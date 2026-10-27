“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi

·48·Sport
“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Londondagi «Palladium» teatrida o'tgan «Oltin to'p-2026» marosimida Fransiyaning «PSJ» klubi ketma-ket ikkinchi yil dunyoning eng yaxshi erkaklar jamoasi deb topildi.
  • Parijliklar o'tgan mavsumda UYEFA Chempionlar Ligasi, Fransiya Liga 1 chempionligi hamda mamlakat superkubogini qo'lga kiritib, «Arsenal» va «Bavariya» kabi raqiblarini ortda qoldirdi.

Angliya poytaxti London shahridagi «Palladium» teatrida o‘tkazilayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot kechasida sayyoramizning eng kuchli klublari nomi rasman e’lon qilindi. Erkaklar jamoalari o‘rtasidagi bosh sovringa qatorasiga ikkinchi yil Fransiyaning «PSJ» klubi loyiq ko‘rildi.

Parijliklar o‘tgan mavsumda barcha yo‘nalishlarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, o‘z tarixidagi eng yorqin davrlardan birini o‘tkazgani ushbu yuksak e’tirofga asos bo‘ldi.

«PSJ»ning mislsiz gegemonligi: Xet-trikdan so‘ng yana bir e’tirof

Fransiya grandi o‘tgan mavsumda nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham mutlaq ustunlik qayd etdi:

  • Chempionlar Ligasidagi zafar: «PSJ» Yevropaning eng nufuzli turniri — UYEFA Chempionlar Ligasida qatorasiga ikkinchi bor bosh sovrinni boshi uzra ko‘tardi;

  • Ichki sovrinlar jamg‘armasi: Jamoa milliy chempionat — Fransiya Liga 1 oltin medallari hamda mamlakat superkubogi sohibiga aylandi;

  • Qatorasiga 2-mukofot: O‘tgan yili ham yilning eng yaxshi erkaklar jamoasi deb topilgan parijliklar bu safar ham «Arsenal», «Bavariya» kabi kuchli raqobatchilarini ortda qoldirib, sovrinni o‘zlarida saqlab qolishdi.

Ayollar futbolida «Barselona» cho‘qqini qaytarib oldi

Ayollar jamoalari o‘rtasida kechgan bellashuvda ham nufuzli mukofot o‘z egasiga topshirildi:

  • Kataloniyaliklar g‘alabasi: Ayollar futbolida yilning eng yaxshi klubi sovrini UYEFA Chempionlar Ligasida g‘alaba qozongan Kataloniyaning «Barselona» jamoasiga berildi;

  • Tarixiy almashinuv: O‘tgan yili ushbu sovrin Londonning «Arsenal» klubiga nasib etgan bo‘lsa, bu yil «Barselona» yana o‘z cho‘qqisiga qaytdi.

«Oltin to‘p-2026»: Yil klublari tafsilotlari

Yo‘nalish

G‘olib klub

Asosiy muvaffaqiyatlari

O‘tgan yilgi g‘olib

Yilning eng yaxshi erkaklar klubi

«PSJ» (Fransiya)

YECHL g‘olibi, Liga 1 chempioni, Fransiya superkubogi sohibi

«PSJ»

Yilning eng yaxshi ayollar klubi

«Barselona» (Ispaniya)

UYEFA Chempionlar Ligasi chempioni

«Arsenal»

Tadbir manzili

«Palladium» teatri, London

2026 yil 26 oktyabr

Oltin to‘p-2026PSJBarselonaUYEFA Chempionlar Ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiLuis de la Fuente yilning eng kuchli murabbiyi deb e’lon qilindiBugun 08:01Simon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiSimon Kurtua va Martinesni ortda qoldirib, dunyoning 1-raqamli darvozaboniga aylandiBugun 07:57Mavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiMavsum davomida 73 ta gol: Harri Keyn Londonda Gerd Myuller sovrinini qabul qilib oldiBugun 07:13Tarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiTarixiy oqshom: “Oltin to‘p-2026” g‘oliblari va kuchli o‘nlik ro‘yxati e’lon qilindiBugun 07:08«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi«PSJ» «Barselona»ni yengdi, «Siti» AYEKni tor-mor etdi, «Liverpul» esa kambek qildi21 oktabr 06:44Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?Flik «Barselona»ning Istanbuldagi 4:1 hisobidagi g‘alabasiga qanday baho berdi?14 oktabr 14:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi