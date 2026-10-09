Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) va qit’aning deyarli barcha milliy assotsiatsiyalari Xalqaro futbol federatsiyasining (FIFA) amaldagi boshqaruviga bo‘lgan ishonchi batamom yo‘qolganini e’lon qildi.
- Berlindagi kongress yakunlari bo‘yicha qabul qilingan bayonotda FIFAni tubdan isloh qilish va oliy rahbariyatni almashtirish zarurligi ta’kidlandi.
- Ushbu tashabbusni faqat Ozarboyjon futbol federatsiyasi qo‘llab-quvvatlamadi.
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) Germaniya poytaxti Berlin shahrida bo‘lib o‘tgan kongress yakunlari bo‘yicha shov-shuvli va misli ko‘rilmagan keskin bayonot bilan chiqdi. Tashkilot qit’aning deyarli barcha milliy assotsiatsiyalari bilan birgalikda Xalqaro futbol federatsiyasining (FIFA) amaldagi boshqaruviga bo‘lgan ishonchi batamom yo‘qolganini e’lon qildi va tashkilotni tubdan isloh qilish bo‘yicha yagona to‘xtamga keldi.
Qit’a futboli yetakchilari faqat tizimni emas, balki tashkilotning oliy rahbariyatini almashtirish vaqti kelganini ochiq-oydin ta’kidlamoqda.
Yagona front va yolg‘iz qolgan Ozarboyjon: Kimlar norozi?
Berlindagi muzokaralar yakunida Yevropa futbol oilasi yakdillik namoyish etdi, biroq birgina istisno qayd etildi:
Yevropaning birdamligi: So‘nggi oylar davomida tub o‘zgarishlar zarurligini talab qilib kelayotgan UEFA hamda qit’aning barcha milliy assotsiatsiyalari FIFA'ni isloh qilish bo‘yicha aniq harakatlar rejasini ma’qulladi;
Faqat bir qarshi tovush: Ushbu tashabbusni butun qit’a bo‘ylab faqat bitta tashkilot — Ozarboyjon futbol federatsiyasi qo‘llab-quvvatlamadi;
Muhokamalar to‘xtamaydi: UEFA rasmiy bayonotida FIFA'ning kelajakdagi taqdiri va yangi yetakchiligi bo‘yicha maslahatlashuvlar faol davom etishi qayd etilgan.
«Boshqaruvchi emas, haqiqiy lider kerak»: FIFA'ga qo‘yilgan siyosiy talablar
Yevropa futboli mutasaddilari hozirgi tizim futbol manfaatlariga xizmat qilmay qo‘yganini urg‘uladi:
Ishonch boy berildi: Bayonotda ta’kidlanishicha, milliy assotsiatsiyalarning FIFA hozirgi rahbariyatiga bo‘lgan ishonchi to‘liq tugagan va shunchaki institutsional islohotlar bilan cheklanib bo‘lmaydi;
Yangi yetakchiga qo‘yiladigan mezonlar: FIFA rahbarligiga futbol olamida chuqur ildizlarga ega, barchani birlashtira oladigan, turli mintaqalarda hurmat va ishonch uyg‘otadigan, mustaqillik va halollikka sodiq bo‘lgan yangi rahbar kelishi shart;
«Boshqaruvchi emas, yetakchi»: Tashkilotni shunchaki ma’muriy jihatdan nazorat qiluvchi emas, balki strategik qarashlarga ega haqiqiy yetakchi saylanishi lozimligi ko‘rsatib o‘tildi.
Ultimatum va reformalar paketi: UEFA nimalarni talab qilmoqda?
Rasmiy bayonotga ilova qilingan hujjatda FIFA oldiga qo‘yilgan aniq va qat’iy talablar ro‘yxati ochiqlandi:
Vakolatlar taqsimoti va Kengash kuchi: Barcha qarorlar tor doirada emas, balki roli yanada kuchaytirilgan FIFA Kengashi orqali hal etilishi lozim;
Shaxsiy manfaatlarga chek qo‘yish: Xalqaro futbol federatsiyasi ma’muriy va moliyaviy resurslaridan shaxsiy yoki saylovoldi tashviqoti maqsadlarida foydalanish qat’iyan taqiqlanishi kerak;
Bir tomonlama qarorlarga barham berish: Global o‘yinlar va musobaqalar taqvimi bo‘yicha qit’alar va milliy ligalar fikrini inobatga olmasdan bir tomonlama qaror qabul qilish amaliyoti to‘xtatilishi talab etildi;
Qo‘mitalarni optimallashtirish: Samarasiz qo‘mitalar faoliyati qayta ko‘rib chiqilib, faqat aniq maqsad va haqiqiy amaliy qiymatga ega bo‘lgan bo‘g‘inlar qoldirilishi shart.
Yevropaning ushbu keng ko‘lamli demarshi xalqaro futbol boshqaruvida katta bo‘linish va yangi siyosiy inqiroz boshlanganidan dalolat beradi. FIFA rahbariyatining ushbu talablarga beradigan javobi yaqin yillarda jahon futboli arxitekturasini qayta shakllantirishi mumkin.
Izohlar 0
…