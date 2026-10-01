Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Cristiano Ronaldo bosh murabbiy bilan kelishmovchilik tufayli Portugaliya terma jamoasini tark etdi.
- Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qoldirilganidan norozi bo'lgan hujumchi, mamlakat futbol federatsiyasi qoidalariga ko'ra olti oygacha diskvalifikatsiya qilinishi mumkin.
- Federatsiya intizomiy qoidalariga ko'ra, sababsiz jamoani tark etgan futbolchiga bir oydan olti oygacha barcha musobaqalardan chetlatish va jarima qo'llanilishi mumkin.
Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo bosh murabbiy bilan yuzaga kelgan jiddiy mojaro ortidan jamoa ixtiyorini tark etdi. ESPN xabar berishicha, tajribali hujumchi Norvegiyaga qarshi o‘yinda zaxirada qoldirilganidan noroziligini bildirib, mamlakat futbol federatsiyasi qoidalariga ko‘ra olti oygacha bo‘lgan muddatga safdan chetlatilish xavfiga duch kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kopengagendagi voqealar rivoji jamoa ichidagi keskinlikni ochiqlab berdi. Seshanba kuni bo‘lib o‘tgan o‘yinda Cristiano Ronaldo maydonga tushirilmadi va bu holat futbolchi hamda bosh murabbiy o‘rtasida keskin bahsga sabab bo‘ldi. Murabbiy o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida o‘z qarorlarini qat'iy himoya qilib, futbolchining maqomi uning qoidalariga ta'sir qilmasligini ochiq aytgan edi.
Murabbiyning qat'iy pozitsiyasi va yuzaga kelgan mojaroBosh murabbiy matbuot anjumanida jamoada har qanday qarorni faqat o‘zi qabul qilishini va hech qanday futbolchi yoki prezident uning fikrini o‘zgartira olmasligini keskin ta'kidladi. U o‘yinchini ehtiyoj tug‘ilsagina maydonga tushirishini, aks holda zaxirada qoldirishini ochiq e'lon qildi. Ushbu bayonotdan so‘ng vaziyat yanada chigallashdi.
Murabbiyning bu bayonotidan norozi bo‘lgan tajribali hujumchi chorshanba kuni Parken stadionida bo‘lib o‘tgan mashg‘ulotda ishtirok etishdan bosh tortdi. Shundan so‘ng u Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedro Proenka bilan muzokaralar o‘tkazdi va tez fursatda terma jamoa lagerini butunlay tark etdi.
Federatsiya intizomiy qoidalari va xavflarFPF intizomiy qo‘mitasi qoidalariga ko‘ra, sababsiz ravishda milliy jamoa tadbirlari, mashg‘ulotlari yoki o‘yinlarini tark etgan har qanday futbolchi qattiq jazolanishi belgilangan. Federatsiya reglamentida bu holat bo‘yicha aniq bandlar mavjud bo‘lib, ular professional o‘yinchilarga nisbatan jiddiy sanksiyalarni nazarda tutadi.
Qoidalarga asosan, ruxsatsiz terma jamoa ixtiyoridan chiqib ketgan futbolchi bir oydan olti oygacha bo‘lgan muddatga barcha musobaqalardan chetlatilishi mumkin. Shuningdek, professional futbolchiga nisbatan 500 yevrodan 1000 yevrogacha miqdorda jarima qo‘llanilishi ham belgilangan.
Hozircha Portugaliya futbol federatsiyasi rasmiy bayonot berib, faqatgina tarkibdagi o‘zgarishlar, jumladan Joao Felixning guruhga qaytgani hamda Francisco Conceicao va Cristiano Ronaldo mashg‘ulotlarda qatnashmagani haqida qisqacha ma'lumot berdi, xolos. Vrachlar va mutasaddilar vaziyatni hal qilish bo‘yicha muzokaralarni davom ettirmoqda.
Izohlar 0
…