Konferensiyalar ligasi: “Ayaks” “Atalanta”ni taslim etdi, “Monako” 3-o‘ringa chiqib oldi

·69·Sport
Konferensiyalar ligasi: “Ayaks” “Atalanta”ni taslim etdi, “Monako” 3-o‘ringa chiqib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UYEFA Konferensiyalar ligasining 2-turida «Ayaks» o‘z maydonida «Atalanta»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
  • «Monako» esa «Frayburg» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
  • Shuningdek, «Trabzonspor»
  • «Harts»ni 2:0 hisobida taslim qildi, «Yablones» va «Brayton» o‘rtasidagi bahsda esa hisob ochilmadi.

UYEFA Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 2-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar keskin kurashlar, so‘nggi daqiqalarda urilgan hal qiluvchi gollar va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi.

Niderlandiyada Yevropa maydonlarining nomdor klublari o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi — Amsterdamning «Ayaks» jamoasi Italiyaning kuchli vakili «Atalanta»ni qabul qilib, o‘yin so‘ngidagi tezkor gollar evaziga 2:0 hisobida g‘alabani ilib ketdi. Fransiyada esa «Monako» Germaniyaning «Frayburg» klubi darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p yo‘llab, turnir jadvalining yetakchilari safiga qo‘shildi.

«Ayaks» «Atalanta»ni 3 daqiqada taslim etdi

«Yoxan Kroyff Arena»da kechgan bellashuv asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalarigacha teng kurashlar ostida o‘tdi:

  • So‘nggi daqiqalar shturmi: Har ikki tomon mudofaasi xatosiz harakat qilayotgan bir paytda, 87-daqiqada zaxiradan tushgan Tolu Arokodare hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;

  • Nuqta qo‘ygan zarba: Oradan bor-yo‘g‘i 3 daqiqa o‘tib, 90-daqiqada yana bir zaxira o‘yinchisi Uazan ikkinchi to‘pni kiritdi va amsterdamliklarning 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasini mustahkamladi;

  • Jadvaldagi holat: Har ikki jamoa 2 ta o‘yindan so‘ng 3 tadan ochko jamg‘arib, yonma-yon — 14 va 15-o‘rinlarni band etib turibdi.

«Monako» «Frayburg»ni yirik hisobda yengib, 3-o‘ringa ko‘tarildi

Fransiya jamoasi o‘z maydonida Bundesliga vakiliga qarshi bahsda mutlaq ustunlik namoyish etdi:

  • Birinchi bo‘lim so‘ngidagi gol: 45-daqiqada Brunner aniq zarba bilan «Monako»ni oldinga olib chiqdi;

  • Ikkinchi bo‘limdagi yakun: O‘yin tugashiga oz qolganda bosimni oshirgan mezbonlar 83-daqiqada Kamara va 90-daqiqada zaxiradan tushgan Ansu Fatining gollari evaziga yirik 3:0 hisobini rasmiylashtirishdi;

  • Turnir peshqadami: 2 ta turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Monako» musobaqa jadvalining 3-pog‘onasiga mustahkam o‘rnashib oldi («Frayburg» esa 3 ochko bilan 18-o‘rinda).

2-turning qolgan bahslari:

  • «Trabzonspor» — «Harts» 2:0

    Turkiya klubi shotlandiyaliklarni ishonchli yengdi. 32-daqiqada Saloh penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, 58-daqiqada Frankulino yakuniy hisobni o‘rnatdi.

  • «Yablones» — «Brayton» 0:0

    Angliya Premer-ligasi vakili «Brayton» Chexiya safarida raqib himoyasini yorib o‘ta olmadi va murosasiz kechgan bahs golsiz durang bilan yakunlandi.

UYEFA Konferensiyalar ligasiAyaksAtalantaMonako
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayaks — Atalanta: tarkiblar va jonli matnAyaks — Atalanta: tarkiblar va jonli matnKecha 23:17Behruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBehruz Karimov o‘ynagan bahsda «Lugano» Madridda “Xetafe” darvozasiga 5 ta gol urdiBugun 07:55Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?Behruz Karimovning yevrokubokdagi ilk o‘yiniga qanday baho berildi?16 oktabr 07:00Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalariKonferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari21 avgust 06:08Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matnXayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:33Mark-Andre ter Stegen Barselonadan Ayaksga koʻchib oʻtdiMark-Andre ter Stegen Barselonadan Ayaksga koʻchib oʻtdi7 avgust 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi