«Chelsi» 67 yillik noxush natijani takrorladi: «Lids»dan yirik mag‘lubiyatga uchradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Chelsi»
- Angliya Premer-ligasining 11-turida o‘z maydonida «Lids»ga 1:4 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- London klubi joriy mavsumda o‘z uyida «Lids» va «Tottenxem»ga imkoniyatni boy berib, 67 yillik noxush statistikani takrorladi.
- Ushbu natijalardan so‘ng turnir jadvalida 8-o‘rinda qolgan jamoa va bosh murabbiy Xabi Alonso muxlislar tomonidan keskin tanqid ostiga olindi.
«Chelsi» o‘z maydonida «Lids»ga 1:4 hisobida imkoniyatni boy berdi. Bu mag‘lubiyat nafaqat londonliklarning turnir jadvalidagi holatiga ta’sir qildi, balki klub tarixidagi 67 yillik noxush statistikani ham yuzaga chiqardi. Endi Xabi Alonso shogirdlari muxlislar tanqidi va kuchayib borayotgan bosim ostida qolmoqda.
Angliya Premer-ligasining 11-turida «Chelsi» o‘z maydonida «Lids»ni qabul qildi. Uchrashuv mezbonlar uchun kutilmagan va og‘ir mag‘lubiyat bilan yakunlandi — 1:4.
«Aristokratlar» o‘z muxlislari qarshisida raqibga to‘rtta gol o‘tkazib yubordi. Bu natija londonliklar uchun mavsumdagi jiddiy zarbalardan biri bo‘ldi. Biroq bahsning eng e’tiborli jihati faqat hisobda emas: «Chelsi» 67 yildan beri kuzatilmagan noxush statistikani qayd etdi.
«Chelsi» 67 yillik tarixiy seriyani takrorladi
Chelsea Dodgers sahifasi ma’lumotiga ko‘ra, «Chelsi» joriy mavsumda o‘z maydonida bir vaqtning o‘zida «Lids» va «Tottenxem»ga mag‘lub bo‘ldi. Klub bunday holatga oxirgi marta 67 yil avval duch kelgan.
Eslatib o‘tamiz, londonliklar sakkizinchi turda ham o‘z maydonida omadsizlikka uchragan edi. O‘shanda «Tottenxem» derbida «Chelsi»ni 2:0 hisobida mag‘lub etgan.
Endi esa «Lids»dan qabul qilingan 1:4 hisobidagi mag‘lubiyat ushbu noxush statistikani yanada og‘irlashtirdi.
Xabi Alonso muxlislar tanqidi ostida qoldi
«Lids»ga qarshi uchrashuvdagi yirik mag‘lubiyatdan keyin «Chelsi» muxlislarining noroziligi ham kuchaydi.
Chelsea Dodgers xabarida ta’kidlanishicha, uchrashuv davomida jamoa futbolchilari qattiq hushtakbozlikka uchragan. Bosh murabbiy Xabi Alonso ham muxlislarning masxarasi va tanqidiga duch kelgan.
Bu holat jamoadagi natijalardan norozilik kuchayib borayotganini ko‘rsatadi. Ayniqsa, o‘z maydonida ketma-ket muhim raqiblarga imkoniyatni boy berish muxlislar uchun jiddiy sabab bo‘lmoqda.
«Chelsi» Premer-liga jadvalida 8-o‘rinda qoldi
«Lids»dan qabul qilingan mag‘lubiyatdan so‘ng «Chelsi» Angliya Premer-ligasi turnir jadvalida sakkizinchi pog‘onada qoldi.
London klubi uchun endi asosiy vazifa — omadsiz seriyani to‘xtatish, muxlislar ishonchini qaytarish va yuqori o‘rinlar uchun kurashda ortda qolmaslik.
Biroq 67 yillik noxush statistikaning takrorlanishi va o‘z maydonidagi yirik mag‘lubiyat jamoa atrofidagi bosimni yanada kuchaytirishi mumkin. Xabi Alonso shogirdlari bu vaziyatdan qanday chiqishi esa keyingi uchrashuvlarda ma’lum bo‘ladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…