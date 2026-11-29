Sanderlend — Tottenxem: jonli matnli translyatsiya (Angliya Premer-ligasi)
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Angliya Premer-ligasi doirasidagi Sanderlend — Tottenxem uchrashuvi 29 noyabr, 19:05 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 29. Axoka J., 32. Xyum T., 18. Isidor U., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 12. Mene T., 20. Mukiyele N., 13. O'Niyen L. (kapitan), 27. Sadiki N., 7. Talbi K.
Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.
Tottenxem boshlang‘ich tarkibi: 31. Kinski A., 30. Bentankur R., 14. Grey A., 20. Kudus M., 10. Meddison Dj., 22. Marmush O., 3. Robertson A., 19. Solanke D., 16. Tonali S., 37. van de Ven M. (kapitan), 6. van Xekke Dj. P.
Tottenxem bosh murabbiyi: De Dzerbi R.
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