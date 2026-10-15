Atalanta — Pafos: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Atalanta — Pafos uchrashuvi 16 oktyabr, 00:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Atalanta boshlang‘ich tarkibi: 29. Karnesekki M., 47. Bernaskoni L., 99. Elmas E., 70. Gaetano G., 23. Kolashinas S., 31. Kristensen T., 8. Pashalich M. (kapitan), 18. Raspadori Dj., 9. Skamakka Dj., 59. Zalevski N., 77. Dzappakosta D.
Atalanta zaxiradagilari: 17. De Ketelare Sh., 13. Ederson, 41. Idele Dj., 90. Krstovich N., 40. Obrich R., 11. Rou Dj., 10. Samardjich L., 51. Sonzoni M., 57. Sportello M.
Atalanta bosh murabbiyi: Sarri M.
Pafos boshlang‘ich tarkibi: 99. Mayetski R., 20. Biyel, 7. Bruno, 4. David Luiz (kapitan), 30. Dragomir V., 14. Ioannu N., 18. Lele, 3. Mmae S., 88. Pepe, 8. Kina D., 26. Shunich I.
Pafos zaxiradagilari: 33. Anderson Silva, 50. Brito A., 77. Korreyya Dj., 60. Efzona K., 6. Guga, 72. Ioannu K., 61. Kais M., 42. Maykl Dj., 71. Papastilianu M., 82. Petrou P., 12. Sema K.
Pafos bosh murabbiyi: Sa Pinto R.
Izohlar 0
…