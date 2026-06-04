Chelsi nishonida boʻlgan iqtidorli hujumchi Frankfurtga yoʻl olishi mumkin

·185·Sport
Chelsi nishonida boʻlgan iqtidorli hujumchi Frankfurtga yoʻl olishi mumkin
Audio versiyasi

Fransiyaning Saint-Étienne klubi tarbiyalanuvchisi va U20 terma jamoasi hujumchisi Djylian N'Guessan faoliyatini Germaniya Bundesligasida davom ettirishi kutilmoqda. Transfer eksperti Fabrizio Romano bergan maʻlumotlarga koʻra, Eintracht Frankfurt 17 yoshli iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha muzokaralarni boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

N'Guessan oʻz vatanida eng istiqbolli yosh futbolchilardan biri hisoblanadi. Garchi u joriy mavsumda Saint-Étienne asosiy tarkibida kam maydonga tushgan boʻlsa-da, yosh iqtidorlarni kashf qilish bilan tanilgan Eintracht Frankfurt skautlari eʻtiborini tortishga ulgurdi. Futbolchi Fransiya yoshlar terma jamoalarida oʻzining sermahsulligi bilan ajralib turadi: U17 jamoasida 11 oʻyinda 11 ta gol, U16 safida esa 14 oʻyinda 12 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan.

Qizigʻi shundaki, yanvar oyida Londonning Chelsi klubi ushbu hujumchi uchun 8 million yevro taklif qilgan edi. Biroq oʻsha paytda Saint-Étienne rahbariyati yuqori divizionga qaytish maqsadida asosiy iqtidorlarini sotishdan bosh tortgan. L'Équipe nashri xabariga koʻra, klubning elitaga qayta olmagani moliyaviy strategiyani oʻzgartirishga va bir qator yetakchi oʻyinchilarni, jumladan N'Guessanni ham sotishga majbur qilmoqda.

Chelsi kabi grand jamoalarning qiziqishiga qaramay, Eintracht Frankfurt yosh fransuz futbolchilari uchun ajoyib tramplin vazifasini oʻtab kelmoqda. Shu sababli, Djylian N'Guessan faoliyatini aynan Germaniyada davom ettirish varianti hozirda eng haqiqatga yaqini boʻlib turibdi.

ChelsiEintracht FrankfurtTransferlarDjylian N'GuessanBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Polsha nashri O‘zbekiston terma jamoasining imkoniyatlarini tahlil qildiBugun, 06:07Shvetsiya terma jamoasi Gretsiya bilan bahsda g‘alabani qo‘ldan chiqardiBugun, 05:55Eron milliy terma jamoasi Mali ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 05:50Eldor Shomurodovning eng katta orzusi amalga oshdi...Bugun, 05:43Dide Desham Kot-d'Ivuardan uchralgan mag‘lubiyatdan keyin fikr bildirdiBugun, 05:20Florentino Pérez Real Madrid uchun 150 million yevrolik transferni eʻlon qildiBugun, 05:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi