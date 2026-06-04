Poyezdlarda sunʻiy yoʻldosh orqali yuqori tezlikdagi internet joriy etiladi
Rossiyaning «Byuro 1440» aerokosmik kompaniyasi va Federal yoʻlovchi tashish kompaniyasi (FPK) uzoq masofaga qatnovchi poyezdlarda sunʻiy yoʻldosh aloqasini joriy etish rejasini tasdiqladi. Loyiha doirasida taxminan 400 ta poyezd tarkibini yuqori tezlikdagi internet bilan taʻminlash koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki bosqichda «Byuro 1440» tomonidan maxsus temir yoʻl transporti uchun ishlab chiqilgan abonent terminallari sinovdan oʻtkaziladi. Shundan soʻng servisdan tajriba tariqasida foydalanish boshlanadi. Loyihaning asosiy maqsadi — yoʻlovchilarni butun marshrut davomida, hatto mobil aloqa operatorlari qamrovi boʻlmagan hududlarda ham barqaror aloqa bilan taʻminlashdir.
«Byuro 1440» bosh direktori Aleksey Shelobkovning taʻkidlashicha, ushbu texnologiya oʻn millionlab yoʻlovchilarga ilgari internet umuman boʻlmagan joylarda ham uzluksiz tarmoqqa ulanish imkonini beradi. FPK rahbari Dmitriy Pegov esa aloqa nafaqat yoʻlovchilar, balki xodimlarning operatsion va texnik vazifalarini bajarishi uchun ham zarurligini qoʻshimcha qildi.
Avvalroq «Byuro 1440» va RJD hamkorlikda «Sapsan» hamda «Lastochka» tezyurar poyezdlarida sunʻiy yoʻldosh aloqasini joriy etish boʻyicha «yoʻl xaritasi»ni tasdiqlagan edi. Ushbu yangilik transport sohasida raqamli transformatsiyani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.
…