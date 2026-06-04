Dusan Vlahovic va Yuventus oʻrtasidagi mojaro: Hujumchi jamoani tark etadi
Muzokaralar stolida yuzaga kelgan jiddiy kelishmovchilikdan soʻng, Dusan Vlahovic Yuventus klubini erkin agent sifatida tark etishga yaqin turibdi. Serbiya terma jamoasi hujumchisi Turin klubi rahbariyatining keskin noroziligiga sabab boʻlgan. Italiyaning Tuttosport nashri xabariga koʻra, mojaro uning maoshini kanadalik hujumchi Jonathan David bilan solishtirilishi ortidan kelib chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Xabarlarga koʻra, Vlahovic muzokaralarni provokatsion savol bilan boshlagan: "Nima uchun men David bilan bir xil maosh olishim kerak?". Ushbu savol klub mutasaddilarini gʻazablantirgan. Ayni damda tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy talablar bir-biriga mutlaqo zid kelmoqda. Shartnomasining soʻnggi yilida 26 yoshli serbiyalik forvard bonuslar bilan birga 12 million yevro ishlab topgan.
Klubning xarajatlarni qisqartirish strategiyasiga muvofiq, Yuventus unga 6 million yevro va bonuslardan iborat yangi bitim taklif qilgan — aynan shunday paket Jonathan David uchun ham moʻljallangan edi. Biroq Vlahovic qatʼiy ravishda 8 million yevro sof maosh va qoʻshimcha ragʻbatlantirishlarni talab qilmoqda. Hozirda turinliklar oʻrnatgan 7 million yevrolik maosh chekloviga faqat Kenan Yildiz javob beradi.
Yuventus direktori Giorgio Chiellini muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganini rasman tasdiqladi. Sobiq himoyachining fikricha, Vlahovic katta ehtimol bilan faoliyatini xorijda davom ettiradi, chunki A Seriyaning hech bir klubi uning moliyaviy talablarini qondira olmaydi. Napoli hujumchi uchun harakat qilgan boʻlsa-da, neapolliklarning moliyaviy imkoniyatlari bunga yetmasligi aytilmoqda.
Ayni damda Atletiko Madrid, Bavariya va Chelsi kabi klublar Vlahovic uchun kurashda favorit hisoblanadi. Ayniqsa, Londonning Chelsi klubi chap oyoqda zarba beruvchi hujumchini tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatini yuqori baholamoqda. Bavariya ham hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida serbiyalik futbolchi atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.
…