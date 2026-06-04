Cash App toʻlovlar uchun maxsus sehrli tayoqcha taqdim etdi
Cash App raqamli hamyoni payshanba kuni yangi gadjetni sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma ijtimoiy tarmoqlardagi trenddan ilhomlangan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻlda yasalgan tayoqchalar ichiga bank kartalarini joylashtirib, toʻlovlarni amalga oshirayotgan edi. Endilikda kompaniya ushbu jarayonni rasmiylashtirib, 25 dollarlik maxsus NFC-tayoqchani taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi qurilma Cash App Card bilan bogʻlangan boʻlib, Visa tizimining kontaktsiz toʻlovlarini qoʻllab-quvvatlaydigan barcha terminallarda ishlaydi. Tayoqchani faollashtirish uchun uni ilovaga ulash kifoya, hisobda esa minimal qoldiq boʻlishi talab etilmaydi. Gadjet maxsus halqa bilan jihozlangan boʻlib, uni sumka yoki kiyimga osib qoʻyish imkoniyati mavjud.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, ushbu gadjet telefonni sumkadan chiqarish noqulay boʻlgan konsertlar yoki sport tadbirlarida juda qoʻl keladi. Biroq asosiy maqsad — toʻlov jarayonini yanada qiziqarli va ijtimoiy qilishdir. Bu ayniqsa yosh foydalanuvchilar, xususan, Gen Z vakillari uchun moʻljallangan boʻlib, tugʻilgan kunlar yoki bayram xaridlarida oʻziga xos muhit yaratadi.
Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Foydalanuvchilar har bir toʻlov haqida lahzali bildirishnomalar oladi va tayoqchani istalgan vaqtda ilova orqali bloklab qoʻyishi mumkin. Agar gadjet yoʻqolsa, uni masofadan turib oʻchirish imkoniyati mavjud. Block kompaniyasining apparat taʼminoti boʻlimi rahbari Thomas Templetonning soʻzlariga koʻra, bu toʻlovlarni koʻrinadigan va ijtimoiy qilish uchun noyob imkoniyatdir.
Cash App kelgusi oylarda ushbu turdagi NFC-teglar qatorini kengaytirishni va turli shakldagi cheklangan seriyalarni chiqarishni rejalashtirmoqda. Eslatib oʻtamiz, Block kompaniyasiga tegishli ushbu fintex-platforma 2021-yilda oʻsmirlar uchun hisob raqamlarini, joriy yilda esa 6 yoshdan 12 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ota-onalar nazoratidagi debet kartalarini ishga tushirgan edi.
…