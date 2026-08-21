Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari
UYEFA Konferensiyalar Ligasining 2026/27 yilgi mavsumidagi 4-saralash raundining dastlabki bahslarida «Lugano» «Makkabi Tel-Aviv»ni 2:1 hisobida mag'lub etdi. Behruz Karimov faoliyat yuritayotgan «Lugano» asosiy bosqichga chiqsa, o'zbekistonlik himoyachi yevrokuboklar qaydnomasiga kiritiladi. «Monako», «Ayaks» va Ozarbayjonning «Qorabog'» klublari safarda g'alaba qozondi, «Atalanta» hamda «Brayton» esa durang o'ynadi.
UYEFA Konferensiyalar Ligasida 2026/27 yilgi mavsumning asosiy bosqichiga chiqish uchun so‘nggi 4-saralash (pley-off) raundining dastlabki bahslari yakunlandi. O‘zbekistonlik yosh himoyachi Behruz Karimov faoliyat yuritayotgan Shveysariyaning «Lugano» klubi muhim g‘alabaga erishgan bo‘lsa, Yevropaning qator grandlari safarda muvaffaqiyat qozondi.
«Lugano»ning muhim g‘alabasi va grandlarning yurishi
«Lugano» o‘z maydonida «Makkabi Tel-Aviv» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, guruh bosqichi sari ishonchli qadam tashladi. O‘zbekistonlik legioner Behruz Karimov agar jamoa asosiy bosqichga yo‘l olsa, yevrokuboklar qaydnomasiga kiritiladi.
Shuningdek, «Monako», «Ayaks» va Ozarbayjonning «Qorabog‘» klublari safarda g‘alaba qozonib qaytgan bo‘lsa, «Atalanta» va «Brayton» kutilmaganda nursiz durang bilan kifoyalandi.
YEKL. 4-saralash bosqichi, dastlabki o‘yinlarning barcha natijalari (20 avgust)
Uchrashuv
Hisob
Uchrashuv
Hisob
Lugano — Makkabi Tel-Aviv
2:1
Tromsyo — Brayton
0:0
Sion — Ayaks
2:4
Atalanta — Hapoel Tel-Aviv
0:0
Gurnik Zabje — Monako
2:3
Inter Turku — Kopenhagen
0:0
Tvente — Qorabog‘
0:1
Gent — Hibernian
0:0
Mozeruell — Frayburg
1:3
Braga — Austriya
2:0
Xetafe — Partizan
3:1
Midtyulland — Riyeka
2:0
Reynjers — Yablones
1:0
Norshellland — Sankt-Gallen
1:0
Vikingur — Boras Banya
1:3
Linkoln — Larn
0:2
Panatinaikos — Grades-Kralove
2:2
Hayduk — Rakuv
2:2
Harts — Rapid SK
2:2
Drita — Inter Eskaldes
2:2
PAOK — Brann
1:1
Klaksvik — FK Riga
0:0
Dinamo Siti — Pafos
1:1
Shemrok Rovers — KuPS
1:1
Javob bahslari qachon bo‘lib o‘tadi?
Ushbu juftliklar o‘rtasidagi hal qiluvchi javob uchrashuvlari 27 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Unda g‘alaba qozongan jamoalar Konferensiyalar Ligasining 2026/27 yilgi asosiy (liga) bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritadi.
Sizningcha, Behruz Karimov harakat qilayotgan «Lugano» safardagi bahsda ham ustunlikni saqlab qolib, asosiy bosqichga chiqishni uddalay oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu muhim natijalarni darhol ulashing!
…