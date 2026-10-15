Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matn

·44·Sport
Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matn

Konferensiya ligasi doirasidagi Xayduk SplitAyaks uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Xayduk Split boshlang‘ich tarkibi: 33. Silich T., 22. Akapandi M., 9. de Almeyda D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Xadjikadunich D., 32. Xrgovich S., 15. Mareshich D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (kapitan), 23. Sotichek M.

Xayduk Split zaxiradagilari: 18. Dendonker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabrich R., 38. Xodak L., 26. Xuram A., 10. Livaya M., 77. Martin K., 17. Melnyak D., 14. Rachi R., 44. Stipitsa D., 16. Shutalo A., 5. Van Xorenbek A.

Xayduk Split bosh murabbiyi: Garsiya G.

Ayaks boshlang‘ich tarkibi: 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt Y., 6. Kerer T., 18. Klassen D. (kapitan), 68. Uazan A., 21. Torrents J., 11. Sigankov V.

Ayaks zaxiradagilari: 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Xani A., 10. Glux O., 36. Yanse D., 38. Markos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Payes M., 2. Roza L., 5. Veyndal O.

Ayaks bosh murabbiyi: Mishel.

Jonli reportaj JONLI
29
Burchak zarbasi amalga oshirildi, ammo Xayduk Split bundan foydalana olmadi, himoyachi to‘pni maydondan uzoqlashtirdi.
27
Mikele Sego (Xayduk Split) o‘z omadini sinab ko‘rib, zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi darvozaga aniq bormadi.
24
Abdella Uazan (Ayaks) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba yo‘lladi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan to‘sib qolingani bois darvozabon uchun katta xavf tug‘dirmadi.
23
Mikele Sego (Xayduk Split) jarima maydoni ichidan boshi bilan zarba berdi, ammo u to‘pni to‘g‘ri mo‘ljalga ola bilmadi va to‘p darvoza to‘sinidan ancha yuqorilab o‘tib ketdi.
23
Dalisson de Almeyda (Xayduk Split) o‘zini o‘nglab oldi va jarima maydonchasi tashqarisidan darvozaning pastki o‘ng burchagiga zarba yo‘lladi, ammo Mark-Andre ter Stegen buni nazorat qilib turdi va to‘pni qiyinchiliksiz egallab oldi.
21
Tolu Arokodare (Ayaks) jarima maydonchasiga uzatilgan to‘pga yetib borish uchun bor kuchini ishga soldi, ammo to‘pga yeta olmadi.
18
Himoyachi tomonidan amalga oshirilgan yaxshi qaytarish Xayduk Split uchun burchak zarbasidan hech qanday naf chiqmasligini anglatadi.
17
Shimon Xrgovich (Xayduk Split) jarima maydonchasi ichida bo‘sh qoldi va zarba yo‘lladi, ammo uning urinishini himoyachilardan biri ajoyib tarzda qaytardi. Xayduk Split burchak zarbasini amalga oshiradi.
16
Abduli Sanyang (Xayduk Split) kuchli zarba yo‘lladi, ammo himoyachi to‘pni qaytarib qoldi.
11
Davi Klassen (Ayaks) xavfli o‘yin namoyish etdi. Petru Chiochirka hushtak chalib, qoidabuzarlikni qayd etdi.
8
Ayaks burchak zarbasidan to‘pni markazga uzatdi, ammo uzatma juda kuchli chiqdi va to‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi.
7
Tolu Arokodare (Ayaks) jarima maydonchasiga yorib kirdi, ammo uning zarbasi to‘sib qolindi. Ayaks burchak zarbasini amalga oshiradi.
4
Jarima zarbasini Viktor Sigankov (Ayaks) ijro etdi, ammo to‘pni himoyachilar uzoqlashtirishdi.
4
Matyo Akapandi (Xayduk Split) bunday xatti-harakat qoidalarga zid ekanini bilishi kerak edi. U kurashda juda ehtiyotsizlik qildi va Petru Chiochirkaga hushtak chalishdan boshqa iloj qoldirmadi.
1
Ushbu uchrashuvning birinchi bo‘limi boshlanish arafasida.
21:46
O‘yinchilar maydonda va Ayaks uchrashuvni boshlab beradi.
21:45
Petru Chiokirka ushbu o‘yin uchun bosh hakam etib tayinlandi.
21:45
Ushbu uchrashuv tafsilotlarida har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari bilan tanishishingiz mumkin.
21:45
Salom va bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz! Biz sizga o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz. Boshlang‘ich tarkiblar juda yaqin orada e’lon qilinadi.
Xayduk SplitAyaksKonferensiya ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Myallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnMyallbyu — Inter Eskaldes: tarkiblar va jonli matnBugun 20:35Panatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnPanatinaikos — Boras Banya-Luka: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Lugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnLugano — Srvena zvezda: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Univ. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnUniv. Krayova — Xetafe: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Riga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnRiga FK — Qayrat Almati: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33Gent — Orxus: tarkiblar va jonli matnGent — Orxus: tarkiblar va jonli matnBugun 20:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya