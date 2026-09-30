Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Pari Sen-Jermen prezidenti Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha Yevropa Klublar Assotsiatsiyasi (EFC) raisi sifatida vazmin pozitsiyani egalladi.
- U huquqiy jarayonlar yakunlanmaguncha sabr qilishga chaqirib, har qanday tomonning apellyatsiya berish huquqiga ega ekanligini taʼkidladi.
- Al-Xelayfi, shuningdek, Manchester Siti bosh direktori Ferran Sorianoning EFC boshqaruv kengashidagi xizmatlarini yuqori baholadi.
Pari Sen-Jermen klubi prezidenti Noir Al-Xelayfi Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan Manchester Siti ishi yuzasidan vazmin munosabat bildirdi. Qatarlik funksioner Yevropa Klublar Assotsiatsiyasi (EFC) raisi sifatidagi maqomida ingliz klubini qoralashdan tiyildi, deya xabar beradi ixbt.com manbasi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Avvalroq Angliya futboli Manchester Siti klubiga qoʻyilgan 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovi boʻyicha sudda yutqazgani haqidagi shov-shuvli xabardan larza kelgan edi. Tekshiruvlar natijasida klub Abu-Dabi guruhi tomonidan sotib olingandan keyingi davrda operatsion xarajatlarni yashirgani va homiylik tushumlarini sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatgani aniqlangan edi.
Ushbu harakatlar klubga UEFA hamda Premer-liganing xarajatlar cheklovlarini chetlab oʻtishga va adolatsiz raqobat ustunligiga ega chiqish imkonini bergan. Shundan soʻng Manchester Siti rahbariyati mazkur qaror ustidan apellyatsiya berish niyatida ekanini qatʼiy eʼlon qildi va hozircha Premer-liga tomonidan hech qanday rasmiy jazo chorasi qoʻllangani yoʻq.
Kopengagendagi bayonot va huquqiy jarayonlarDaniya poytaxti Kopengagen shahrida boʻlib oʻtgan Yevropa futbol klublarining 33-Bosh Assambleyasida soʻzga chiqqan Pari Sen-Jermen rahbari neytral pozitsiyani egalladi. Delegatlarga murojaat qilar ekan, u huquqiy jarayonlar yakunlanmaguncha sabr qilishga chaqirdi.
«Birinchidan, biz hali yakuniy qarorga kelinmagan narsani muhokama qilish uchun shu yerda emasmiz. Ikkinchidan, biz bir-birimizga yordam berish va qoʻllab-quvvatlash uchun yigʻilganmiz», — deya taʼkidladi Noir Al-Xelayfi. Uning soʻzlariga koʻra, u huquqshunos boʻlmasa-da, har qanday tomon apellyatsiya shikoyatini kiritish huquqiga ega ekanini va bu hali yakuniy nuqta emasligini anglatadi.
Shuningdek, u vaziyatga baho berish ularning vakolatiga kirmasligini qoʻshimcha qildi. «Biz sudyalar emasmiz va bu ingliz klubining ichki ishi, jarayon qayerga olib borishini koʻramiz», — dedi Pari Sen-Jermen prezidenti.
Ferran Soriano va klubning hissasiNoir Al-Xelayfi oʻz nutqida EFC boshqaruv kengashida faoliyat yuritayotgan Manchester Siti bosh direktori Ferran Sorianoning xizmatlarini ham yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, Soriano kengash uchun katta boylik boʻlib, oʻzining boy bilimlari bilan tashkilotga ulkan qiymat qoʻshib kelmoqda.
«Uning karyerasi juda ajoyib va Manchester Siti ham futbol uchun koʻp ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Biroq biz sudya emasmiz va baho berish pozitsiyasida emasmiz», — deya xulosaladi Noir Al-Xelayfi.
Izohlar 0
…