“PSJ” qatorasiga ikkinchi bor jahonning eng yaxshi klubi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Londondagi «Palladium» teatrida o'tgan «Oltin to'p-2026» marosimida Fransiyaning «PSJ» klubi ketma-ket ikkinchi yil dunyoning eng yaxshi erkaklar jamoasi deb topildi.
- Parijliklar o'tgan mavsumda UYEFA Chempionlar Ligasi, Fransiya Liga 1 chempionligi hamda mamlakat superkubogini qo'lga kiritib, «Arsenal» va «Bavariya» kabi raqiblarini ortda qoldirdi.
Angliya poytaxti London shahridagi «Palladium» teatrida o‘tkazilayotgan nufuzli «Oltin to‘p-2026» (Ballon d'Or) taqdimot kechasida sayyoramizning eng kuchli klublari nomi rasman e’lon qilindi. Erkaklar jamoalari o‘rtasidagi bosh sovringa qatorasiga ikkinchi yil Fransiyaning «PSJ» klubi loyiq ko‘rildi.
Parijliklar o‘tgan mavsumda barcha yo‘nalishlarda ulkan muvaffaqiyatlarga erishib, o‘z tarixidagi eng yorqin davrlardan birini o‘tkazgani ushbu yuksak e’tirofga asos bo‘ldi.
«PSJ»ning mislsiz gegemonligi: Xet-trikdan so‘ng yana bir e’tirof
Fransiya grandi o‘tgan mavsumda nafaqat mamlakat ichida, balki xalqaro maydonda ham mutlaq ustunlik qayd etdi:
Chempionlar Ligasidagi zafar: «PSJ» Yevropaning eng nufuzli turniri — UYEFA Chempionlar Ligasida qatorasiga ikkinchi bor bosh sovrinni boshi uzra ko‘tardi;
Ichki sovrinlar jamg‘armasi: Jamoa milliy chempionat — Fransiya Liga 1 oltin medallari hamda mamlakat superkubogi sohibiga aylandi;
Qatorasiga 2-mukofot: O‘tgan yili ham yilning eng yaxshi erkaklar jamoasi deb topilgan parijliklar bu safar ham «Arsenal», «Bavariya» kabi kuchli raqobatchilarini ortda qoldirib, sovrinni o‘zlarida saqlab qolishdi.
Ayollar futbolida «Barselona» cho‘qqini qaytarib oldi
Ayollar jamoalari o‘rtasida kechgan bellashuvda ham nufuzli mukofot o‘z egasiga topshirildi:
Kataloniyaliklar g‘alabasi: Ayollar futbolida yilning eng yaxshi klubi sovrini UYEFA Chempionlar Ligasida g‘alaba qozongan Kataloniyaning «Barselona» jamoasiga berildi;
Tarixiy almashinuv: O‘tgan yili ushbu sovrin Londonning «Arsenal» klubiga nasib etgan bo‘lsa, bu yil «Barselona» yana o‘z cho‘qqisiga qaytdi.
«Oltin to‘p-2026»: Yil klublari tafsilotlari
Yo‘nalish
G‘olib klub
Asosiy muvaffaqiyatlari
O‘tgan yilgi g‘olib
Yilning eng yaxshi erkaklar klubi
«PSJ» (Fransiya)
YECHL g‘olibi, Liga 1 chempioni, Fransiya superkubogi sohibi
«PSJ»
Yilning eng yaxshi ayollar klubi
«Barselona» (Ispaniya)
UYEFA Chempionlar Ligasi chempioni
«Arsenal»
Tadbir manzili
«Palladium» teatri, London
2026 yil 26 oktyabr
—
Izohlar 0
…