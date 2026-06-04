Poyezdlarda sunʻiy yoʻldosh orqali yuqori tezlikdagi internet joriy etiladi

·33·Texno
Poyezdlarda sunʻiy yoʻldosh orqali yuqori tezlikdagi internet joriy etiladi

Rossiyaning «Byuro 1440» aerokosmik kompaniyasi va Federal yoʻlovchi tashish kompaniyasi (FPK) uzoq masofaga qatnovchi poyezdlarda sunʻiy yoʻldosh aloqasini joriy etish rejasini tasdiqladi. Loyiha doirasida taxminan 400 ta poyezd tarkibini yuqori tezlikdagi internet bilan taʻminlash koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki bosqichda «Byuro 1440» tomonidan maxsus temir yoʻl transporti uchun ishlab chiqilgan abonent terminallari sinovdan oʻtkaziladi. Shundan soʻng servisdan tajriba tariqasida foydalanish boshlanadi. Loyihaning asosiy maqsadi — yoʻlovchilarni butun marshrut davomida, hatto mobil aloqa operatorlari qamrovi boʻlmagan hududlarda ham barqaror aloqa bilan taʻminlashdir.

«Byuro 1440» bosh direktori Aleksey Shelobkovning taʻkidlashicha, ushbu texnologiya oʻn millionlab yoʻlovchilarga ilgari internet umuman boʻlmagan joylarda ham uzluksiz tarmoqqa ulanish imkonini beradi. FPK rahbari Dmitriy Pegov esa aloqa nafaqat yoʻlovchilar, balki xodimlarning operatsion va texnik vazifalarini bajarishi uchun ham zarurligini qoʻshimcha qildi.

Avvalroq «Byuro 1440» va RJD hamkorlikda «Sapsan» hamda «Lastochka» tezyurar poyezdlarida sunʻiy yoʻldosh aloqasini joriy etish boʻyicha «yoʻl xaritasi»ni tasdiqlagan edi. Ushbu yangilik transport sohasida raqamli transformatsiyani yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

InternetSunʻiy yoʻldoshTexnologiyaPoyezdByuro 1440
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi