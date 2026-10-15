Atalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matn

·33·Sport
Atalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi AtalantaPafos uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 47. Bernaskoni L., 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 23. Kolashinas S., 31. Kristensen T., 8. Pashalich M. (kapitan), 18. Raspadori Dj., 9. Skamakka Dj., 59. Zalevski N., 77. Dzappakosta D.

Atalanta zaxiradagilari: 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson, 41. Idele Dj., 90. Krstovich N., 40. Obrich R., 11. Rou Dj., 10. Samardjich L., 51. Sonzoni M., 57. Sportello M.

Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.

Pafos boshlang‘ich tarkibi: 99. Mayetski R., 20. Biyel, 7. Bruno, 4. David Luiz (kapitan), 30. Dragomir V., 14. Ioannu N., 18. Lele, 3. Mmae S., 88. Pepe, 8. Kina D., 26. Shunich I.

Pafos zaxiradagilari: 33. Anderson Silva, 50. Brito A., 77. Korreyya Dj., 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannu K., 61. Kais M., 42. Maykl Dj., 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 12. Sema K.

Pafos bosh murabbiyi: Sa Pinto R.

AtalantaPafosKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Brayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matnBrayton — Kauno Jalgiris: tarkiblar va jonli matnBugun 22:51Xerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matnXerts — Norshellann: tarkiblar va jonli matnBugun 22:50Brann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matnBrann — Linkoln Red Imps: tarkiblar va jonli matnBugun 22:50Tvente — Tun: tarkiblar va jonli matnTvente — Tun: tarkiblar va jonli matnBugun 22:48Sent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matnSent-Tryuyden — Iberiya 1999: tarkiblar va jonli matnBugun 22:48FK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matnFK Kopengagen — Braga: tarkiblar va jonli matnBugun 22:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya