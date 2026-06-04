360 km/soat tezlikda internet: Moskva-Sankt-Peterburg yoʻli LTE bilan qoplanadi

·44·Texno
360 km/soat tezlikda internet: Moskva-Sankt-Peterburg yoʻli LTE bilan qoplanadi
Audio versiyasi

Rossiya temir yoʻllari (RJD) Moskva va Sankt-Peterburgni bogʻlovchi yangi yuqori tezlikdagi magistral (VSM) boʻylab uzluksiz LTE aloqasini taʼminlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda kompaniya bosh direktori oʻrinbosari Yevgeniy Charkin maʼlum qildi. Loyiha “Buro-1440” kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi va butun yoʻnalish boʻylab zamonaviy aloqa standartlari joriy etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda Rossiya temir yoʻllarida mobil tarmoq qamrovi 30 foizdan oshmaydi. Shu sababli, yangi magistral uchun sifat jihatidan mutlaqo yangi telekommunikatsiya infratuzilmasini yaratish talab etiladi. Bu yoʻlovchilarga poyezd harakatlanayotgan vaqtda ham yuqori tezlikdagi internetdan foydalanish imkonini beradi.

Rossiyadagi birinchi yuqori tezlikdagi temir yoʻl magistralining uzunligi qariyb 700 kilometrni tashkil etib, u oltita hududni kesib oʻtadi. Transport vazirligi maʼlumotlariga koʻra, poyezdlar 400 km/soatgacha tezlikka chiqa oladi, asosiy kreyser tezligi esa 360 km/soatni tashkil qiladi.

Prognozlarga koʻra, 2030-yilga borib ikki shahar oʻrtasidagi yoʻlovchi oqimi yiliga 23 million kishiga yetishi mumkin. Hukumat farmoyishiga binoan, magistralni loyihalash va qurish ishlari 2024–2028-yillarga moʻljallangan boʻlib, u 2028-yilda foydalanishga topshirilishi kutilmoqda.

LTEInternetTexnologiyaRossiyaTransport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi