“Portugaliyani dunyoga tanitding”: Portugaliya Prezidenti Ronalduga murojaat yo‘lladi

·57·Sport
“Portugaliyani dunyoga tanitding”: Portugaliya Prezidenti Ronalduga murojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya Prezidenti Antoniu Joze Seguru milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlagan 41 yoshli Krishtianu Ronalduni mamlakat nufuzini yuksaltirgani va futbol rivojiga qo‘shgan hissasi uchun rasman tabrikladi.
  • Davlat rahbari futbolchining sadoqati va vatanparvarligi millionlab yoshlar uchun ilhom manbai ekanini ta’kidlab, unga kelgusi ishlarida zafarlar tiladi.

Portugaliya Prezidenti Antoniu Joze Seguru milliy terma jamoadagi faoliyatini rasman yakunlagan Krishtianu Ronalduga maxsus rasmiy murojaat yo‘lladi. Davlat rahbari 41 yoshli afsonaviy sardorga mamlakat futboli rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi, milliy jamoa g‘alabalari hamda Portugaliyaning jahon miqyosidagi nufuzini yuksaltirgani uchun butun xalq nomidan minnatdorlik bildirdi.

Prezident o‘z nutqida Ronaldu bosib o‘tgan yo‘l millionlab portugallar va butun dunyo yoshlari uchun ulkan ilhom manbai bo‘lib qolishini alohida ta’kidladi.

«Bu sportdagi eng og‘ir kunlardan biri»: Prezidentning samimiy so‘zlari

Davlat rahbari afsonaviy to‘purarning terma bilan xayrlashuvi oson kechmayotganini ta’kidlab, quyidagi dil so‘zlarini izhor etdi:

  • Butun xalq nomidan tashakkur: «Butun Portugaliya nomidan Krishtianu Ronalduga milliy terma jamoa libosida qanchalik cheksiz sadoqat bilan to‘p surgani, xalqimizni ilhomlantirgani va Portugaliyani butun yer yuziga tanitgani uchun chin qalbdan minnatdorlik bildiraman»;

  • Og‘ir damda milliy birdamlik: «Tushunaman, bu Krishtianuning sport hayotidagi eng og‘ir va hayajonli kunlardan biri. Ammo shunga mutlaqo aminmanki, portugal xalqi ilgari necha bor isbotlaganidek, bugun ham uning yonida bir musht bo‘lib turibdi».

«Vatanga bo‘lgan cheksiz muhabbat»: Tarixga muhrlangan meros

Antoniu Joze Seguru Ronalduning yurtga bo‘lgan ehtirosi maydondagi natijalardan ham yuqori turishini qayd etdi:

  • Mashg‘ulotdan tortib gollargacha: «Portugaliya har doim uning vatanparvarligi va yurtga bo‘lgan muhabbatiga tayanishi mumkinligini juda yaxshi biladi. U bu sevgini bizga cheksiz quvonch bag‘ishlagan har bir mashg‘uloti, har bir shiddatli o‘yini va har bir goliga baxshida etgan o‘sha so‘nmas ehtiros bilan ifodalashda davom etadi»;

  • Yuksak tilaklar: «Senga kelgusi hayotingda ulkan zafarlar tilayman, Krishtianu. Va buyuk mehnating uchun senga katta rahmat!» — deya xulosa qildi Prezident.

Krishtianu Ronaldu milliy jamoa safidagi 234 ta uchrashuv va 146 ta gol bilan jahon futboli tarixida yangilab bo‘lmas rekordlarni qoldirib, xalqaro sahnadagi faoliyatini yakunladi.

Krishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiAntoniu Joze Seguru
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu davri tugadi: Portugaliya terma jamoasining yangi sardori rasman ma’lum qilindiRonaldu davri tugadi: Portugaliya terma jamoasining yangi sardori rasman ma’lum qilindiBugun 20:38Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?Ronalduni katta futbolga olib kirgan Skolari uning termadan ketishi haqida nima dedi?Bugun 16:11“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqida“U o‘z yurtini jahon xaritasiga olib chiqdi”: MYU afsonasi Ronalduning buyuk merosi haqidaBugun 15:59“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdi“Sening merosing abadiy yashaydi!”: Golovkin Ronalduning qaroriga munosabat bildirdiKecha 22:47Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Murabbiy bahosi: Jorje Jezush Ronalduning terma jamoadan ketishi haqida nimalar dedi?Kecha 22:23Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Pirs Morgan Ronalduning milliy jamoa bilan xayrlashuviga qanday munosabat bildirdi?Kecha 20:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
Kutilmagan mag‘lubiyat: Diyora Keldiyorova “Katta dubulg‘a” turnirini tark etdi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
“Siti”da kutilmagan isyon: Riko Lyuis Husanov sababli jamoadan ketishga ahd qildi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi