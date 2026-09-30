Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi

·31·Sport
Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Espanol sport direktori Monchi, Barselona yulduzi Lamin Yamalni "Oltin toʻp"ga loyiq koʻrgani uchun klub muxlislaridan uzr soʻradi.
  • Bu bayonot muxlislar orasida norozilikni keltirib chiqardi, chunki Espanol va Barselona oʻrtasidagi raqobat juda keskin.
  • Monchi oʻz fikrini chet ellik futbolchilar oʻrniga Ispaniya sharafini himoya qilayotgan yosh isteʼdodni qoʻllab-quvvatlagani bilan tushuntirdi.

Goal.com xabar berishicha, Espanol sport direktori Monchi Kataloniya derbisidagi ashaddiy raqib — Barselona hujumchisi Lamin Yamalni «Oltin toʻp» mukofotiga loyiq koʻrgani uchun oʻz klubi muxlislaridan rasman uzr soʻrashga majbur boʻldi. Mazkur bayonot klub ishqibozlari oʻrtasida keskin norozilik va qizgʻin bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya futbol madaniyatida Espanol va Barselona oʻrtasidagi qarama-qarshilik oʻta murosasiz kechishi bilan ajralib turadi. Shu boisdan ham klub mutasaddisining asosiy raqib jamoa vakilini ochiqdan-ochiq qoʻllab-quvvatlashi muxlislar tomonidan xiyonat sifatida qabul qilindi va darhol qattiq norozilik toʻlqinini uygʻotdi.

Mojaroning kelib chiqish sabablari

Vaziyatning keskinlashib ketishini oldini olish maqsadida Espanol rahbariyati tezkorlik bilan munosabat bildirib, yuzaga kelgan tushunmovchilikka oydinlik kiritdi. Monchi Ispaniya radiostansiyalaridan biriga bergan intervyusida bu fikrlarni klub manfaatlari yoki raqibga yon bosish niyatida emas, balki sof milliy gʻururdan kelib chiqib aytganini taʼkidladi.

Sport direktorining soʻzlariga koʻra, unga efir vaqtida uchta nomzod — Kilian Mbappe, Harri Keyn hamda Lamin Yamal orasidan tanlov qilish sharti qoʻyilgan. U esa chet ellik futbolchilar oʻrniga Ispaniya sharafini himoya qilayotgan yosh isteʼdod egasini afzal bilganini tushuntirdi.

Muxlislar munosabati va oldinda kutayotgan derbi

Oʻzining xatosini anglagan funksioner muxlislarning kayfiyatini notoʻgʻri baholaganini tan oldi. Espanol muxlislari tuygʻularini hurmat qilishini va hech qanday yomon niyatda boʻlmaganini bildirib, ranjiganlardan uzr soʻradi. Biroq bu mojaro ikki jamoaning boʻlajak oʻyiniga yanada katta qiziqish va shiddat bagʻishlashi aniq.

Espanol oʻz maydonida Barselona jamoasini qabul qiladigan navbatdagi uchrashuv har qachongidan ham murosasiz oʻtishi kutilmoqda. Lamin Yamal esa dunyoning yetakchi futbolchilaridan biri sifatida ushbu bahsga yaqinlashmoqda, barcha nufuzli mukofotlar va gʻoliblar nomi eʼlon qilinadigan tadbirlar oldidan esa futbol olamining eʼtibori yanada kuchaygan.

Lamin YamalEspanolBarselonaOltin toʻpFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Entoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdiEntoni Gordon “Oltin toʻp” daʼvogarlari haqida fikr bildirdi24 sentabr 16:16Bernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyorBernardo Silva Real Madrid safida Kylian Mbappe bilan oʻynashga tayyor20 avgust 15:57Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadiJoau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi27 sentabr 18:11Hansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladiHansi Flik Lamin Yamalning «Oltin to'p» uchun da'vosini qo'llab-quvvatladi15 sentabr 19:32Xorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadiXorxe Mendesh Lamin Yamalni dunyoning eng yaxshisi deb atadi15 sentabr 11:15Lamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdiLamin Yamal 2026 yilgi «Oltin toʻp»ga daʼvogarligini bildirdi14 sentabr 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi