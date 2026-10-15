Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Chempionlar Ligasining 2-turidan so'ng UEFA haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nafar nomzodni e'lon qildi.
- Ushbu nomzodlar orasida Nikolo Trezoldi «Bryugge» safida «Inter»ga qarshi o'yinda het-trik qayd etgan bo'lsa, Bredli Barkolya «Liverpul» bilan LASK darvozasiga 3 ta gol urdi.
- Lamin Yamal «Barselona» uchun «Galatasaroy»ga qarshi o'yinda ikkita golli uzatma berdi, Harri Keyn esa «Bavariya» safida «Viking»ga qarshi o'yinda dubl qayd etdi.
Yevropa Chempionlar Ligasining yangilangan formatdagi umumiy bosqichida 2-tur uchrashuvlari to‘liq yakuniga yetdi. Sermahsul va keskin to‘qnashuvlarga boy bo‘lgan ushbu tur yakunlariga ko‘ra, UEFA matbuot xizmati haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga rasmiy da’vogarlar to‘rtligini e’lon qildi.
Musobaqaning eng nufuzli individual e’tirofi uchun bu safar qit’a grandlari va tur syurpriziga aylangan jamoalar vakillari o‘zaro raqobat olib bormoqda.
Hafta qahramonlari: Kim qaysi o‘yinda porladi?
Nomzodlar ro‘yxatiga o‘z klublarining gollarida bosh rolni o‘ynagan quyidagi to‘rt yulduz kiritildi:
Nikolo Trezoldi («Bryugge»): Italiyaning «Inter» klubiga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvda (4:3) haqiqiy qahramonlik ko‘rsatib, het-trik qayd etdi va jamoasiga sensatsion g‘alaba keltirdi;
Bredli Barkolya («Liverpul»): LASK jamoasi ustidan qozonilgan yirik 6:3 hisobidagi g‘alabada raqib darvozasiga 3 ta gol urib, musobaqadagi dastlabki het-trigini rasmiylashtirdi;
Lamin Yamal («Barselona»): Turkiyaning «Galatasaroy» klubiga qarshi bahsda (4:1) hujumlarni mahorat bilan tashkil etib, sheriklariga ikkita golli uzatma (assist) muallifi bo‘ldi;
Harri Keyn («Bavariya»): «Viking»ga qarshi 3:3 hisobidagi murosasiz kechgan durang o‘yinda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, dubl qayd etdi.
G‘olib qanday aniqlanadi?
Haftaning eng yaxshi o‘yinchisi nomi muxlislarning bevosita tanlovi asosida hal bo‘ladi:
Ovoz berish jarayoni: G‘olib UEFA rasmiy veb-saytida o‘tkazilayotgan umumxalq ovoz berish jarayoni yakunlariga ko‘ra e’lon qilinadi;
Keyingi bellashuvlar taqvimi: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi 3-tur bahslari qisqa tanaffusdan so‘ng, 20 va 21 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi.
Izohlar 0
…