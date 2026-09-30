Espanol sport direktori Barselona yulduzi sabab uzr soʻradi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Espanol sport direktori Monchi, Barselona yulduzi Lamin Yamalni "Oltin toʻp"ga loyiq koʻrgani uchun klub muxlislaridan uzr soʻradi.
- Bu bayonot muxlislar orasida norozilikni keltirib chiqardi, chunki Espanol va Barselona oʻrtasidagi raqobat juda keskin.
- Monchi oʻz fikrini chet ellik futbolchilar oʻrniga Ispaniya sharafini himoya qilayotgan yosh isteʼdodni qoʻllab-quvvatlagani bilan tushuntirdi.
Goal.com xabar berishicha, Espanol sport direktori Monchi Kataloniya derbisidagi ashaddiy raqib — Barselona hujumchisi Lamin Yamalni «Oltin toʻp» mukofotiga loyiq koʻrgani uchun oʻz klubi muxlislaridan rasman uzr soʻrashga majbur boʻldi. Mazkur bayonot klub ishqibozlari oʻrtasida keskin norozilik va qizgʻin bahs-munozaralarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniya futbol madaniyatida Espanol va Barselona oʻrtasidagi qarama-qarshilik oʻta murosasiz kechishi bilan ajralib turadi. Shu boisdan ham klub mutasaddisining asosiy raqib jamoa vakilini ochiqdan-ochiq qoʻllab-quvvatlashi muxlislar tomonidan xiyonat sifatida qabul qilindi va darhol qattiq norozilik toʻlqinini uygʻotdi.
Mojaroning kelib chiqish sabablariVaziyatning keskinlashib ketishini oldini olish maqsadida Espanol rahbariyati tezkorlik bilan munosabat bildirib, yuzaga kelgan tushunmovchilikka oydinlik kiritdi. Monchi Ispaniya radiostansiyalaridan biriga bergan intervyusida bu fikrlarni klub manfaatlari yoki raqibga yon bosish niyatida emas, balki sof milliy gʻururdan kelib chiqib aytganini taʼkidladi.
Sport direktorining soʻzlariga koʻra, unga efir vaqtida uchta nomzod — Kilian Mbappe, Harri Keyn hamda Lamin Yamal orasidan tanlov qilish sharti qoʻyilgan. U esa chet ellik futbolchilar oʻrniga Ispaniya sharafini himoya qilayotgan yosh isteʼdod egasini afzal bilganini tushuntirdi.
Muxlislar munosabati va oldinda kutayotgan derbiOʻzining xatosini anglagan funksioner muxlislarning kayfiyatini notoʻgʻri baholaganini tan oldi. Espanol muxlislari tuygʻularini hurmat qilishini va hech qanday yomon niyatda boʻlmaganini bildirib, ranjiganlardan uzr soʻradi. Biroq bu mojaro ikki jamoaning boʻlajak oʻyiniga yanada katta qiziqish va shiddat bagʻishlashi aniq.
Espanol oʻz maydonida Barselona jamoasini qabul qiladigan navbatdagi uchrashuv har qachongidan ham murosasiz oʻtishi kutilmoqda. Lamin Yamal esa dunyoning yetakchi futbolchilaridan biri sifatida ushbu bahsga yaqinlashmoqda, barcha nufuzli mukofotlar va gʻoliblar nomi eʼlon qilinadigan tadbirlar oldidan esa futbol olamining eʼtibori yanada kuchaygan.
Izohlar 0
…