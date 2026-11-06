“Portugaliyani dunyoga tanitding”: Portugaliya Prezidenti Ronalduga murojaat yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya Prezidenti Antoniu Joze Seguru milliy terma jamoadagi faoliyatini yakunlagan 41 yoshli Krishtianu Ronalduni mamlakat nufuzini yuksaltirgani va futbol rivojiga qo‘shgan hissasi uchun rasman tabrikladi.
- Davlat rahbari futbolchining sadoqati va vatanparvarligi millionlab yoshlar uchun ilhom manbai ekanini ta’kidlab, unga kelgusi ishlarida zafarlar tiladi.
Portugaliya Prezidenti Antoniu Joze Seguru milliy terma jamoadagi faoliyatini rasman yakunlagan Krishtianu Ronalduga maxsus rasmiy murojaat yo‘lladi. Davlat rahbari 41 yoshli afsonaviy sardorga mamlakat futboli rivojiga qo‘shgan beqiyos hissasi, milliy jamoa g‘alabalari hamda Portugaliyaning jahon miqyosidagi nufuzini yuksaltirgani uchun butun xalq nomidan minnatdorlik bildirdi.
Prezident o‘z nutqida Ronaldu bosib o‘tgan yo‘l millionlab portugallar va butun dunyo yoshlari uchun ulkan ilhom manbai bo‘lib qolishini alohida ta’kidladi.
«Bu sportdagi eng og‘ir kunlardan biri»: Prezidentning samimiy so‘zlari
Davlat rahbari afsonaviy to‘purarning terma bilan xayrlashuvi oson kechmayotganini ta’kidlab, quyidagi dil so‘zlarini izhor etdi:
Butun xalq nomidan tashakkur: «Butun Portugaliya nomidan Krishtianu Ronalduga milliy terma jamoa libosida qanchalik cheksiz sadoqat bilan to‘p surgani, xalqimizni ilhomlantirgani va Portugaliyani butun yer yuziga tanitgani uchun chin qalbdan minnatdorlik bildiraman»;
Og‘ir damda milliy birdamlik: «Tushunaman, bu Krishtianuning sport hayotidagi eng og‘ir va hayajonli kunlardan biri. Ammo shunga mutlaqo aminmanki, portugal xalqi ilgari necha bor isbotlaganidek, bugun ham uning yonida bir musht bo‘lib turibdi».
«Vatanga bo‘lgan cheksiz muhabbat»: Tarixga muhrlangan meros
Antoniu Joze Seguru Ronalduning yurtga bo‘lgan ehtirosi maydondagi natijalardan ham yuqori turishini qayd etdi:
Mashg‘ulotdan tortib gollargacha: «Portugaliya har doim uning vatanparvarligi va yurtga bo‘lgan muhabbatiga tayanishi mumkinligini juda yaxshi biladi. U bu sevgini bizga cheksiz quvonch bag‘ishlagan har bir mashg‘uloti, har bir shiddatli o‘yini va har bir goliga baxshida etgan o‘sha so‘nmas ehtiros bilan ifodalashda davom etadi»;
Yuksak tilaklar: «Senga kelgusi hayotingda ulkan zafarlar tilayman, Krishtianu. Va buyuk mehnating uchun senga katta rahmat!» — deya xulosa qildi Prezident.
Krishtianu Ronaldu milliy jamoa safidagi 234 ta uchrashuv va 146 ta gol bilan jahon futboli tarixida yangilab bo‘lmas rekordlarni qoldirib, xalqaro sahnadagi faoliyatini yakunladi.
Izohlar 0
…