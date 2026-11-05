Midtyullann — Ayaks: tarkiblar va jonli matn
Konferensiya ligasi doirasidagi Midtyullann — Ayaks uchrashuvi 5 noyabr, 22:45 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Midtyullann boshlang‘ich tarkibi: 25. Bakker N., 5. Kristensen R. (kapitan), 4. Diao O., 22. Sorensen M. B., 55. Bak V., 29. Vatjen K., 21. Kastilo D., 8. Billing P., 27. Yoxannesen S., 90. Etim F., 10. Cho Gyu-Son.
Midtyullann zaxiradagilari: 15. Beni D., 19. Bravo P., 30. Edjexeri O., 38. Emefile Dj., 20. Xon Xyon-Sok, 18. Ixeanacho S., 34. Ndiaye A., 9. Rayovich M., 60. Ugbo M., 17. Uxre M.
Midtyullann bosh murabbiyi: Tullberg M.
Ayaks boshlang‘ich tarkibi: 1. ter Stegen M., 2. Roza L., 6. Kerer T., 36. Yanse D., 5. Veyndal O., 18. Klassen D. (kapitan), 15. Baas Y., 24. Mokio J., 68. Uazan A., 99. Arokodare T., 10. Glux O.
Ayaks zaxiradagilari: 67. Abdalla M., 23. Bergxyoys S., 17. Blind D., 43. Bunida R., 30. Bouman A., 22. Xeyerkens J., 38. Markos Leonardo, 26. Payes M., 49. Puno D., 21. Torrents J.
Ayaks bosh murabbiyi: Mishel.
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