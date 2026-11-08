APLda kutilmagan sensatsiya: “Chelsi” safarda “Sanderlend”ga yutqazib qo‘ydi
Angliya Premer-ligasining 10-turida muxlislar uchun kutilmagan natija qayd etildi. Musobaqa peshqadamlari qatorida borayotgan Londonning «Chelsi» klubi safarda liganing quyi pog‘onalarida yurgan «Sanderlend» mehmoni bo‘lib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.
E’tiborli jihati shundaki, «qora mushuklar» londonliklar uchun haqiqiy noqulay raqibga aylanmoqda: «Chelsi» o‘tgan mavsumdagi ikkala to‘qnashuvda ham aynan ushbu jamoaga imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu mag‘lubiyat esa an’ananing yana davom etishiga sabab bo‘ldi.
Le Fening hal qiluvchi penaltisi va «Stedium of Layt»dagi bosim
Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi va shiddatli kurashlari ostida kechdi:
36-daqiqadagi penalti: Birinchi bo‘limning 35-daqiqasida Levi Koluill o‘z jarima maydonchasida qoidani buzdi va sariq kartochka oldi. 36-daqiqada belgilangan penaltini Enso Le Fe sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi — 1:0;
Sariq kartochkalar yomg‘iri: Hakam o‘yin davomida kurashlarga to‘la to‘qnashuvlarda jami 9 marta futbolchilarga sariq kartochka ko‘rsatdi («Chelsi»dan 4 nafar, mezbonlardan 5 nafar o‘yinchi jazolandi);
Alonsoning o‘zgarishlari foyda bermadi: Londonliklar bosh murabbiyi Xabi Alonso ikkinchi bo‘limda Estevao, Malo Gyusto, Uelbek va Kenda kabi hujumkor kuchlarni maydonga tushirgan bo‘lsa-da, «Sanderlend»ning tartibli himoyasini yorib o‘tishning iloji bo‘lmadi.
O‘yin qaydnomasi va tarkiblar
APL. 10-tur
«Sanderlend» — «Chelsi» 1:0
8 noyabr, «Stedium of Layt» stadioni
Gol: Le Fe (36, pen.).
Ogohlantirishlar: Ahoka (21), Koluill (35), Myone (50), Brobbi (53), Netu (55), Kaysedo (76), O'Nayn (90), Fofana (90+2), Angulo (90+4).
«Sanderlend»: Rufs, Myone, Mukiele, O'Nayn, Mandava, Jaka (Ahoka, 4), Sadiki, Hum, Talbi (Angulo, 88), Le Fe (Rigg, 88), Brobbi (Izidor, 67).
«Chelsi»: Penders, Palestra (Gyusto, 62), Fofana, Koluill (Estevao, 46), Chavarria (Kenda, 79), Kaysedo, Henderson (Emega, 79), Lavia, Palmer, Rojers, Netu (Uelbek, 62).
Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar
Mazkur kutilmagan omadsizlik London jamoasining ligadagi pozitsiyasiga sezilarli putur yetkazdi:
«Chelsi» kuchli to‘rtlikdan chiqib ketdi: Hisobida 16 ochko bo‘lgan jamoa 5-o‘ringa tushib qoldi va Chempionlar ligasi hududidagi o‘rnini «Liverpul»ga (18 ochko) bo‘shatib berdi;
«Sanderlend» quyi zonadan qochmoqda: Sensatsion uch ochkoni qo‘lga kiritgan mezbonlar ochkolarini 8 taga yetkazib, so‘nggi 20-o‘rindan 18-pog‘onaga ko‘tarildi.
Izohlar 0
…