Meta kontent yaratuvchilar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi
Meta kompaniyasi Facebook platformasida kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan yangi sunʼiy intellekt yordamchisini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu vosita mualliflarning kontent uslubi, samaradorlik koʻrsatkichlari va maqsadlaridan kelib chiqib, ularga shaxsiylashtirilgan tavsiyalar beradi. Endilikda foydalanuvchilar murakkab grafik va jadvallarni tahlil qilish oʻrniga, AI yordamchisidan "Qachon post joylashim kerak?" yoki "Izohlarda odamlar nima deyishmoqda?" kabi savollarga tezkor javob olishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi yordamchi chat-bot koʻrinishida boʻlgani uchun mualliflar unga qoʻshimcha savollar berib, auditoriyaning vaqt oʻtishi bilan qanday oʻzgargani kabi mavzularni chuqurroq oʻrganishlari mumkin. Tizim nafaqat tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi, balki trenddagi mavzular va musiqalardan foydalangan holda yangi kontent gʻoyalarini oʻylab topishda ham koʻmaklashadi. Hozirda ushbu funksiya AQSH, Kanada va Hindistondagi ijodkorlar uchun ochiq boʻlib, kelajakda boshqa mamlakatlarda ham joriy etilishi rejalashtirilgan.
Ushbu qadam orqali Meta oʻz foydalanuvchilarini TikTok va YouTube kabi raqobatchilarga boy bermaslikni koʻzlamoqda. Shuningdek, ilova ichidagi AI yordamchisi mualliflarning ChatGPT kabi uchinchi tomon vositalariga ehtiyojini kamaytirib, ularni Meta ekotizimida koʻproq vaqt oʻtkazishga undaydi. Bu esa platformadagi faollikni va foydalanuvchilarning jalb qilinish darajasini oshirishga xizmat qiladi.
Bundan tashqari, Meta Facebook Reels videolari uchun sunʼiy intellekt yordamida tarjima qilish funksiyasiga yangi tillarni, jumladan, arab, indonez, fransuz, tay va vyetnam tillarini qoʻshdi. AI-tarjima tizimi muallifning ovoz ohangini saqlab qolgan holda nutqni boshqa tilga oʻgiradi. Shuningdek, lab harakatlarini tarjimaga moslashtiruvchi lip-sync funksiyasi ham mavjud. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, hozirda har hafta yarim milliarddan ortiq foydalanuvchi Facebook platformasida AI orqali tarjima qilingan videolarni tomosha qilmoqda.
…