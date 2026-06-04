Wildberries tovarlarni qidirish uchun sunʼiy intellekt yordamchisini ishga tushirdi

·45·Texno
Wildberries tovarlarni qidirish uchun sunʼiy intellekt yordamchisini ishga tushirdi
Audio versiyasi

Wildberries jamoasi sunʼiy intellektga asoslangan yangi vosita — tovarlarni qidirish uchun SI-assistentni ishga tushirmoqda. Endilikda foydalanuvchilar anʼanaviy kalit soʻzlar oʻrniga oʻz soʻrovlarini tabiiy tilda shakllantirishlari mumkin boʻladi. Bu haqda RWB (Wildberries va Russ birlashgan kompaniyasi) matbuot xizmati xabar berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi vosita chat formatida ishlaydi va soʻrovlarni qayta ishlash uchun xususiy katta til modelidan (LLM) foydalanadi. Ishlab chiquvchilarning tushuntirishicha, assistent nafaqat aniq mahsulotni topishga, balki vazifaning mohiyatini tushunib, unga yechim taklif qilishga qodir. Masalan, foydalanuvchi oddiygina "xizmat safarlariga borish uchun noutbuk sigʻadigan ryukzak tanlab ber" deb yozishi kifoya.

SI-assistent soʻrovni tahlil qilib, bir nechta variantlarni taklif etadi. Foydalanuvchi ushbu variantlarni oʻzaro solishtirishi, xususiyatlarini muhokama qilishi va tanlovini aniqlashtirishi mumkin. Shuningdek, tizim yordamida "hamkasbimga 400 ming soʻmgacha boʻlgan sovgʻa top" yoki "bola bilan dengizga borish uchun kerakli buyumlar toʻplamini yigʻ" kabi murakkab vazifalarni bajarish imkoniyati mavjud.

Yordamchi Wildberries qidiruv natijalari sahifasida mavjud boʻlib, u kiyim-kechak va kosmetikadan tortib, elektronika va bolalar buyumlarigacha boʻlgan barcha toifalar bilan ishlay oladi. Avvalroq marketpleysda mahsulotlarni "aqlli solishtirish", virtual kiyib koʻrish xonasi, surat orqali qidirish va sharhlarni neyrotarmoq yordamida qisqacha bayon qilish funksiyalari joriy etilgan edi.

WildberriesSunʼiy IntellektLLMMarketpleysTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi