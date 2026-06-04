Shavkat Mirziyoyev Peterburgda Putin bilan muhim uchrashuv o‘tkazadi (foto)
O‘zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasiga tashrifi doirasida Sankt-Peterburg shahriga yetib bordi. Davlat rahbarini “Pulkovo” xalqaro aeroportida Rossiya hukumati raisining birinchi o‘rinbosari Denis Manturov, Sankt-Peterburg shahri gubernatori Aleksandr Beglov hamda boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi.
Tashrif yuqori darajadagi siyosiy va iqtisodiy muloqotlar bilan ahamiyatli bo‘lishi kutilmoqda. Dasturga ko‘ra, bugun O‘zbekiston yetakchisi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv o‘tkazadi. Mazkur muloqotda ikki tomonlama hamkorlikning dolzarb masalalari, iqtisodiy aloqalar, sanoat, energetika, investitsiya va mintaqaviy hamkorlik yo‘nalishlari muhokama qilinishi mumkin.
Ayniqsa, tashrif doirasida O‘zbekistonda birinchi integratsiyalashgan atom elektr stansiyasi reaktorining qurilishini boshlash marosimida ishtirok etilishi alohida e’tiborga molik. Bu loyiha mamlakat energetika tizimi uchun muhim strategik qadam sifatida baholanmoqda. Chunki kelgusi yillarda elektr energiyasiga bo‘lgan talab ortib borishi kutilmoqda va yangi manbalarni ishga tushirish iqtisodiy rivojlanish uchun muhim omil hisoblanadi.
Atom energetikasi sohasidagi hamkorlik O‘zbekiston uchun uzoq muddatli ahamiyatga ega. Bunday yirik loyihalar nafaqat elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini oshirish, balki sanoat, texnologiya, mutaxassislar tayyorlash va infratuzilmani rivojlantirish nuqtayi nazaridan ham katta ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur marosim ikki davlat o‘rtasidagi energetik hamkorlikda yangi bosqichni boshlab berishi mumkin.
Shavkat Mirziyoyevning Sankt-Peterburgga tashrifi 29-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi arafasida amalga oshmoqda. 5 iyun kuni davlat rahbarining forumning asosiy tadbirlarida ishtirok etishi rejalashtirilgan. Ushbu forum an’anaviy ravishda turli mamlakatlar rasmiylari, yirik kompaniyalar rahbarlari, investorlar va ekspertlar ishtirok etadigan nufuzli iqtisodiy maydon hisoblanadi.
O‘zbekiston uchun bunday xalqaro forumlarda qatnashish yangi investitsiya loyihalarini ilgari surish, iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va xorijiy sheriklar bilan amaliy muloqotlarni kuchaytirish imkonini beradi. So‘nggi yillarda mamlakatimiz tashqi iqtisodiy aloqalarni faol rivojlantirib, energetika, transport, sanoat, qishloq xo‘jaligi va texnologiya sohalarida yangi sherikliklarga alohida e’tibor qaratmoqda.
Rossiya O‘zbekistonning muhim savdo-iqtisodiy hamkorlaridan biri hisoblanadi. Ikki davlat o‘rtasida mehnat migratsiyasi, sanoat kooperatsiyasi, transport logistikasi, ta’lim, energetika va hududlararo hamkorlik yo‘nalishlarida keng aloqalar mavjud. Shu nuqtayi nazardan, Sankt-Peterburgdagi uchrashuv va forum doirasidagi muloqotlar amaliy natijalarga boy bo‘lishi kutilmoqda.
Mirziyoyev va Putin o‘rtasidagi uchrashuv esa tashrifning eng muhim siyosiy qismi bo‘ladi. Tomonlar strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash, yirik qo‘shma loyihalarni amalga oshirish va mintaqadagi dolzarb masalalar bo‘yicha fikr almashishi mumkin.
Shu tariqa, O‘zbekiston prezidentining Sankt-Peterburgga tashrifi bir vaqtning o‘zida siyosiy muloqot, iqtisodiy forum va energetika sohasidagi muhim loyiha bilan bog‘liq bo‘lmoqda. Bu esa tashrifning ahamiyatini yanada oshiradi.
Endi e’tibor bugungi yuqori darajadagi uchrashuv va 5 iyun kuni bo‘lib o‘tadigan Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining asosiy tadbirlariga qaratiladi. Kutilayotgan muzokaralar va kelishuvlar O‘zbekistonning kelgusi iqtisodiy hamkorlik yo‘nalishlariga yangi sur’at berishi mumkin.
…