Bredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yevropa Chempionlar Ligasining ushbu turida «Liverpul» yarimhimoyachisi Bredli Barkolya haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
- U LASK darvozasiga kiritgan uchta gol bilan jamoasining 6:3 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
- Barkolya ushbu sovrin uchun Lamin Yamal, Harri Keyn va Nikolo Tresoldilarni ortda qoldirdi.
- Fransiyalik futbolchi o‘tgan yozda 150 million yevro evaziga «Liverpul»ga o‘tgan va 2032 yilgacha shartnoma imzolagan.
Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi sermahsul turi yakunlariga ko‘ra, haftaning eng yaxshi futbolchisi nomi rasman e’lon qilindi. UEFA rasmiy veb-saytida muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan ovoz berish natijalariga binoan, Angliyaning «Liverpul» klubi yarimhimoyachisi Bredli Barkolya turning eng yorqin qahramoni deb tan olindi.
Fransiyalik 24 yoshli iqtidor sohibi Avstriyaning LASK jamoasi ustidan qozonilgan 6:3 hisobidagi yirik g‘alabada raqib darvozasiga uchta to‘p kiritib, haqiqiy benefis ko‘rsatdi va ushbu muvaffaqiyat unga hafta ramzi bo‘lish imkonini taqdim etdi.
Ovoz berish natijalari: Kimlar raqobatda edi?
Hafta futbolchisi nominatsiyasida Barkolya qit’aning bir qator nomdor yulduzlarini katta farq bilan ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi:
Lamin Yamal («Barselona»): «Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda (4:1) ikkita golli uzatma muallifi bo‘lgandi;
Harri Keyn («Bavariya»): «Viking» darvozasiga ikki bor yo‘l topgan bo‘lsa-da (3:3), ovozlar soni bo‘yicha fransiyalik vingerga yeta olmadi;
Nikolo Tresoldi («Bryugge»): Italiya grandi «Inter»ga qarshi dramatik bahsda (4:3) het-trik qayd etib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi.
«Enfild»dagi 150 millionlik start va statistika
Bredli Barkolyaning mersisaydliklar libosidagi o‘yinlari muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda:
Rekord darajadagi transfer: Fransiyalik futbolchi o‘tgan yozgi transferlar oynasida 150 million yevro evaziga «Liverpul» tarkibiga kelib qo‘shilgan edi;
Uzoq muddatli shartnoma: Ingliz klubi vinger bilan 2032 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq yillik bitim tuzgan;
Joriy mavsumdagi ko‘rsatkich: Barkolya «Liverpul» safida barcha turnirlar doirasida jami 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 3 ta gol yozdirib qo‘yishga ulgurdi — ularning barchasi LASKga qarshi o‘yindagi yorqin het-trik orqali kiritildi.
Yosh vingerning bunday porlashi uning yangi klub tizimiga tez moslashayotganini va Chempionlar Ligasida «Liverpul»ning bosh qurollaridan biriga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…