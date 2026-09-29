FIFA va UEFA oʻrtasidagi janjal AQSh sudiga koʻtarildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA AQSh federal sudida UEFAni soxta ma'lumotlar tarqatib, prezidentlik saylovlariga ta'sir ko'rsatishga urinayotganlikda aybladi.
- UEFA avvalroq FIFA prezidenti Janni Infantinoga qarshi jinoiy ish ochish bilan tahdid qilib, FFE loyihasi bo'yicha dalillarni talab qilgan edi.
- FIFA bu ayblovlarni rad etib, UEFAning harakatlarini saylovoldi siyosiy o'yinlari deb atadi va UEFAning maxfiy hujjatlarni qo'lga kiritish urinishlarini to'xtatishni talab qildi.
Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiyasi (FIFA) AQSh federal sudida Yevropa futbol assotsiatsiyalari ittifoqini (UEFA) jiddiy ravishda ayblab chiqdi. Tashkilot vakillarining fikricha, Yevropa futbol rahbariyati oldinda turgan prezidentlik saylovlariga taʼsir koʻrsatish hamda tashkilot nufuziga putur yetkazish maqsadida ataylab soxta maʼlumotlar tarqatish kampaniyasini boshlagan. Bu qarama-qarshilik jahon futbolining eng yuqori choʻqqisidagi muvozanatni jiddiy ravishda izdan chiqarayotgani bilan ahamiyatlidir. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Reuters agentligi maʼlumotiga koʻra, Florida shtatidagi okrug sudiga taqdim etilgan javob hujjatlarida FIFA ushbu ayblovlarga keskin munosabat bildirgan. Oʻtgan oyda UEFA Shveysariyada FIFA prezidenti Janni Infantinoga qarshi jinoiy ish ochish bilan tahdid qilib, bekor qilingan FIFA Forward Enterprise (FFE) loyihasi boʻyicha dalillarni taqdim etishni talab qilgan edi. UEFA rahbariyati Infantinoni shaxsiy manfaatlar yoʻlida past baholangan taklifni ilgari surishda va «jinoiy boshqaruvda» ayblagan edi.
Moliyaviy nizolar va huquqiy bahslarFIFA oʻz navbatida bu daʼvolarni qatʼiyan rad etib, ularni maqsadli taʼqib strategiyasining bir qismi deb atadi. Tashkilot yuristlarining taʼkidlashicha, xususiy investitsiya loyihasini oʻrganish maxfiy reja emas, balki tashkiliy vazifalardan biri boʻlgan. Shuningdek, Yevropa tashkiloti FFE taklifining moliyaviy tuzilmasini ataylab notoʻgʻri talqin qilayotgani qoʻshimcha qilindi.
Asl kelishmovchilik moliyaviy koʻrsatkichlarni baholash masalasida yuzaga kelgan. UEFA loyiha 20 milliard dollarga ataylab past baholangani haqida iddao qilgan boʻlsa, FIFA bu tanqidchilar aksiyalar qiymatini umumiy korxona qiymati bilan adashtirayotganini bildirdi. Maʼlum qilinishicha, umumiy korxona qiymati 30 milliard dollardan oshgan.
Saylovoldi siyosiy bosimSudga taqdim etilgan hujjatlarda FIFA Yevropa hamkasblarining harakatlarini saylovoldi siyosiy oʻyinlari deb atadi. Tashkilot bu urinishlar Janni Infantinoning obroʻsiga putur yetkazishga qaratilganini qattiq qoraladi:
- UEFA hech qanday asosga ega boʻlmagan holda prezident shaxsiy manfaat koʻzlaganini daʼvo qilmoqda;
- Barcha moliyaviy takliflar 211 ta aʼzo assotsiatsiyaning toʻliq roziligini talab qilishi shart edi;
- Daʼvo arizasining aynan saylovlar oldidan berilishi siyosiy bosim ekanini yaqqol koʻrsatadi.
Izohlar 0
…