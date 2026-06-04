Dusan Vlahovic va Yuventus oʻrtasidagi mojaro: Hujumchi jamoani tark etadi

·145·Sport
Dusan Vlahovic va Yuventus oʻrtasidagi mojaro: Hujumchi jamoani tark etadi

Muzokaralar stolida yuzaga kelgan jiddiy kelishmovchilikdan soʻng, Dusan Vlahovic Yuventus klubini erkin agent sifatida tark etishga yaqin turibdi. Serbiya terma jamoasi hujumchisi Turin klubi rahbariyatining keskin noroziligiga sabab boʻlgan. Italiyaning Tuttosport nashri xabariga koʻra, mojaro uning maoshini kanadalik hujumchi Jonathan David bilan solishtirilishi ortidan kelib chiqqan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Xabarlarga koʻra, Vlahovic muzokaralarni provokatsion savol bilan boshlagan: "Nima uchun men David bilan bir xil maosh olishim kerak?". Ushbu savol klub mutasaddilarini gʻazablantirgan. Ayni damda tomonlar oʻrtasidagi moliyaviy talablar bir-biriga mutlaqo zid kelmoqda. Shartnomasining soʻnggi yilida 26 yoshli serbiyalik forvard bonuslar bilan birga 12 million yevro ishlab topgan.

Klubning xarajatlarni qisqartirish strategiyasiga muvofiq, Yuventus unga 6 million yevro va bonuslardan iborat yangi bitim taklif qilgan — aynan shunday paket Jonathan David uchun ham moʻljallangan edi. Biroq Vlahovic qatʼiy ravishda 8 million yevro sof maosh va qoʻshimcha ragʻbatlantirishlarni talab qilmoqda. Hozirda turinliklar oʻrnatgan 7 million yevrolik maosh chekloviga faqat Kenan Yildiz javob beradi.

Yuventus direktori Giorgio Chiellini muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanganini rasman tasdiqladi. Sobiq himoyachining fikricha, Vlahovic katta ehtimol bilan faoliyatini xorijda davom ettiradi, chunki A Seriyaning hech bir klubi uning moliyaviy talablarini qondira olmaydi. Napoli hujumchi uchun harakat qilgan boʻlsa-da, neapolliklarning moliyaviy imkoniyatlari bunga yetmasligi aytilmoqda.

Ayni damda Atletiko Madrid, Bavariya va Chelsi kabi klublar Vlahovic uchun kurashda favorit hisoblanadi. Ayniqsa, Londonning Chelsi klubi chap oyoqda zarba beruvchi hujumchini tekinga qoʻlga kiritish imkoniyatini yuqori baholamoqda. Bavariya ham hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida serbiyalik futbolchi atrofidagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda.

YuventusDusan VlahovicTransferlarBavariyaChelsi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19Fransiya terma jamoasi o‘z maydonida Kot-d'Ivuarga imkoniyatni boy berdiBugun, 05:11Ispaniya terma jamoasi Iroq bilan bahsda kutilmagan durang qayd etdiBugun, 05:04Bavariya oʻz iqtidorini saqlab qolmoqchi: Ibrahimovic uchun yangi rejaBugun, 04:33Bavariya oʻz iqtidori Arijon Ibrahimovic boʻyicha yakuniy qarorga keldiBugun, 04:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Dusan Vlahovic va Yuventus oʻrtasidagi mojaro: Hujumchi jamoani tark etadi – Zamin.uz, 04.06.2026