QR-kod va biometriya: Max messenjerida kontaktsiz toʻlov xizmati ishga tushadi
Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (SPXIF) doirasida yangi toʻlov servisining ishga tushirilishi boʻyicha muhim kelishuv imzolandi. Milliy toʻlov kartalari tizimi (MTKT) va Max messenjeri xaridlarni kontaktsiz amalga oshirish imkonini beruvchi vositani yaratishga kelishib oldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi xizmat messenjer ichidagi mini-ilova koʻrinishida amalga oshiriladi. Bu foydalanuvchilarga jismoniy bank kartalari yoki naqd pullarsiz tovar va xizmatlar uchun haq toʻlash imkonini beradi. Tranzaksiyani amalga oshirish uchun ilovada shaxsiy QR-kod yaratish va uni kassada koʻrsatish kifoya qiladi.
Barcha operatsiyalar Tezkor toʻlovlar tizimi (TTT) orqali amalga oshiriladi va har ikki kompaniyaning xavfsizlik protokollari bilan himoyalanadi. Xizmatdan foydalanish uchun qoʻshimcha ravishda foydalanuvchi biometriyasi orqali tasdiqlash talab etiladi.
MTKT bosh direktori Dmitriy Dubininning taʼkidlashicha, kelajakda foydalanuvchilar bank hisob raqamlarini bogʻlab, “yuz orqali” toʻlov qilishlari va maxsus imtiyozlarga ega boʻlishlari mumkin boʻladi. Max rahbari Farit Xusnoyarovning soʻzlariga koʻra, ushbu hamkorlik pul oʻtkazmalarini xabar yuborish kabi oson jarayonga aylantiradi.
Avvalroq VK va MTKT hamkorligida Max platformasida Tezkor toʻlovlar tizimi sinovdan oʻtkazilgan edi. Keyinchalik bir qator bank mijozlari milliy messenjer orqali bir-birlariga pul oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻlishdi.
…