YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi

·6·Sport
YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi

Yevropa Chempionlar ligasining 1-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlar chinakam futbol dramatizmi va gollar yomg‘iri bilan yakunlandi. Butun qit’a nigohi qaratilgan kechada Yevropa grandlari o‘z ambitsiyalarini to‘liq namoyish etdi: Parijda «PSJ» raqibini ayab o‘tirmay yirik hisobda tor-mor keltirgan bo‘lsa, «Enfild»da «Liverpul» va «Atletiko» o‘rtasida shiddatli kambek kuzatildi, Neapolda esa «Arsenal» sovuqqon taktik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Xo‘sh, Parijdagi gollar shousida kimlar het-trik va dublga erishdi, «Liverpul» qanday qilib mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirdi va «kanonirlar» safida kim qahramon bo‘ldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tungi uchrashuvlarning to‘liq hisoblari, gollar mualliflari va jamoalarning rasmiy protokollari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.

Parijda gollar shousi va Torresning het-triki

Fransiya poytaxtida kechgan «PSJ» va Slovakiyaning «Slovan» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv mezbonlarning to‘liq hukmronligi ostida o‘tdi:

  • Dembeledan tezkor dubl: Bahsning 17 va 23-daqiqalarida Usmon Dembele raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, parijliklarning ishonchli startini ta’minladi;

  • Ferran Torresning benefisi: Uchrashuv qahramoniga aylangan Ferran Torres 31, 47 va 57-daqiqalarda ketma-ket to‘p kiritib, YECHLning ilk turidayoq ajoyib het-trikni rasmiylashtirdi;

  • Nuqta qo‘ygan Ruis va mehmonlar goli: «Slovan» safida 59-daqiqada Kamara bir to‘p kiritib oradagi farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, 87-daqiqada Fabian Ruis hisobni 6:1 ko‘rinishiga olib keldi.

«Biz o‘yinni to‘liq nazorat qildik. Hujum chizig‘imizning bunday sermahsulligi umumiy bosqichdagi qolgan uchrashuvlar oldidan katta ishonch bag‘ishlaydi», — deya ta’kidlanmoqda Parij klubi shtabi baholarida.

«Enfild»dagi dramatik kambek va Neapoldagi muhim 3 ochko

Tunning qolgan ikki markaziy qarama-qarshiligida ham murosasiz kurash kechdi:

  • «Liverpul»ning irodasi: Madridning «Atletiko» klubi 17-daqiqada Markos Lorentening goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq «qizillar» taslim bo‘lmadi — 40-daqiqada Dominik Soboslai muvozanatni tikladi, 50-daqiqada esa Aleksis Makallister «Liverpul»ga 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani keltirgan golni urdi;

  • Edegorning Neapoldagi hal qiluvchi zarbasi: «Napoli» va «Arsenal» o‘rtasidagi keskin va himoyaviy bahsda yagona gol taqdirni hal qildi. Uchrashuvning 75-daqiqasida «kanonirlar» sardori Martin Edegor Meret o‘rniga tushgan posbon darvozasini ishg‘ol qilib, londonliklarga safardagi 0:1 hisobidagi qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.

Uchrashuvlarning rasmiy natijalari hamda tarkiblari

Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning ushbu trillerga boy tuni yakunlari bo‘yicha jamoalarning to‘liq qaydnomasi qanday ko‘rinish olganidir. Eng muhim xulosa shundaki, umumiy bosqichning ilk turidayoq «Liverpul», «Arsenal» va «PSJ» o‘z maqomlarini mustahkamlab, 3 tadan muhim ochkoni jamg‘ardi. O‘yinlarning rasmiy ko‘rsatkichlari quyidagicha qayd etildi:

  • «Liverpul» – «Atletiko» 2:1

    Gollar: Dominik Soboslai (40), Aleksis Makallister (50) — Markos Lorente (17).

    «Liverpul»: Alisson, van Deyk, Jake, Kerkez, Virts, Soboslai, Arauxo, Ngumoha, Barkolya, Makallister, Isak.

    «Atletiko»: Oblak, Romero, Pubil, Hansko, Lorente, Koke (Lukman, 59), Kang In Li (Grimaldo, 59), Barrios, Baena, Simeone, Alvares.

  • «Napoli» – «Arsenal» 0:1

    Gol: Martin Edegor (75).

    «Napoli»: Meret (Milinkovich-Savich, 46), di Lorenso, Rahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmur, Politano, De Bryuyne, Alisson, Hoylund.

    «Arsenal»: Rayya, Uayt, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rays, Merino, Edegor, Saka, Eze, Gokeresh.

  • «PSJ» – «Slovan» 6:1

    Gollar: Usmon Dembele (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Fabian Ruis (87) — Kamara (59).

    «PSJ»: Safonov, Xakimi, Pacho, Mendesh, Zabarniy, Vitinya, Ruis, Fernandes, Dembele, Akliush, Torres.

    «Slovan»: Takach, Blekman, Bayrich, Markovich, Krush, Martines, Pokorni, Barsegyan, Ibrahim (Mustafich, 60), Kamara, Shporar.

Sizningcha, Chempionlar ligasining ushbu tunida qaysi jamoaning o‘yini eng katta taassurot qoldirdi: 6 ta gol urgan «PSJ»mi, «Atletiko»ni yenggan «Liverpul»mi yoki Neapoldan g‘alaba bilan qaytgan «Arsenal»? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qit’aning eng nufuzli musobaqasidagi qaynoq natijalarni yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!

Yevropa Chempionlar ligiPSJLiverpulAtletikoNeapolGollarXet-trik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiLamine Yamal Chempionlar ligasida tarix yozdi va Barselona Feyenoordni tor-mor etdiKecha, 23:59«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindi«Liverpul» – «Atletiko», «Napoli» – «Arsenal» bahslari asosiy tarkiblari e’lon qilindiKecha, 23:25Xavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiXavyer Tebas Lionel Messining Ispaniya klubini sotib olishi haqida fikr bildirdiKecha, 22:38Qarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiQarshida «ajdarlar» benefisi: «Nasaf» «Bunyodkor» darvozasiga 3 ta to‘p kiritdiKecha, 22:11«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reyting«Oltin to‘p» poygasida kutilmagan burilish: The Athletic talqini bo‘yicha reytingKecha, 21:49«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldi«Neftchi» «Surxon»ni mag‘lub etib, Superligada peshqadamlikni qaytarib oldiKecha, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
«Menga kuchliroq raqib bering!»: Maykl Peyj Nursulton Ro‘ziboyev bilan jangdan so‘ng
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi