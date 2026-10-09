Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi

·34·Sport
Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) va qit’aning deyarli barcha milliy assotsiatsiyalari Xalqaro futbol federatsiyasining (FIFA) amaldagi boshqaruviga bo‘lgan ishonchi batamom yo‘qolganini e’lon qildi.
  • Berlindagi kongress yakunlari bo‘yicha qabul qilingan bayonotda FIFAni tubdan isloh qilish va oliy rahbariyatni almashtirish zarurligi ta’kidlandi.
  • Ushbu tashabbusni faqat Ozarboyjon futbol federatsiyasi qo‘llab-quvvatlamadi.

Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi (UEFA) Germaniya poytaxti Berlin shahrida bo‘lib o‘tgan kongress yakunlari bo‘yicha shov-shuvli va misli ko‘rilmagan keskin bayonot bilan chiqdi. Tashkilot qit’aning deyarli barcha milliy assotsiatsiyalari bilan birgalikda Xalqaro futbol federatsiyasining (FIFA) amaldagi boshqaruviga bo‘lgan ishonchi batamom yo‘qolganini e’lon qildi va tashkilotni tubdan isloh qilish bo‘yicha yagona to‘xtamga keldi.

Qit’a futboli yetakchilari faqat tizimni emas, balki tashkilotning oliy rahbariyatini almashtirish vaqti kelganini ochiq-oydin ta’kidlamoqda.

Yagona front va yolg‘iz qolgan Ozarboyjon: Kimlar norozi?

Berlindagi muzokaralar yakunida Yevropa futbol oilasi yakdillik namoyish etdi, biroq birgina istisno qayd etildi:

  • Yevropaning birdamligi: So‘nggi oylar davomida tub o‘zgarishlar zarurligini talab qilib kelayotgan UEFA hamda qit’aning barcha milliy assotsiatsiyalari FIFA'ni isloh qilish bo‘yicha aniq harakatlar rejasini ma’qulladi;

  • Faqat bir qarshi tovush: Ushbu tashabbusni butun qit’a bo‘ylab faqat bitta tashkilot — Ozarboyjon futbol federatsiyasi qo‘llab-quvvatlamadi;

  • Muhokamalar to‘xtamaydi: UEFA rasmiy bayonotida FIFA'ning kelajakdagi taqdiri va yangi yetakchiligi bo‘yicha maslahatlashuvlar faol davom etishi qayd etilgan.

«Boshqaruvchi emas, haqiqiy lider kerak»: FIFA'ga qo‘yilgan siyosiy talablar

Yevropa futboli mutasaddilari hozirgi tizim futbol manfaatlariga xizmat qilmay qo‘yganini urg‘uladi:

  • Ishonch boy berildi: Bayonotda ta’kidlanishicha, milliy assotsiatsiyalarning FIFA hozirgi rahbariyatiga bo‘lgan ishonchi to‘liq tugagan va shunchaki institutsional islohotlar bilan cheklanib bo‘lmaydi;

  • Yangi yetakchiga qo‘yiladigan mezonlar: FIFA rahbarligiga futbol olamida chuqur ildizlarga ega, barchani birlashtira oladigan, turli mintaqalarda hurmat va ishonch uyg‘otadigan, mustaqillik va halollikka sodiq bo‘lgan yangi rahbar kelishi shart;

  • «Boshqaruvchi emas, yetakchi»: Tashkilotni shunchaki ma’muriy jihatdan nazorat qiluvchi emas, balki strategik qarashlarga ega haqiqiy yetakchi saylanishi lozimligi ko‘rsatib o‘tildi.

Ultimatum va reformalar paketi: UEFA nimalarni talab qilmoqda?

Rasmiy bayonotga ilova qilingan hujjatda FIFA oldiga qo‘yilgan aniq va qat’iy talablar ro‘yxati ochiqlandi:

  • Vakolatlar taqsimoti va Kengash kuchi: Barcha qarorlar tor doirada emas, balki roli yanada kuchaytirilgan FIFA Kengashi orqali hal etilishi lozim;

  • Shaxsiy manfaatlarga chek qo‘yish: Xalqaro futbol federatsiyasi ma’muriy va moliyaviy resurslaridan shaxsiy yoki saylovoldi tashviqoti maqsadlarida foydalanish qat’iyan taqiqlanishi kerak;

  • Bir tomonlama qarorlarga barham berish: Global o‘yinlar va musobaqalar taqvimi bo‘yicha qit’alar va milliy ligalar fikrini inobatga olmasdan bir tomonlama qaror qabul qilish amaliyoti to‘xtatilishi talab etildi;

  • Qo‘mitalarni optimallashtirish: Samarasiz qo‘mitalar faoliyati qayta ko‘rib chiqilib, faqat aniq maqsad va haqiqiy amaliy qiymatga ega bo‘lgan bo‘g‘inlar qoldirilishi shart.

Yevropaning ushbu keng ko‘lamli demarshi xalqaro futbol boshqaruvida katta bo‘linish va yangi siyosiy inqiroz boshlanganidan dalolat beradi. FIFA rahbariyatining ushbu talablarga beradigan javobi yaqin yillarda jahon futboli arxitekturasini qayta shakllantirishi mumkin.

UEFAFIFAOzarboiyjon futbol federatsiyasiBerlin kongresi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi1 avgust 05:32Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin1 oktabr 11:18Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdiNoir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdi30 sentabr 16:34Nyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradiNyukasl Tottenxem yarim himoyachisi uchun taklifni avgustgacha kechiktiradi1 avgust 17:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?
Manchester derbisi oldidan «Siti» muxlislari orasida katta bahs: Husanovmi yo Nunesh?