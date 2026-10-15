Xayduk Split — Ayaks: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Xayduk Split — Ayaks uchrashuvi 15 oktyabr, 21:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Xayduk Split boshlang‘ich tarkibi: 33. Silich T., 22. Akapandi M., 9. de Almeyda D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Xadjikadunich D., 32. Xrgovich S., 15. Mareshich D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (kapitan), 23. Sotichek M.
Xayduk Split zaxiradagilari: 18. Dendonker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabrich R., 38. Xodak L., 26. Xuram A., 10. Livaya M., 77. Martin K., 17. Melnyak D., 14. Rachi R., 44. Stipitsa D., 16. Shutalo A., 5. Van Xorenbek A.
Xayduk Split bosh murabbiyi: Garsiya G.
Ayaks boshlang‘ich tarkibi: 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt Y., 6. Kerer T., 18. Klassen D. (kapitan), 68. Uazan A., 21. Torrents J., 11. Sigankov V.
Ayaks zaxiradagilari: 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Xani A., 10. Glux O., 36. Yanse D., 38. Markos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Payes M., 2. Roza L., 5. Veyndal O.
Ayaks bosh murabbiyi: Mishel.
Izohlar 0
…