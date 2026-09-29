FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi

·41·Sport
FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA AQSh federal sudida UEFAni soxta ma'lumotlar tarqatib, prezidentlik saylovlariga ta'sir ko'rsatishga urinayotganlikda aybladi.
  • UEFA avvalroq FIFA prezidenti Janni Infantinoga qarshi jinoiy ish ochish bilan tahdid qilib, FFE loyihasi bo'yicha dalillarni talab qilgan edi.
  • FIFA bu ayblovlarni rad etib, UEFAning harakatlarini saylovoldi siyosiy o'yinlari deb atadi va UEFAning maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish urinishlarini to'xtatishni talab qildi.

Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) AQSh federal sudida Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqini (UEFA) jiddiy ravishda ayblab chiqdi. Tashkilot vakillarining fikricha, Yevropa futbol rahbariyati oldinda turgan prezidentlik saylovlariga taʼsir koʻrsatish hamda tashkilot nufuziga putur yetkazish maqsadida ataylab soxta maʼlumotlar tarqatish kampaniyasini boshlagan. Bu qarama-qarshilik jahon futbolining eng yuqori choʻqqisidagi muvozanatni jiddiy ravishda izdan chiqarayotgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Reuters agentligi maʼlumotiga koʻra, Florida shtatidagi okrug sudiga taqdim etilgan javob hujjatlarida FIFA ushbu ayblovlarga keskin munosabat bildirgan. Oʻtgan oyda UEFA Shveysariyada FIFA prezidenti Janni Infantinoga qarshi jinoiy ish ochish bilan tahdid qilib, bekor qilingan FIFA Forward Enterprise (FFE) loyihasi boʻyicha dalillarni taqdim etishni talab qilgan edi. UEFA rahbariyati Infantinoni shaxsiy manfaatlar yoʻlida past baholangan taklifni ilgari surishda va «jinoiy boshqaruvda» ayblagan edi.

Moliyaviy nizolar va huquqiy bahslar

FIFA oʻz navbatida bu daʼvolarni qatʼiyan rad etib, ularni maqsadli taʼqib strategiyasining bir qismi deb atadi. Tashkilot yuristlarining taʼkidlashicha, xususiy investitsiya loyihasini oʻrganish maxfiy reja emas, balki tashkiliy vazifalardan biri boʻlgan. Shuningdek, Yevropa tashkiloti FFE taklifining moliyaviy tuzilmasini ataylab notoʻgʻri talqin qilayotgani qoʻshimcha qilindi.

Asl kelishmovchilik moliyaviy koʻrsatkichlarni baholash masalasida yuzaga kelgan. UEFA loyiha 20 milliard dollarga ataylab past baholangani haqida iddao qilgan boʻlsa, FIFA bu tanqidchilar aksiyalar qiymatini umumiy korxona qiymati bilan adashtirayotganini bildirdi. Maʼlum qilinishicha, umumiy korxona qiymati 30 milliard dollardan oshgan.

Saylovoldi siyosiy bosim

Sudga taqdim etilgan hujjatlarda FIFA Yevropa hamkasblarining harakatlarini saylovoldi siyosiy oʻyinlari deb atadi. Tashkilot bu urinishlar Janni Infantinoning obroʻsiga putur yetkazishga qaratilganini qattiq qoraladi:

  • UEFA hech qanday asosga ega boʻlmagan holda prezident shaxsiy manfaat koʻzlaganini daʼvo qilmoqda;
  • Barcha moliyaviy takliflar 211 ta aʼzo assotsiatsiyaning toʻliq roziligini talab qilishi shart edi;
  • Daʼvo arizasining aynan saylovlar oldidan berilishi siyosiy bosim ekanini yaqqol koʻrsatadi.
FIFA sudga murojaat qilib, UEFAning maxfiy hujjatlarni qoʻlga kiritishga qaratilgan urinishlarini toʻxtatishni va tarqatilayotgan yolgʻon bayonotlarga chek qoʻyishni talab qildi. Mazkur mojaro jahon futbolidagi yetakchi tashkilotlar oʻrtasidagi munosabatlarni yanada keskinlashtirib yubordi.

FIFAUEFAJanni InfantinoFutbolSud
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Debbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildiDebbie Xyuitt FIFA rahbariyatidan shaffoflikni talab qildi17 sentabr 21:17FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdi1 avgust 05:32Janni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladiJanni Infantino Kilian Mbappening rekordlarini olqishladi5 avgust 01:58FIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdiFIFA Rossiya yoshlar jamoasini U-15 Jahon chempionatiga kiritdi19 sentabr 12:512030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi2030-yilgi jahon chempionati finali: Marokash bosh vaziri futbol rahbariyatini tanqid qildi12 sentabr 01:31Argentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadiArgentina Osiyo turnasidan voz kechib, oʻz uyida uchta oʻyin oʻtkazadi4 sentabr 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi