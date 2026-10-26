Londonda bugun “Oltin to‘p” sohiblari e’lon qilinadi

·61·Sport
Londonda bugun “Oltin to‘p” sohiblari e’lon qilinadi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bugun, 26 oktyabr kuni London shahridagi London Palladium teatrida 2026 yilgi «Oltin to‘p» taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tadi.
  • Nufuzli mukofot ta’sis etilganining 70 yilligi munosabati bilan tadbir ilk bor Buyuk Britaniya poytaxtida tashkil etilmoqda.
  • Marosimni Terri Anri va Keyt Skott olib boradi, qizil gilam marosimi Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da, asosiy taqdirlash esa 27 oktyabr kuni soat 01:00 da boshlanadi.

Bugun, 26 oktyabr kuni 2026 yilgi «Oltin to‘p» taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tadi. Tantanali tadbir London shahridagi London Palladium teatrida tashkil etiladi. Bu yil futbol olamidagi nufuzli individual mukofot ta’sis etilganiga 70 yil to‘ldi.

Marosim tarixda ilk bor Buyuk Britaniya poytaxtida o‘tkaziladi. London mezbon shahar sifatida mukofotning ilk sohibi, angliyalik futbolchi ser Stenli Mettyus sharafiga tanlangan.

Tadbirni Fransiya terma jamoasining sobiq hujumchisi Terri Anri va sport boshlovchisi Keyt Skott olib boradi. Qizil gilam marosimi Toshkent vaqti bilan soat 23:00 da boshlanadi. Asosiy taqdirlash marosimi esa 27 oktyabr kuni soat 01:00 da start oladi. Bu haqdagi ma’lumotlar UEFA va mukofotning rasmiy saytida e’lon qilingan.

Kecha davomida erkaklar va ayollar o‘rtasidagi «Oltin to‘p» sohiblari, eng yaxshi yosh futbolchilar, darvozabonlar, murabbiylar, hujumchilar hamda yilning eng yaxshi klublari aniqlanadi. Shuningdek, jamiyatdagi muhim tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlagan futbolchilarga topshiriladigan Sokrat mukofoti ham o‘z egasini topadi.

Yilning eng yaxshi yosh futbolchisi sovrini uchun Kerim Alaybegovich, Ayyub Buaaddi, Pau Kubarsi, Yan Diomande, Lennart Karl, Eli Junior Krupi, Lamin Yamal, Yoxan Manzambi, Ibrohim Maza va Uorren Zair-Emeri nomzodlar qatoriga kiritilgan.

Erkaklar o‘rtasida yilning eng yaxshi murabbiyi sovriniga Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emeri, Vensan Kompani va Luis Enrike da’vogarlik qiladi.

Kechaning asosiy sovrini — erkaklar o‘rtasidagi «Oltin to‘p-2026» uchun esa 30 nafar futbolchi nomzod sifatida ko‘rsatilgan. Ular orasida Jud Bellingem, Usmon Dembele, Erling Holand, Garri Keyn, Lamin Yamal, Kilian Mbappe, Lionel Messi, Rodri va Vinisius Junior kabi yulduzlar bor.

Ballon d'Or mukofotiga nomzod bo‘lgan erkak futbolchilar ro‘yxati.

2025 yilda erkaklar o‘rtasidagi «Oltin to‘p»ni Usmon Dembele, ayollar o‘rtasidagi mukofotni esa Aytana Bonmati qo‘lga kiritgan edi. Bu yilgi g‘oliblar Londondagi marosimda ma’lum bo‘ladi.

Oltin to‘pFutbolLondonUEFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin1 oktabr 11:18FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Bredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildiBredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi15 oktabr 22:36Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindiChempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindi15 oktabr 11:43Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdiYevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi9 oktabr 07:51Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradiEspanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi30 sentabr 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi
Husanovga yo‘l ochildimi? Britan matbuoti uning Manchesterdagi kelajagini tahlil qildi