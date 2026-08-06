Duglas Luis “Everton” taklifini rad etdi va “Yuventus”da qolishni tanladi
Duglas Luis “Everton”ning jiddiy qiziqishiga qaramay, “Yuventus”da qolishni tanladi. Bunday qarorga bosh murabbiy Luchano Spallettining ishonchi va futbolchini yangi mavsum loyihasining muhim qismiga aylantirgani katta ta'sir ko'rsatdi. U yozgi o'rtoqlik uchrashuvlarining barchasini asosiy tarkibda boshlab, Manuel Lokatelli bilan markazda barqaror juftlik hosil qildi.
Turinning “Yuventus” klubi yarim himoyachisi Duglas Luis faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishdan bosh tortdi. Gazzetta.it nashri xabar qilishicha, braziliyalik futbolchi “Everton” tomonidan qilingan jiddiy qiziqishga qat'iy rad javobini bergan va hozircha Italiyani tark etish niyati yo'qligini ma'lum qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lumki, futbolchining “Yuventus”dagi ilk mavsumi kutilganidan pastroq darajada o'tgan, shuningdek, u keyinchalik ijara asosida ham to'p surgan edi. Shunga qaramay, sobiq “Aston Villa” o'yinchisi hozirda Turinda o'ziga xos yangi boshlang'ich bosqichni boshdan kechirmoqda va qolish uning faoliyatini qayta jonlantirish uchun eng to'g'ri qaror ekanligiga ishonchi ortib bormoqda.
Luchano Spalletti ishonchi va maydondagi o'zgarishlarBunday qarorga kelishda bosh murabbiy Luchano Spallettining qo'shgan hissasi katta bo'ldi. Murabbiy tayyorgarlik mashg'ulotlarining ilk kunlaridanoq futbolchiga ishonch bildirib, uni yozgi o'rtoqlik o'yinlarida muntazam ravishda maydonga tushirdi va yangi mavsum loyihasining muhim qismiga aylantirdi.
Duglas Luis yozgi o'rtoqlik uchrashuvlarining barchasini asosiy tarkibda boshlab, Manuel Lokatelli bilan markazda barqaror juftlik hosil qildi. Dastlabki o'yinlarda Spalletti undan yuqoriroq intensivlikni talab qilgan bo'lsa-da, futbolchi maydonda o'z o'yinini kuchaytirib, 2024-yil yozida “Yuventus” unga taxminan 50 million yevro sarflaganining sabablarini asta-sekin namoyish eta boshladi.
Angliya klublari qiziqishi va kelajak rejalariXususan, “Chelsi”ga qarshi kechgan o'yindagi ishonchli harakatlar futbolchining Angliya bozoridagi nufuzini qayta tikladi. Angliya Premyer-ligasidan qiziqishlar hamon kuchli bo'lib qolmoqda va “Everton” bu borada harakat boshlagan oxirgi jamoalardan biri bo'ldi.
Biroq barcha Angliya klublarining takliflariga qaramay, Duglas Luis uchun hozirgi ustuvor vazifa “Yuventus”da qolishdir. Yarim himoyachi o'tgan mavsumdagi qiyinchiliklarni ortda qoldirib, ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lishni hamda “byankonerilar” unga qaratgan sarmoyani oqlashni maqsad qilgan.
Ayni paytda Spalletti ham futbolchini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Murabbiy agar u to'g'ri sharoitda ishlatilsa, jamoa tizimida juda qimmatli o'yinchiga aylana olishiga qat'iy ishonadi. Shu bois braziliyalik futbolchi “Yuventus” rejalari markazida qolmoqda va yozgi faslni o'z faoliyatidagi burilish nuqtasiga aylantirishga intilmoqda.
…