Duglas Luis “Everton” taklifini rad etdi va “Yuventus”da qolishni tanladi

·66·Sport
Duglas Luis “Everton” taklifini rad etdi va “Yuventus”da qolishni tanladi
Qisqacha

Duglas Luis “Everton”ning jiddiy qiziqishiga qaramay, “Yuventus”da qolishni tanladi. Bunday qarorga bosh murabbiy Luchano Spallettining ishonchi va futbolchini yangi mavsum loyihasining muhim qismiga aylantirgani katta ta'sir ko'rsatdi. U yozgi o'rtoqlik uchrashuvlarining barchasini asosiy tarkibda boshlab, Manuel Lokatelli bilan markazda barqaror juftlik hosil qildi.

Turinning “Yuventus” klubi yarim himoyachisi Duglas Luis faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishdan bosh tortdi. Gazzetta.it nashri xabar qilishicha, braziliyalik futbolchi “Everton” tomonidan qilingan jiddiy qiziqishga qat'iy rad javobini bergan va hozircha Italiyani tark etish niyati yo'qligini ma'lum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lumki, futbolchining “Yuventus”dagi ilk mavsumi kutilganidan pastroq darajada o'tgan, shuningdek, u keyinchalik ijara asosida ham to'p surgan edi. Shunga qaramay, sobiq “Aston Villa” o'yinchisi hozirda Turinda o'ziga xos yangi boshlang'ich bosqichni boshdan kechirmoqda va qolish uning faoliyatini qayta jonlantirish uchun eng to'g'ri qaror ekanligiga ishonchi ortib bormoqda.

Luchano Spalletti ishonchi va maydondagi o'zgarishlar

Bunday qarorga kelishda bosh murabbiy Luchano Spallettining qo'shgan hissasi katta bo'ldi. Murabbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarining ilk kunlaridanoq futbolchiga ishonch bildirib, uni yozgi o'rtoqlik o'yinlarida muntazam ravishda maydonga tushirdi va yangi mavsum loyihasining muhim qismiga aylantirdi.

Duglas Luis yozgi o'rtoqlik uchrashuvlarining barchasini asosiy tarkibda boshlab, Manuel Lokatelli bilan markazda barqaror juftlik hosil qildi. Dastlabki o'yinlarda Spalletti undan yuqoriroq intensivlikni talab qilgan bo'lsa-da, futbolchi maydonda o'z o'yinini kuchaytirib, 2024-yil yozida “Yuventus” unga taxminan 50 million yevro sarflaganining sabablarini asta-sekin namoyish eta boshladi.

Angliya klublari qiziqishi va kelajak rejalari

Xususan, “Chelsi”ga qarshi kechgan o'yindagi ishonchli harakatlar futbolchining Angliya bozoridagi nufuzini qayta tikladi. Angliya Premyer-ligasidan qiziqishlar hamon kuchli bo'lib qolmoqda va “Everton” bu borada harakat boshlagan oxirgi jamoalardan biri bo'ldi.

Biroq barcha Angliya klublarining takliflariga qaramay, Duglas Luis uchun hozirgi ustuvor vazifa “Yuventus”da qolishdir. Yarim himoyachi o'tgan mavsumdagi qiyinchiliklarni ortda qoldirib, ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni hamda “byankonerilar” unga qaratgan sarmoyani oqlashni maqsad qilgan.

Ayni paytda Spalletti ham futbolchini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Murabbiy agar u to'g'ri sharoitda ishlatilsa, jamoa tizimida juda qimmatli o'yinchiga aylana olishiga qat'iy ishonadi. Shu bois braziliyalik futbolchi “Yuventus” rejalari markazida qolmoqda va yozgi faslni o'z faoliyatidagi burilish nuqtasiga aylantirishga intilmoqda.

Duglas LuisYuventusEvertonLuchano SpallettiA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiInfantinoga qo‘yilgan og‘ir ayblovlar: FIFA rasmiy bayonot bilan chiqdiBugun, 10:11Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Surishtiruv: Infantino sobiq sevgilisiga UYEFA pulidan katta tovon to‘latgan!Bugun, 10:07Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Layma Vladson 478 pog‘ona yuqoridagi raqibni yengdi: Leypsigda sensatsiya!Bugun, 07:39Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Javohir Sindarov AQSHdagi Grand Chess Tour'da 2-o‘rinni egalladi!Bugun, 07:29Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Umar Nurmagomedov Shanxayga yo‘l olmoqda: Jang posteri e’lon qilindi!Bugun, 07:22Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Uittaker Guskovni nishonga oldi: yangi jang yaqinlashdimi?Bugun, 07:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)