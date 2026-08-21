Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari

·3·Sport
Konferensiyalar Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari
Qisqacha

UYEFA Konferensiyalar Ligasining 2026/27 yilgi mavsumidagi 4-saralash raundining dastlabki bahslarida «Lugano» «Makkabi Tel-Aviv»ni 2:1 hisobida mag'lub etdi. Behruz Karimov faoliyat yuritayotgan «Lugano» asosiy bosqichga chiqsa, o'zbekistonlik himoyachi yevrokuboklar qaydnomasiga kiritiladi. «Monako», «Ayaks» va Ozarbayjonning «Qorabog'» klublari safarda g'alaba qozondi, «Atalanta» hamda «Brayton» esa durang o'ynadi.

UYEFA Konferensiyalar Ligasida 2026/27 yilgi mavsumning asosiy bosqichiga chiqish uchun so‘nggi 4-saralash (pley-off) raundining dastlabki bahslari yakunlandi. O‘zbekistonlik yosh himoyachi Behruz Karimov faoliyat yuritayotgan Shveysariyaning «Lugano» klubi muhim g‘alabaga erishgan bo‘lsa, Yevropaning qator grandlari safarda muvaffaqiyat qozondi.

«Lugano»ning muhim g‘alabasi va grandlarning yurishi

«Lugano» o‘z maydonida «Makkabi Tel-Aviv» ustidan 2:1 hisobida g‘alaba qozonib, guruh bosqichi sari ishonchli qadam tashladi. O‘zbekistonlik legioner Behruz Karimov agar jamoa asosiy bosqichga yo‘l olsa, yevrokuboklar qaydnomasiga kiritiladi.

Shuningdek, «Monako», «Ayaks» va Ozarbayjonning «Qorabog‘» klublari safarda g‘alaba qozonib qaytgan bo‘lsa, «Atalanta» va «Brayton» kutilmaganda nursiz durang bilan kifoyalandi.

YEKL. 4-saralash bosqichi, dastlabki o‘yinlarning barcha natijalari (20 avgust)

Uchrashuv

Hisob

Uchrashuv

Hisob

Lugano — Makkabi Tel-Aviv

2:1

Tromsyo — Brayton

0:0

Sion — Ayaks

2:4

Atalanta — Hapoel Tel-Aviv

0:0

Gurnik Zabje — Monako

2:3

Inter Turku — Kopenhagen

0:0

Tvente — Qorabog‘

0:1

Gent — Hibernian

0:0

Mozeruell — Frayburg

1:3

Braga — Austriya

2:0

Xetafe — Partizan

3:1

Midtyulland — Riyeka

2:0

Reynjers — Yablones

1:0

Norshellland — Sankt-Gallen

1:0

Vikingur — Boras Banya

1:3

Linkoln — Larn

0:2

Panatinaikos — Grades-Kralove

2:2

Hayduk — Rakuv

2:2

Harts — Rapid SK

2:2

Drita — Inter Eskaldes

2:2

PAOK — Brann

1:1

Klaksvik — FK Riga

0:0

Dinamo Siti — Pafos

1:1

Shemrok Rovers — KuPS

1:1

Javob bahslari qachon bo‘lib o‘tadi?

Ushbu juftliklar o‘rtasidagi hal qiluvchi javob uchrashuvlari 27 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Unda g‘alaba qozongan jamoalar Konferensiyalar Ligasining 2026/27 yilgi asosiy (liga) bosqichiga yo‘llanmani qo‘lga kiritadi.

Sizningcha, Behruz Karimov harakat qilayotgan «Lugano» safardagi bahsda ham ustunlikni saqlab qolib, asosiy bosqichga chiqishni uddalay oladimi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol ixlosmandlariga ushbu muhim natijalarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiJasurbek Jaysunov Osiyo Prezident kubogida oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 06:10Yevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiYevropa Ligasi pley-off bosqichining barcha natijalari: Saloh jamoasi yutqazdiBugun, 06:03Yuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariYuventus transfer bozori: ustuvor vazifa va qanot himoyachilari nomzodlariBugun, 01:39Manchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiManchester Siti Palmeiras vingeri Allan Eliasni transfer qilmoqchiBugun, 00:39Aston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiAston Villa Fikayo Tomorini oʻz safiga qoʻshib olmoqchiKecha, 23:34Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Deku Rodri haqida ochiq gapirdi: «Uni “Real”dan olib qo‘yish uchun olmadik»Kecha, 22:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)
«Real» yangi safar libosini namoyish etdi: rang kutilmagan (foto)