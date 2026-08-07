Mark-Andre ter Stegen Barselonadan Ayaksga koʻchib oʻtdi

·97·Sport
Mark-Andre ter Stegen Barselonadan Ayaksga koʻchib oʻtdi
Qisqacha

Mark-Andre ter Stegen Barselona klubidan Ayaks jamoasiga mavsum oxirigacha ijara asosida o'tdi. 34 yoshli darvozabon jiddiy jarohatlar sabab so'nggi ikki mavsumda Barselona va Jirona safida atigi 12 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Iyul boshidan intensiv reabilitatsiya kursini o'tagan ter Stegen to'liq sog'ayganini va Ayaksda asosiy tarkib uchun kurashishga tayyorligini bildirdi.

Germaniya terma jamoasining tajribali darvozaboni Mark-Andre ter Stegen Kataloniyaning Barselona klubidan Niderlandiyaning Ayaks jamoasiga mavsum oxirigacha ijara asosida oʻtdi. Soʻnggi yillarda jiddiy jarohatlar sababli asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻygan 34 yoshli posbon Amsterdamda oʻz faoliyatini qaytadan boshlash va optimal sport formasini tiklashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voetbal International nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchi soʻnggi ikki mavsum davomida Barselona va Jirona safida bor-yoʻgʻi 12 ta uchrashuvda maydonga tushgan xolos. Unga bel, tizza va son qismidagi surunkali jarohatlar jiddiy xalaqit bergan. Biroq iqtidorli darvozabon iyul boshidan buyon intensiv reabilitatsiya kursini oʻtib, toʻliq sogʻlomlashganini va yangi jamoasida asosiy tarkib uchun kurashishga tayyorligini bildirdi.

Amsterdamda yangi sahifa

Mark-Andre ter Stegen oʻzining jismoniy holati borasidagi shubhalarga javob berar ekan, maydonga qaytishdan baxtiyor ekanini yashirmadi. U iyul oyining boshidayoq Barselona safida tiklanish jarayonini boshlaganini va asosiy guruh mashgʻulotlariga kirishganini taʼkidladi.

Uning soʻzlariga koʻra, har bir oʻyin uning uchun oldinga tashlangan yana bir qadam boʻladi. Germaniya terma jamoasi safida 44 ta oʻyin oʻtkazgan darvozabon oldin ham ogʻir tizza jarohatidan keyin Millatlar ligasida muvaffaqiyatli toʻp surganini va shubshalarni yoʻqqa chiqarganini esga oldi.

Tajriba va ishonch

Ayaks jamoasi vakili Jordi Cruyff ushbu transfer haqida gapirar ekan, nemis posbonining boy tajribasi va yuksak mahoratiga yuqori baho berdi. Uning taʼkidlashicha, klub ushbu kelishuv ustida uzoq vaqt ishlagan va tajribali darvozabon jamoaga zudlik bilan foyda keltira oladi.

Ter Stegenning oʻzi esa Johan Cruyff Arena stadionida oʻynashni orziqib kutayotganini yashirmadi. Ajoyib muhitga ega stadionda toʻp surish uning uchun katta ahamiyatga ega ekanligini va u oʻzini yana ilgirgidek kuchli his qilayotganini qoʻshimcha qildi.

Marc-Andre ter StegenBarselonaAyaksFutbol transferlariErediviziya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)