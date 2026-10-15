Bredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi

·32·Sport
Bredli Barkolya Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yevropa Chempionlar Ligasining ushbu turida «Liverpul» yarimhimoyachisi Bredli Barkolya haftaning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
  • U LASK darvozasiga kiritgan uchta gol bilan jamoasining 6:3 hisobidagi g‘alabasiga hissa qo‘shdi.
  • Barkolya ushbu sovrin uchun Lamin Yamal, Harri Keyn va Nikolo Tresoldilarni ortda qoldirdi.
  • Fransiyalik futbolchi o‘tgan yozda 150 million yevro evaziga «Liverpul»ga o‘tgan va 2032 yilgacha shartnoma imzolagan.

Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi sermahsul turi yakunlariga ko‘ra, haftaning eng yaxshi futbolchisi nomi rasman e’lon qilindi. UEFA rasmiy veb-saytida muxlislar o‘rtasida o‘tkazilgan ovoz berish natijalariga binoan, Angliyaning «Liverpul» klubi yarimhimoyachisi Bredli Barkolya turning eng yorqin qahramoni deb tan olindi.

Fransiyalik 24 yoshli iqtidor sohibi Avstriyaning LASK jamoasi ustidan qozonilgan 6:3 hisobidagi yirik g‘alabada raqib darvozasiga uchta to‘p kiritib, haqiqiy benefis ko‘rsatdi va ushbu muvaffaqiyat unga hafta ramzi bo‘lish imkonini taqdim etdi.

Ovoz berish natijalari: Kimlar raqobatda edi?

Hafta futbolchisi nominatsiyasida Barkolya qit’aning bir qator nomdor yulduzlarini katta farq bilan ortda qoldirishga muvaffaq bo‘ldi:

  • Lamin Yamal («Barselona»): «Galatasaroy»ga qarshi o‘yinda (4:1) ikkita golli uzatma muallifi bo‘lgandi;

  • Harri Keyn («Bavariya»): «Viking» darvozasiga ikki bor yo‘l topgan bo‘lsa-da (3:3), ovozlar soni bo‘yicha fransiyalik vingerga yeta olmadi;

  • Nikolo Tresoldi («Bryugge»): Italiya grandi «Inter»ga qarshi dramatik bahsda (4:3) het-trik qayd etib, kuchli to‘rtlikdan joy oldi.

«Enfild»dagi 150 millionlik start va statistika

Bredli Barkolyaning mersisaydliklar libosidagi o‘yinlari muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda:

  • Rekord darajadagi transfer: Fransiyalik futbolchi o‘tgan yozgi transferlar oynasida 150 million yevro evaziga «Liverpul» tarkibiga kelib qo‘shilgan edi;

  • Uzoq muddatli shartnoma: Ingliz klubi vinger bilan 2032 yilning yoziga qadar mo‘ljallangan uzoq yillik bitim tuzgan;

  • Joriy mavsumdagi ko‘rsatkich: Barkolya «Liverpul» safida barcha turnirlar doirasida jami 7 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 3 ta gol yozdirib qo‘yishga ulgurdi — ularning barchasi LASKga qarshi o‘yindagi yorqin het-trik orqali kiritildi.

Yosh vingerning bunday porlashi uning yangi klub tizimiga tez moslashayotganini va Chempionlar Ligasida «Liverpul»ning bosh qurollaridan biriga aylanib borayotganini ko‘rsatmoqda.

Bredli BarkolyaLiverpulChempionlar LigasiUEFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindiChempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindiBugun 11:43UYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildiUYEFA Chempionlar Ligasida 2-tur ramziy terma jamoasini e’lon qildiBugun 22:51Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqda18 avgust 11:37Liverpul PSJ iqtidori Ibrohim Mbaye uchun kurashga kirishdiLiverpul PSJ iqtidori Ibrohim Mbaye uchun kurashga kirishdi5 avgust 11:36Liverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydiLiverpul va Arsenal uchun imkoniyat: Bradley Barcola PSJ bilan shartnomani uzaytirmaydi26 iyul 19:00Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdiYevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi9 oktabr 07:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya