Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdi

·8·Sport
Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Pari Sen-Jermen prezidenti Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha Yevropa Klublar Assotsiatsiyasi (EFC) raisi sifatida vazmin pozitsiyani egalladi.
  • U huquqiy jarayonlar yakunlanmaguncha sabr qilishga chaqirib, har qanday tomonning apellyatsiya berish huquqiga ega ekanligini taʼkidladi.
  • Al-Xelayfi, shuningdek, Manchester Siti bosh direktori Ferran Sorianoning EFC boshqaruv kengashidagi xizmatlarini yuqori baholadi.

Pari Sen-Jermen klubi prezidenti Noir Al-Xelayfi Angliya Premer-ligasining moliyaviy qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilgan Manchester Siti ishi yuzasidan vazmin munosabat bildirdi. Qatarlik funksioner Yevropa Klublar Assotsiatsiyasi (EFC) raisi sifatidagi maqomida ingliz klubini qoralashdan tiyildi, deya xabar beradi ixbt.com manbasi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Avvalroq Angliya futboli Manchester Siti klubiga qoʻyilgan 115 ta moliyaviy qoidabuzarlik ayblovi boʻyicha sudda yutqazgani haqidagi shov-shuvli xabardan larza kelgan edi. Tekshiruvlar natijasida klub Abu-Dabi guruhi tomonidan sotib olingandan keyingi davrda operatsion xarajatlarni yashirgani va homiylik tushumlarini sunʼiy ravishda oshirib koʻrsatgani aniqlangan edi.

Ushbu harakatlar klubga UEFA hamda Premer-liganing xarajatlar cheklovlarini chetlab oʻtishga va adolatsiz raqobat ustunligiga ega chiqish imkonini bergan. Shundan soʻng Manchester Siti rahbariyati mazkur qaror ustidan apellyatsiya berish niyatida ekanini qatʼiy eʼlon qildi va hozircha Premer-liga tomonidan hech qanday rasmiy jazo chorasi qoʻllangani yoʻq.

Kopengagendagi bayonot va huquqiy jarayonlar

Daniya poytaxti Kopengagen shahrida boʻlib oʻtgan Yevropa futbol klublarining 33-Bosh Assambleyasida soʻzga chiqqan Pari Sen-Jermen rahbari neytral pozitsiyani egalladi. Delegatlarga murojaat qilar ekan, u huquqiy jarayonlar yakunlanmaguncha sabr qilishga chaqirdi.

«Birinchidan, biz hali yakuniy qarorga kelinmagan narsani muhokama qilish uchun shu yerda emasmiz. Ikkinchidan, biz bir-birimizga yordam berish va qoʻllab-quvvatlash uchun yigʻilganmiz», — deya taʼkidladi Noir Al-Xelayfi. Uning soʻzlariga koʻra, u huquqshunos boʻlmasa-da, har qanday tomon apellyatsiya shikoyatini kiritish huquqiga ega ekanini va bu hali yakuniy nuqta emasligini anglatadi.

Shuningdek, u vaziyatga baho berish ularning vakolatiga kirmasligini qoʻshimcha qildi. «Biz sudyalar emasmiz va bu ingliz klubining ichki ishi, jarayon qayerga olib borishini koʻramiz», — dedi Pari Sen-Jermen prezidenti.

Ferran Soriano va klubning hissasi

Noir Al-Xelayfi oʻz nutqida EFC boshqaruv kengashida faoliyat yuritayotgan Manchester Siti bosh direktori Ferran Sorianoning xizmatlarini ham yuqori baholadi. Uning taʼkidlashicha, Soriano kengash uchun katta boylik boʻlib, oʻzining boy bilimlari bilan tashkilotga ulkan qiymat qoʻshib kelmoqda.

«Uning karyerasi juda ajoyib va Manchester Siti ham futbol uchun koʻp ijobiy ishlarni amalga oshirdi. Biroq biz sudya emasmiz va baho berish pozitsiyasida emasmiz», — deya xulosaladi Noir Al-Xelayfi.

Paris Saint-GermainManchester CityPremier LeagueNoir Al-XelayfiUEFA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqda17 avgust 20:19Juan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdiJuan Mata Manchester Siti ishi boʻyicha hazilomuz munosabat bildirdi27 sentabr 01:36Angliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadamAngliya Premyer-ligasi: Manchester Siti yakka peshqadam21 sentabr 00:31Erling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdiErling Xoland Manchester derbisida qanday qilibofsiddan qochish sirini ochdi16 sentabr 18:32Frank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdiFrank Lempard Manchester Sitidan uchralgan magʻlubiyatdan soʻz ochdi5 sentabr 23:14EA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindiEA Sports FC 27 oʻyinida Premyer-liga futbolchilarining reytingi eʼlon qilindi19 avgust 10:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi