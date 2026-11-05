Atalanta — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Atalanta — Qayrat Almati uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 41. Idele Dj., 42. Skalvini G., 40. Obrich R., 47. Bernaskoni L., 99. Elmas E., 8. Pashalich M. (kapitan), 7. Sulemana K., 10. Samardjich L., 11. Rou Dj., 9. Skamakka Dj.
Atalanta zaxiradagilari: 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson, 55. Isoa I., 90. Krstovich N., 46. Levak S., 56. Navarro A., 51. Sonzoni M., 57. Sportello M., 44. Steffanoni F., 59. Zalevski N., 77. Dzappakosta D.
Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.
Qayrat Almati boshlang‘ich tarkibi: 1. Anarbekov T., 24. Mrinskiy A., 25. Shirobokov A., 14. Martinovich A. (kapitan), 4. Kasabulat D., 3. Mata L., 17. Tuyakbayev A., 22. Mendonsa G., 13. Oksanen Ya., 28. Gual M., 9. Edmilson.
Qayrat Almati zaxiradagilari: 8. Baybek O., 81. Bekbolat I., 15. Birkurmanov M., 19. Yukkola O., 82. Kalmurza S., 5. Kurgin L., 6. Sadibekov A., 20. Tapalov E.
Qayrat Almati bosh murabbiyi: Arutyunyan Z.
Izohlar 0
…