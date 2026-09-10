YECHLda sensatsion oqshom: «PSJ», «Arsenal» va «Liverpul» g‘alaba qozondi
Yevropa Chempionlar ligasining 1-turidan o‘rin olgan markaziy to‘qnashuvlar chinakam futbol dramatizmi va gollar yomg‘iri bilan yakunlandi. Butun qit’a nigohi qaratilgan kechada Yevropa grandlari o‘z ambitsiyalarini to‘liq namoyish etdi: Parijda «PSJ» raqibini ayab o‘tirmay yirik hisobda tor-mor keltirgan bo‘lsa, «Enfild»da «Liverpul» va «Atletiko» o‘rtasida shiddatli kambek kuzatildi, Neapolda esa «Arsenal» sovuqqon taktik g‘alabani qo‘lga kiritdi. Xo‘sh, Parijdagi gollar shousida kimlar het-trik va dublga erishdi, «Liverpul» qanday qilib mag‘lubiyatni g‘alabaga aylantirdi va «kanonirlar» safida kim qahramon bo‘ldi? Maqola oxirida esa asosiy intriga — tungi uchrashuvlarning to‘liq hisoblari, gollar mualliflari va jamoalarning rasmiy protokollari bo‘yicha barcha tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz.
Parijda gollar shousi va Torresning het-triki
Fransiya poytaxtida kechgan «PSJ» va Slovakiyaning «Slovan» jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv mezbonlarning to‘liq hukmronligi ostida o‘tdi:
Dembeledan tezkor dubl: Bahsning 17 va 23-daqiqalarida Usmon Dembele raqib darvozasini ikki bor aniq nishonga olib, parijliklarning ishonchli startini ta’minladi;
Ferran Torresning benefisi: Uchrashuv qahramoniga aylangan Ferran Torres 31, 47 va 57-daqiqalarda ketma-ket to‘p kiritib, YECHLning ilk turidayoq ajoyib het-trikni rasmiylashtirdi;
Nuqta qo‘ygan Ruis va mehmonlar goli: «Slovan» safida 59-daqiqada Kamara bir to‘p kiritib oradagi farqni qisqartirgan bo‘lsa-da, 87-daqiqada Fabian Ruis hisobni 6:1 ko‘rinishiga olib keldi.
«Biz o‘yinni to‘liq nazorat qildik. Hujum chizig‘imizning bunday sermahsulligi umumiy bosqichdagi qolgan uchrashuvlar oldidan katta ishonch bag‘ishlaydi», — deya ta’kidlanmoqda Parij klubi shtabi baholarida.
«Enfild»dagi dramatik kambek va Neapoldagi muhim 3 ochko
Tunning qolgan ikki markaziy qarama-qarshiligida ham murosasiz kurash kechdi:
«Liverpul»ning irodasi: Madridning «Atletiko» klubi 17-daqiqada Markos Lorentening goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq «qizillar» taslim bo‘lmadi — 40-daqiqada Dominik Soboslai muvozanatni tikladi, 50-daqiqada esa Aleksis Makallister «Liverpul»ga 2:1 hisobidagi irodali g‘alabani keltirgan golni urdi;
Edegorning Neapoldagi hal qiluvchi zarbasi: «Napoli» va «Arsenal» o‘rtasidagi keskin va himoyaviy bahsda yagona gol taqdirni hal qildi. Uchrashuvning 75-daqiqasida «kanonirlar» sardori Martin Edegor Meret o‘rniga tushgan posbon darvozasini ishg‘ol qilib, londonliklarga safardagi 0:1 hisobidagi qimmatli 3 ochkoni taqdim etdi.
Uchrashuvlarning rasmiy natijalari hamda tarkiblari
Ko‘pchilik futbol ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — YECHLning ushbu trillerga boy tuni yakunlari bo‘yicha jamoalarning to‘liq qaydnomasi qanday ko‘rinish olganidir. Eng muhim xulosa shundaki, umumiy bosqichning ilk turidayoq «Liverpul», «Arsenal» va «PSJ» o‘z maqomlarini mustahkamlab, 3 tadan muhim ochkoni jamg‘ardi. O‘yinlarning rasmiy ko‘rsatkichlari quyidagicha qayd etildi:
«Liverpul» – «Atletiko» 2:1
Gollar: Dominik Soboslai (40), Aleksis Makallister (50) — Markos Lorente (17).
«Liverpul»: Alisson, van Deyk, Jake, Kerkez, Virts, Soboslai, Arauxo, Ngumoha, Barkolya, Makallister, Isak.
«Atletiko»: Oblak, Romero, Pubil, Hansko, Lorente, Koke (Lukman, 59), Kang In Li (Grimaldo, 59), Barrios, Baena, Simeone, Alvares.
«Napoli» – «Arsenal» 0:1
Gol: Martin Edegor (75).
«Napoli»: Meret (Milinkovich-Savich, 46), di Lorenso, Rahmani, Marin, Olivera, Lobotka, Gilmur, Politano, De Bryuyne, Alisson, Hoylund.
«Arsenal»: Rayya, Uayt, Inakpiye, Gabriel, Konsa, Rays, Merino, Edegor, Saka, Eze, Gokeresh.
«PSJ» – «Slovan» 6:1
Gollar: Usmon Dembele (17, 23), Ferran Torres (31, 47, 57), Fabian Ruis (87) — Kamara (59).
«PSJ»: Safonov, Xakimi, Pacho, Mendesh, Zabarniy, Vitinya, Ruis, Fernandes, Dembele, Akliush, Torres.
«Slovan»: Takach, Blekman, Bayrich, Markovich, Krush, Martines, Pokorni, Barsegyan, Ibrahim (Mustafich, 60), Kamara, Shporar.
Sizningcha, Chempionlar ligasining ushbu tunida qaysi jamoaning o‘yini eng katta taassurot qoldirdi: 6 ta gol urgan «PSJ»mi, «Atletiko»ni yenggan «Liverpul»mi yoki Neapoldan g‘alaba bilan qaytgan «Arsenal»? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qit’aning eng nufuzli musobaqasidagi qaynoq natijalarni yaqinlaringiz hamda futbol muxlislariga ulashing!
…