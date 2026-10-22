Ayaks — Atalanta: tarkiblar va jonli matn

45+2⏱
Antonio Nobre hushtak chalib, birinchi bo‘limni yakunladi.
45+1
Janluka Gaetano (Atalanta) jarima maydonchasi chizig‘i yaqinida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi va bir harakat bilan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Ayaks darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
45+1
Janluka Skamakka (Atalanta) jamoadoshining ajoyib uzatmasidan so‘ng to‘pni qabul qilib oldi, ammo uning noaniq harakati himoyachilarga to‘pni olib qo‘yish va xavfni bartaraf etish imkonini berdi.
45
O‘yinga 1 daqiqa qo‘shib berildi.
45🟨
Sofyan Amrabat (Ayaks) sariq kartochka bilan jazolandi.
45
Devi Klassen (Ayaks) raqibdan to‘pni olib qo‘ydi va Antoniu Nobre fol qayd etganidan so‘ng g‘azab bilan e’tiroz bildirdi. Atalanta jarima zarbasiga ega bo‘ldi.
44
Oskar Glux (Ayaks) o‘z qo‘riqchisini aldab o‘tdi va jarima maydonchasi ichidan kuchli zarba yo‘lladi. To‘p darvozaning markaziga pastlab uchib bordi, ammo Marko Karnezekki ajoyib seyv bilan uni qaytardi.
42✚
O‘yin hozircha to‘xtatildi, Nikola Zalevski (Atalanta) jarohat oldi va maydonga shifokorlar kirib kelishi kerak.
41
Antonio Nobre Ayaks futbolchisi Aaron Boumanning taktik qoidabuzarligi sababli o‘yinni to‘xtatdi. Atalanta jarima zarbasini amalga oshiradi.
40
Ouen Veyndal (Ayaks) aniq uzatmani qabul qilib oldi va uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi, to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi.
38
Nikola Zalevski (Atalanta) tomonidan amalga oshirilgan burchak zarbasini Mark-Andre ter Stegen ushlab oldi.
37
Davide Dzappakosta (Atalanta) jarima maydonchasi ichiga pastdan to‘p uzatdi, ammo himoyachilar uni to‘sib qolishdi. Atalanta burchak zarbasini amalga oshiradi.
37
Omadsizlik! Jorti Mokio (Ayaks) uzatilgan to‘pni ajoyib tarzda qabul qilib oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvoza tomon kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib qoldi va xavf bartaraf etildi.
32
Oskar Glux (Ayaks) ulkan imkoniyatdan foydalana olmadi! U ajoyib yakkaxon harakatdan so‘ng jarima maydonchasi tashqarisidan pastlab boruvchi zarba yo‘llaganida muxlislar allaqachon golni nishonlashni boshlashgan edi. To‘p darvozaning markazi tomon yo‘naldi, ammo Marko Karnezekki hayratlanarli seyv namoyish etdi!
31
Katta imkoniyat! Lukas Rozaning oddiy pasidan so‘ng Markos Leonardo (Ayaks) jarima maydoni ichida darvozabon bilan birga-bir vaziyatga chiqib bordi, ammo uning zarbasi chap ustun yonidan juda oz farq bilan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Atalanta darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
31
Elif Elmas (Atalanta) yaxshi uzatmani qabul qilib oldi va o‘rta masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo to‘p himoyachiga tegib qaytdi.
28
Yulian Brandt (Ayaks) burchak zarbasini amalga oshirish uchun maydon burchagi tomon yo‘l oldi.
28
Qanday ajoyib lahza! Jorti Mokio (Ayaks) maydon markazida ajoyib uzatmani qabul qilib oldi, to‘pni o‘ziga moslab, chap ustun tomon kuchli zarba yo‘lladi. Uning harakati Marko Karnezekkini ajablantira olmadi, darvozabon chiroyli seyv namoyish etdi.
28
Oskar Glux (Ayaks) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni tezda egallab olishdi.
27
Oskar Glux (Ayaks) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, bu darvozabon uchun xavfli bo‘lishi mumkin edi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi, shu sababli vaziyat qanday yakunlanishini faqat taxmin qilishimiz mumkin.
24
Jorti Mokio (Ayaks) jarima maydonchasi ichiga kuchli uzatma berdi, ammo to‘p hech kimga tegmadi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Atalanta darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
24
Yulian Brandt (Ayaks) burchak zarbasini qisqa uzatma bilan o‘yinga kiritdi.
23
Sofyan Amrabat (Ayaks) raqibning noaniq uzatmasini ilib oldi va kutilmaganda uzoq masofadan kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘p yo‘liga g‘ov bo‘lgani sababli xavf bartaraf etildi. Hakam Ayaks foydasiga burchak zarbasini belgiladi.
22
Oskar Glux (Ayaks) raqiblarini qoyilmaqom tarzda aldab o‘tdi, ammo jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi noaniq chiqdi. To‘p o‘ng ustun yonidan bir necha metr masofada o‘tib ketdi. To‘p maydonni tark etdi va Atalanta darvozaboni to‘pni o‘yinga kiritadi.
21
Ayaksdan ajoyib jamoaviy o‘yin, ular ko‘plab qisqa paslar bilan to‘pni nazorat qilishmoqda. Agar ular himoyadan bo‘shliq topib, gol urmoqchi bo‘lsalar, sabr eng muhim omil hisoblanadi.
20
Yulian Brandt (Ayaks) burchak zarbasidan so‘ng xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo jamoadoshlarining hech biri himoyachilardan balandroq sakray olmadi.
20
Yulian Brandt (Ayaks) oldinga o‘tishga urinmoqda, ammo raqib himoyachisi to‘pni uzoqlashtirdi. Ayaks burchak zarbasini ishlab oldi. Ular jarima maydonchasiga ko‘plab o‘yinchilarni yuborishmoqda.
17
Nikola Zalevski (Atalanta) uzatmani qabul qilib oldi, ammo uning jarima maydonchasi tashqarisidan yo‘llagan zarbasi to‘sib qolindi.
16
Gol! Yo‘q, kuting, o‘yindan tashqari holat tufayli gol bekor qilindi. Jorti Mokio (Ayaks) bunga rozi emas, ammo yon hakam o‘z qarorida qat’iy.
14
Elif Elmas (Atalanta) burchak zarbasini noaniq tarzda jarima maydonchasi ichiga uzatdi.
14
Janluka Skamakka (Atalanta) qaytgan to‘pga birinchi bo‘lib yetib keldi, ammo uning zarbasi to‘sib qolindi. Voh, raqib uchun qanday omon qolish! To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Atalanta burchak zarbasidan gol urish imkoniyatiga ega bo‘ladi.
14
Nikola Zalevski (Atalanta) burchak zarbasini amalga oshirishga hozirlik ko‘rmoqda.
13
Sharl De Ketelare (Atalanta) to‘pni darvoza oldiga uzatishga urindi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etdi. Yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi, Atalanta burchak zarbasini amalga oshiradi.
13
Jarima maydonchasi ichida ko‘plab o‘yinchilar burchakdan uzatiladigan to‘pni kutishmoqda, ammo Yulian Brandt (Ayaks) to‘pni qisqa masofaga oshirdi.
12
Oskar Glux (Ayaks) uzoq masofaga to‘p uzatdi, ammo u sheriklariga yetib borishi uchun kuch yetmadi va himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va yon hakam burchak bayroqchasini ko‘rsatdi. Ayaks foydasiga burchak zarbasi.
12
Oskar Glux (Ayaks) jamoadoshiga qulay imkoniyat yaratish maqsadida jarima maydonchasi ichiga xavfli uzatmani amalga oshirdi, ammo himoyachilardan biri to‘pni to‘sib qoldi.
11
Devi Klassen (Ayaks) qanotdan uzatilgan to‘pga yetib keldi va jarima maydonchasi markazidan boshi bilan darvoza tomon yo‘lladi. To‘p kerakli yo‘nalishda ketdi, ammo himoyachilardan biri tomonidan to‘xtatib qolindi.
10
Qanotdan uzatilgan ajoyib past pasni o‘z imkoniyatini kutib turgan Ederson (Atalanta) qabul qilib oldi. Biroq, himoya hushyor va ular to‘pni maydondan uzoqlashtirishdi.
9
Nikola Zalevski (Atalanta) burchak zarbasini amalga oshirdi, ammo raqib himoyasi shay edi va to‘pni xavfsiz hududga chiqarib yubordi.
9
Nikola Zalevski (Atalanta) jarima maydonchasi ichidagi sheriklaridan birini chip-pas bilan topishga urindi, ammo himoyachilardan biri ajoyib reaksiya ko‘rsatib, to‘pni to‘sib qoldi. Atalanta burchak zarbasini ishlab oldi. Raqiblar yana bir hujum xavfiga duch kelishadi.
8
Janluka Skamakka (Atalanta) burchak zarbasidan uzatilgan to‘pga ajoyib tarzda yetib keldi, ammo jarima maydonchasi ichidan yo‘llagan zarbasi ancha noaniq chiqdi va to‘p o‘ng ustun yonidan o‘tib ketdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Ayaks darvozasidan zarba bilan o‘yin davom ettiriladi.
8
Atalanta burchak zarbasini amalga oshirish huquqini qo‘lga kiritdi.
8
Nikola Zalevski (Atalanta) jarima maydonchasi ichiga to‘pni uzatdi, ammo raqib himoyachilari xavfni bartaraf etish uchun to‘pni uzoqlashtirishdi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Atalanta burchak zarbasini amalga oshiradi.
6
Lukas Roza (Ayaks) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, to‘p himoyachilardan biriga tegib, o‘ng ustunga kelib urildi!
2
Atalanta o‘z o‘yinini topib olayotgandek ko‘rinmoqda va ular to‘pni nazorat qilishmoqda. Ular yangi hujum imkoniyatlarini yaratish uchun qulay vaziyatni kutishmoqda.
1⏱
O‘yin endigina boshlandi.
00:00
Nihoyat futbolchilar maydonga chiqib kelishdi! O‘yinni Atalanta boshlab beradi.
00:00
Antonio Nobre ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
00:00
Boshlang‘ich tarkiblar allaqachon e’lon qilindi va ular bilan tarkiblar bo‘limida tanishib chiqishingiz mumkin.
00:00
Bizning matnli jonli efirimizga xush kelibsiz. Biz sizga maydonda bo‘layotgan voqealar haqida batafsil ma’lumot berishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga juda oz vaqt qoldi.
Izohlar 0
…