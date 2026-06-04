Cash App toʻlovlar uchun maxsus sehrli tayoqcha taqdim etdi

·64·Texno
Cash App toʻlovlar uchun maxsus sehrli tayoqcha taqdim etdi
Audio versiyasi

Cash App raqamli hamyoni payshanba kuni yangi gadjetni sotuvga chiqardi. Ushbu qurilma ijtimoiy tarmoqlardagi trenddan ilhomlangan boʻlib, foydalanuvchilar qoʻlda yasalgan tayoqchalar ichiga bank kartalarini joylashtirib, toʻlovlarni amalga oshirayotgan edi. Endilikda kompaniya ushbu jarayonni rasmiylashtirib, 25 dollarlik maxsus NFC-tayoqchani taqdim etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi qurilma Cash App Card bilan bogʻlangan boʻlib, Visa tizimining kontaktsiz toʻlovlarini qoʻllab-quvvatlaydigan barcha terminallarda ishlaydi. Tayoqchani faollashtirish uchun uni ilovaga ulash kifoya, hisobda esa minimal qoldiq boʻlishi talab etilmaydi. Gadjet maxsus halqa bilan jihozlangan boʻlib, uni sumka yoki kiyimga osib qoʻyish imkoniyati mavjud.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, ushbu gadjet telefonni sumkadan chiqarish noqulay boʻlgan konsertlar yoki sport tadbirlarida juda qoʻl keladi. Biroq asosiy maqsad — toʻlov jarayonini yanada qiziqarli va ijtimoiy qilishdir. Bu ayniqsa yosh foydalanuvchilar, xususan, Gen Z vakillari uchun moʻljallangan boʻlib, tugʻilgan kunlar yoki bayram xaridlarida oʻziga xos muhit yaratadi.

Xavfsizlik masalasiga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Foydalanuvchilar har bir toʻlov haqida lahzali bildirishnomalar oladi va tayoqchani istalgan vaqtda ilova orqali bloklab qoʻyishi mumkin. Agar gadjet yoʻqolsa, uni masofadan turib oʻchirish imkoniyati mavjud. Block kompaniyasining apparat taʼminoti boʻlimi rahbari Thomas Templetonning soʻzlariga koʻra, bu toʻlovlarni koʻrinadigan va ijtimoiy qilish uchun noyob imkoniyatdir.

Cash App kelgusi oylarda ushbu turdagi NFC-teglar qatorini kengaytirishni va turli shakldagi cheklangan seriyalarni chiqarishni rejalashtirmoqda. Eslatib oʻtamiz, Block kompaniyasiga tegishli ushbu fintex-platforma 2021-yilda oʻsmirlar uchun hisob raqamlarini, joriy yilda esa 6 yoshdan 12 yoshgacha boʻlgan bolalar uchun ota-onalar nazoratidagi debet kartalarini ishga tushirgan edi.

Cash AppNFCFintexGadjetBlock
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi