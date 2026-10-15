Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindi

·56·Sport
Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Chempionlar Ligasining 2-turidan so'ng UEFA haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nafar nomzodni e'lon qildi.
  • Ushbu nomzodlar orasida Nikolo Trezoldi «Bryugge» safida «Inter»ga qarshi o'yinda het-trik qayd etgan bo'lsa, Bredli Barkolya «Liverpul» bilan LASK darvozasiga 3 ta gol urdi.
  • Lamin Yamal «Barselona» uchun «Galatasaroy»ga qarshi o'yinda ikkita golli uzatma berdi, Harri Keyn esa «Bavariya» safida «Viking»ga qarshi o'yinda dubl qayd etdi.

Yevropa Chempionlar Ligasining yangilangan formatdagi umumiy bosqichida 2-tur uchrashuvlari to‘liq yakuniga yetdi. Sermahsul va keskin to‘qnashuvlarga boy bo‘lgan ushbu tur yakunlariga ko‘ra, UEFA matbuot xizmati haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga rasmiy da’vogarlar to‘rtligini e’lon qildi.

Musobaqaning eng nufuzli individual e’tirofi uchun bu safar qit’a grandlari va tur syurpriziga aylangan jamoalar vakillari o‘zaro raqobat olib bormoqda.

Hafta qahramonlari: Kim qaysi o‘yinda porladi?

Nomzodlar ro‘yxatiga o‘z klublarining gollarida bosh rolni o‘ynagan quyidagi to‘rt yulduz kiritildi:

  • Nikolo Trezoldi («Bryugge»): Italiyaning «Inter» klubiga qarshi kechgan dramatik to‘qnashuvda (4:3) haqiqiy qahramonlik ko‘rsatib, het-trik qayd etdi va jamoasiga sensatsion g‘alaba keltirdi;

  • Bredli Barkolya («Liverpul»): LASK jamoasi ustidan qozonilgan yirik 6:3 hisobidagi g‘alabada raqib darvozasiga 3 ta gol urib, musobaqadagi dastlabki het-trigini rasmiylashtirdi;

  • Lamin Yamal («Barselona»): Turkiyaning «Galatasaroy» klubiga qarshi bahsda (4:1) hujumlarni mahorat bilan tashkil etib, sheriklariga ikkita golli uzatma (assist) muallifi bo‘ldi;

  • Harri Keyn («Bavariya»): «Viking»ga qarshi 3:3 hisobidagi murosasiz kechgan durang o‘yinda ikki bor raqib darvozasini ishg‘ol etib, dubl qayd etdi.

Chempionlar Ligasida haftaning eng yaxshi futbolchisi nomiga 4 nomzod e’lon qilindi

G‘olib qanday aniqlanadi?

Haftaning eng yaxshi o‘yinchisi nomi muxlislarning bevosita tanlovi asosida hal bo‘ladi:

  • Ovoz berish jarayoni: G‘olib UEFA rasmiy veb-saytida o‘tkazilayotgan umumxalq ovoz berish jarayoni yakunlariga ko‘ra e’lon qilinadi;

  • Keyingi bellashuvlar taqvimi: Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining navbatdagi 3-tur bahslari qisqa tanaffusdan so‘ng, 20 va 21 oktyabr kunlari bo‘lib o‘tadi.

Yevropa Chempionlar LigasiUEFANikolo TrezoldiBredli Barkolya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdiYevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqi FIFA prezidentini almashtirish bo‘yicha bayonot berdi9 oktabr 07:51Cristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkinCristiano Ronaldo Portugaliya safidan chiqib ketgani uchun diskvalifikatsiya qilinishi mumkin1 oktabr 11:18Noir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdiNoir Al-Xelayfi Manchester Siti ishi boʻyicha munosabat bildirdi30 sentabr 16:34FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildiFIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi29 sentabr 15:36Liverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqdaLiverpul Parij klubidan ikki iqtidorli futbolchini olib kelmoqda18 avgust 11:37Dietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqdaDietmar Xaman Bradley Barkola kurashida Arsenalga ustunlik bermoqda17 avgust 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi