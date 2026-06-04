QR-kod va biometriya: Max messenjerida kontaktsiz toʻlov xizmati ishga tushadi

·39·Texno
QR-kod va biometriya: Max messenjerida kontaktsiz toʻlov xizmati ishga tushadi

Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumi (SPXIF) doirasida yangi toʻlov servisining ishga tushirilishi boʻyicha muhim kelishuv imzolandi. Milliy toʻlov kartalari tizimi (MTKT) va Max messenjeri xaridlarni kontaktsiz amalga oshirish imkonini beruvchi vositani yaratishga kelishib oldilar. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi xizmat messenjer ichidagi mini-ilova koʻrinishida amalga oshiriladi. Bu foydalanuvchilarga jismoniy bank kartalari yoki naqd pullarsiz tovar va xizmatlar uchun haq toʻlash imkonini beradi. Tranzaksiyani amalga oshirish uchun ilovada shaxsiy QR-kod yaratish va uni kassada koʻrsatish kifoya qiladi.

Barcha operatsiyalar Tezkor toʻlovlar tizimi (TTT) orqali amalga oshiriladi va har ikki kompaniyaning xavfsizlik protokollari bilan himoyalanadi. Xizmatdan foydalanish uchun qoʻshimcha ravishda foydalanuvchi biometriyasi orqali tasdiqlash talab etiladi.

MTKT bosh direktori Dmitriy Dubininning taʼkidlashicha, kelajakda foydalanuvchilar bank hisob raqamlarini bogʻlab, “yuz orqali” toʻlov qilishlari va maxsus imtiyozlarga ega boʻlishlari mumkin boʻladi. Max rahbari Farit Xusnoyarovning soʻzlariga koʻra, ushbu hamkorlik pul oʻtkazmalarini xabar yuborish kabi oson jarayonga aylantiradi.

Avvalroq VK va MTKT hamkorligida Max platformasida Tezkor toʻlovlar tizimi sinovdan oʻtkazilgan edi. Keyinchalik bir qator bank mijozlari milliy messenjer orqali bir-birlariga pul oʻtkazish imkoniyatiga ega boʻlishdi.

MaxQR-kodBiometriyaTexnologiyaToʻlov Tizimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi