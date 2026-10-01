Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin

·35·Sport
Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Cristiano Ronaldo bosh murabbiy bilan kelishmovchilik tufayli Portugaliya terma jamoasini tark etdi.
  • Norvegiyaga qarshi o'yinda zaxirada qoldirilganidan norozi bo'lgan hujumchi, mamlakat futbol federatsiyasi qoidalariga ko'ra olti oygacha diskvalifikatsiya qilinishi mumkin.
  • Federatsiya intizomiy qoidalariga ko'ra, sababsiz jamoani tark etgan futbolchiga bir oydan olti oygacha barcha musobaqalardan chetlatish va jarima qo'llanilishi mumkin.

Portugaliya terma jamoasi sardori Cristiano Ronaldo bosh murabbiy bilan yuzaga kelgan jiddiy mojaro ortidan jamoa ixtiyorini tark etdi. ESPN xabar berishicha, tajribali hujumchi Norvegiyaga qarshi o‘yinda zaxirada qoldirilganidan noroziligini bildirib, mamlakat futbol federatsiyasi qoidalariga ko‘ra olti oygacha bo‘lgan muddatga safdan chetlatilish xavfiga duch kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kopengagendagi voqealar rivoji jamoa ichidagi keskinlikni ochiqlab berdi. Seshanba kuni bo‘lib o‘tgan o‘yinda Cristiano Ronaldo maydonga tushirilmadi va bu holat futbolchi hamda bosh murabbiy o‘rtasida keskin bahsga sabab bo‘ldi. Murabbiy o‘yin oldidan o‘tkazilgan matbuot anjumanida o‘z qarorlarini qat'iy himoya qilib, futbolchining maqomi uning qoidalariga ta'sir qilmasligini ochiq aytgan edi.

Murabbiyning qat'iy pozitsiyasi va yuzaga kelgan mojaro

Bosh murabbiy matbuot anjumanida jamoada har qanday qarorni faqat o‘zi qabul qilishini va hech qanday futbolchi yoki prezident uning fikrini o‘zgartira olmasligini keskin ta'kidladi. U o‘yinchini ehtiyoj tug‘ilsagina maydonga tushirishini, aks holda zaxirada qoldirishini ochiq e'lon qildi. Ushbu bayonotdan so‘ng vaziyat yanada chigallashdi.

Murabbiyning bu bayonotidan norozi bo‘lgan tajribali hujumchi chorshanba kuni Parken stadionida bo‘lib o‘tgan mashg‘ulotda ishtirok etishdan bosh tortdi. Shundan so‘ng u Portugaliya futbol federatsiyasi (FPF) prezidenti Pedro Proenka bilan muzokaralar o‘tkazdi va tez fursatda terma jamoa lagerini butunlay tark etdi.

Federatsiya intizomiy qoidalari va xavflar

FPF intizomiy qo‘mitasi qoidalariga ko‘ra, sababsiz ravishda milliy jamoa tadbirlari, mashg‘ulotlari yoki o‘yinlarini tark etgan har qanday futbolchi qattiq jazolanishi belgilangan. Federatsiya reglamentida bu holat bo‘yicha aniq bandlar mavjud bo‘lib, ular professional o‘yinchilarga nisbatan jiddiy sanksiyalarni nazarda tutadi.

Qoidalarga asosan, ruxsatsiz terma jamoa ixtiyoridan chiqib ketgan futbolchi bir oydan olti oygacha bo‘lgan muddatga barcha musobaqalardan chetlatilishi mumkin. Shuningdek, professional futbolchiga nisbatan 500 yevrodan 1000 yevrogacha miqdorda jarima qo‘llanilishi ham belgilangan.

Hozircha Portugaliya futbol federatsiyasi rasmiy bayonot berib, faqatgina tarkibdagi o‘zgarishlar, jumladan Joao Felixning guruhga qaytgani hamda Francisco Conceicao va Cristiano Ronaldo mashg‘ulotlarda qatnashmagani haqida qisqacha ma'lumot berdi, xolos. Vrachlar va mutasaddilar vaziyatni hal qilish bo‘yicha muzokaralarni davom ettirmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaFutbolUEFADiskvalifikatsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi ixtiyorini tark etdiBugun 00:52Cristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiCristiano Ronaldo Portugaliya yigʻinini tark etdiKecha 23:16FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdiNoir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdiKecha 16:34Krishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKrishtianu Ronaldu va terma jamoa ustozi o‘rtasidagi vaziyatga oydinlik kiritildiKecha 22:58Ruben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiRuben Dias Krishtianu Ronaldu atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdiKecha 21:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi