviy mojarosi natijasida jamoani tark etish imkoniyatini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
- Agar "Siti" quyi divizionga tushirilsa yoki liga'dan chetlatilsa, 23 yoshli futbolchi uchun "PSJ" va "Liverpul" kabi klublar kurash boshlashga tayyor.
- Sherki, 2030 yilgacha tuzilgan shartnomasiga qaramay, Yevropa Chempionlar ligasi va kuchli beshlik ligalari sovrinlari uchun kurashishni istaydi.
Angliya Premer-ligasi atrofidagi eng shov-shuvli moliyaviy ish «Manchester Siti»ning yulduzli tarkibi taqdiriga bevosita ta’sir ko‘rsata boshladi. Britaniyaning nufuzli TEAMtalk nashri tarqatgan eksklyuziv ma’lumotlarga ko‘ra, «shaharliklar»ning fransiyalik iqtidorli vingeri Rayan Sherki klubning sud ishi salbiy yakun topishi ehtimoli fonida faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish variantini jiddiy ko‘rib chiqmoqda.
Agar Manchester klubiga nisbatan quyi divizionga tushirib yuborish yoki APLdan butunlay chetlatish sanksiyasi qo‘llanilsa, Yevropaning yetakchi klublari 23 yoshli iste’dod egasi uchun ommaviy ov boshlashga tayyor turibdi.
«PSJ» va «Liverpul» kurashga qo‘shildi: Transfer poygasi qizg‘in pallada
Sherkining kelajagi atrofidagi noaniqlik transfer bozoridagi yirik o‘yinchilarni harakatga keltirdi:
Qishki va yozgi nishon: Fransiyaning «PSJ» va Angliyaning «Liverpul» klublari Rayan Sherkini o‘z safiga qo‘shib olish uchun asosiy da’vogarlarga aylandi;
Rejalar tuzilgan: Har ikki grand vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va futbolchi nomzodini yaqinlashib kelayotgan qishki transfer oynasidayoq, yoki eng kechi bilan kelasi yozda rasmiylashtirishga tayyorlanmoqda;
Boshqa qiziquvchilar: Bungacha Yevropa matbuoti fransiyalik vingerga «Chelsi», «Barselona» va Madridning «Real» klublari ham jiddiy qiziqish bildirganini bir necha bor yozgan edi.
2030 yilgacha tuzilgan uzoq bitim: «Siti»ning himoya mexanizmi
Rayan Sherki «Manchester Siti» safiga kelib qo‘shilgach, tez fursat ichida jamoa hujum chizig‘ining ajralmas bo‘lagiga aylangan:
Uzoq muddatli shartnoma: Futbolchi va klub o‘rtasidagi amaldagi mehnat shartnomasi 2030 yilga qadar mo‘ljallangan bo‘lib, «shaharliklar» uni strategik aktiv sifatida qaraydi;
Fors-major shartlari: Biroq klubning yuqori diviziondagi maqomi xavf ostida qolsa, hatto bunday uzoq shartnomalar ham top-futbolchilarni saqlab qolishga kafolat bera olmaydi;
Futbolchi ambitsiyalari: Faoliyatining eng gullagan davrini boshdan kechirayotgan vinger Yevropa Chempionlar ligasi va kuchli beshlik ligalari sovrinlari uchun kurashish niyatida ekanini yashirmaydi.
Sud hukmi kutilayotgan muhim palla
«Manchester Siti»ning moliyaviy qoidabuzarliklari bo‘yicha davom etayotgan sud jarayoni klub tarixidagi eng xavfli davrlardan biriga aylandi:
Chetlatish tahdidi: Agar mustaqil komissiya ayblovlarni to‘liq isbotlab, klubni APLdan chiqarib yuborish qarorini qabul qilsa, jamoaning asosiy yulduzlarida shartnomani qayta ko‘rib chiqish yoki sotuvga qo‘yilish imkoniyati paydo bo‘ladi;
Ehtimoliy tarqalish xavfi: Sherki bilan bog‘liq vaziyat muz tog‘ining faqat uchi bo‘lib, boshqa ko‘plab asosiy tarkib yulduzlari ham o‘z agentlariga muqobil yo‘llarni hozirlab qo‘yish bo‘yicha ko‘rsatma bergani aytilmoqda.
Yevropa futbolida katta g‘alayon kutilayotgan bir vaqtda, Rayan Sherkining «Etihad»dagi istiqboli bevosita sud zallarida chiqariladigan huquqiy qarorga bog‘liq bo‘lib turibdi.
Izohlar 0
…