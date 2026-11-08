APLda kutilmagan sensatsiya: “Chelsi” safarda “Sanderlend”ga yutqazib qo‘ydi

·2·Sport
APLda kutilmagan sensatsiya: “Chelsi” safarda “Sanderlend”ga yutqazib qo‘ydi

Angliya Premer-ligasining 10-turida muxlislar uchun kutilmagan natija qayd etildi. Musobaqa peshqadamlari qatorida borayotgan Londonning «Chelsi» klubi safarda liganing quyi pog‘onalarida yurgan «Sanderlend» mehmoni bo‘lib, 0:1 hisobida imkoniyatni boy berdi.

E’tiborli jihati shundaki, «qora mushuklar» londonliklar uchun haqiqiy noqulay raqibga aylanmoqda: «Chelsi» o‘tgan mavsumdagi ikkala to‘qnashuvda ham aynan ushbu jamoaga imkoniyatni boy bergan edi. Ushbu mag‘lubiyat esa an’ananing yana davom etishiga sabab bo‘ldi.

Le Fening hal qiluvchi penaltisi va «Stedium of Layt»dagi bosim

Uchrashuv mezbonlarning faol bosimi va shiddatli kurashlari ostida kechdi:

  • 36-daqiqadagi penalti: Birinchi bo‘limning 35-daqiqasida Levi Koluill o‘z jarima maydonchasida qoidani buzdi va sariq kartochka oldi. 36-daqiqada belgilangan penaltini Enso Le Fe sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni ochdi — 1:0;

  • Sariq kartochkalar yomg‘iri: Hakam o‘yin davomida kurashlarga to‘la to‘qnashuvlarda jami 9 marta futbolchilarga sariq kartochka ko‘rsatdi («Chelsi»dan 4 nafar, mezbonlardan 5 nafar o‘yinchi jazolandi);

  • Alonsoning o‘zgarishlari foyda bermadi: Londonliklar bosh murabbiyi Xabi Alonso ikkinchi bo‘limda Estevao, Malo Gyusto, Uelbek va Kenda kabi hujumkor kuchlarni maydonga tushirgan bo‘lsa-da, «Sanderlend»ning tartibli himoyasini yorib o‘tishning iloji bo‘lmadi.

O‘yin qaydnomasi va tarkiblar

  • APL. 10-tur

    «Sanderlend» — «Chelsi» 1:0

    8 noyabr, «Stedium of Layt» stadioni

    Gol: Le Fe (36, pen.).

    Ogohlantirishlar: Ahoka (21), Koluill (35), Myone (50), Brobbi (53), Netu (55), Kaysedo (76), O'Nayn (90), Fofana (90+2), Angulo (90+4).

  • «Sanderlend»: Rufs, Myone, Mukiele, O'Nayn, Mandava, Jaka (Ahoka, 4), Sadiki, Hum, Talbi (Angulo, 88), Le Fe (Rigg, 88), Brobbi (Izidor, 67).

  • «Chelsi»: Penders, Palestra (Gyusto, 62), Fofana, Koluill (Estevao, 46), Chavarria (Kenda, 79), Kaysedo, Henderson (Emega, 79), Lavia, Palmer, Rojers, Netu (Uelbek, 62).

Turnir jadvalidagi o‘zgarishlar

Mazkur kutilmagan omadsizlik London jamoasining ligadagi pozitsiyasiga sezilarli putur yetkazdi:

  • «Chelsi» kuchli to‘rtlikdan chiqib ketdi: Hisobida 16 ochko bo‘lgan jamoa 5-o‘ringa tushib qoldi va Chempionlar ligasi hududidagi o‘rnini «Liverpul»ga (18 ochko) bo‘shatib berdi;

  • «Sanderlend» quyi zonadan qochmoqda: Sensatsion uch ochkoni qo‘lga kiritgan mezbonlar ochkolarini 8 taga yetkazib, so‘nggi 20-o‘rindan 18-pog‘onaga ko‘tarildi.

Angliya Premer-ligasiChelsiSanderlendXabi Alonso
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koventri — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnKoventri — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn31 oktabr 18:54Sanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matnSanderlend — Lids: tarkiblar va jonli matn25 oktabr 20:30Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnBornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn18 oktabr 16:49Alonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduzAlonso «Manchester Yunayted»ni taslim etdi: «Chelsi»ning g‘alabasini ta’minlagan 3 yulduz31 oktabr 22:17Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Xabi Alonso “Liverpul”dan uchralgan alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?29 oktabr 14:12Xabi Alonso 10-o‘rindan qo‘rqmadi: U «Chelsi»da nimani ko‘rdi?Xabi Alonso 10-o‘rindan qo‘rqmadi: U «Chelsi»da nimani ko‘rdi?6 avgust 11:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi