Konferensiyalar ligasi: “Ayaks” “Atalanta”ni taslim etdi, “Monako” 3-o‘ringa chiqib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UYEFA Konferensiyalar ligasining 2-turida «Ayaks» o‘z maydonida «Atalanta»ni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.
- «Monako» esa «Frayburg» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, turnir jadvalining 3-pog‘onasiga ko‘tarilib oldi.
- Shuningdek, «Trabzonspor»
- «Harts»ni 2:0 hisobida taslim qildi, «Yablones» va «Brayton» o‘rtasidagi bahsda esa hisob ochilmadi.
UYEFA Konferensiyalar ligasi umumiy bosqichining 2-turidan o‘rin olgan navbatdagi uchrashuvlar keskin kurashlar, so‘nggi daqiqalarda urilgan hal qiluvchi gollar va kutilmagan natijalar bilan yakunlandi.
Niderlandiyada Yevropa maydonlarining nomdor klublari o‘rtasidagi markaziy to‘qnashuv bo‘lib o‘tdi — Amsterdamning «Ayaks» jamoasi Italiyaning kuchli vakili «Atalanta»ni qabul qilib, o‘yin so‘ngidagi tezkor gollar evaziga 2:0 hisobida g‘alabani ilib ketdi. Fransiyada esa «Monako» Germaniyaning «Frayburg» klubi darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p yo‘llab, turnir jadvalining yetakchilari safiga qo‘shildi.
«Ayaks» «Atalanta»ni 3 daqiqada taslim etdi
«Yoxan Kroyff Arena»da kechgan bellashuv asosiy vaqtning so‘nggi daqiqalarigacha teng kurashlar ostida o‘tdi:
So‘nggi daqiqalar shturmi: Har ikki tomon mudofaasi xatosiz harakat qilayotgan bir paytda, 87-daqiqada zaxiradan tushgan Tolu Arokodare hisobni ochib, mezbonlarni oldinga olib chiqdi;
Nuqta qo‘ygan zarba: Oradan bor-yo‘g‘i 3 daqiqa o‘tib, 90-daqiqada yana bir zaxira o‘yinchisi Uazan ikkinchi to‘pni kiritdi va amsterdamliklarning 2:0 hisobidagi ishonchli g‘alabasini mustahkamladi;
Jadvaldagi holat: Har ikki jamoa 2 ta o‘yindan so‘ng 3 tadan ochko jamg‘arib, yonma-yon — 14 va 15-o‘rinlarni band etib turibdi.
«Monako» «Frayburg»ni yirik hisobda yengib, 3-o‘ringa ko‘tarildi
Fransiya jamoasi o‘z maydonida Bundesliga vakiliga qarshi bahsda mutlaq ustunlik namoyish etdi:
Birinchi bo‘lim so‘ngidagi gol: 45-daqiqada Brunner aniq zarba bilan «Monako»ni oldinga olib chiqdi;
Ikkinchi bo‘limdagi yakun: O‘yin tugashiga oz qolganda bosimni oshirgan mezbonlar 83-daqiqada Kamara va 90-daqiqada zaxiradan tushgan Ansu Fatining gollari evaziga yirik 3:0 hisobini rasmiylashtirishdi;
Turnir peshqadami: 2 ta turdan so‘ng 6 ochko jamg‘argan «Monako» musobaqa jadvalining 3-pog‘onasiga mustahkam o‘rnashib oldi («Frayburg» esa 3 ochko bilan 18-o‘rinda).
2-turning qolgan bahslari:
«Trabzonspor» — «Harts» 2:0
Turkiya klubi shotlandiyaliklarni ishonchli yengdi. 32-daqiqada Saloh penaltidan hisobni ochgan bo‘lsa, 58-daqiqada Frankulino yakuniy hisobni o‘rnatdi.
«Yablones» — «Brayton» 0:0
Angliya Premer-ligasi vakili «Brayton» Chexiya safarida raqib himoyasini yorib o‘ta olmadi va murosasiz kechgan bahs golsiz durang bilan yakunlandi.
Izohlar 0
…