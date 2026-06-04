Meta kontent yaratuvchilar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi

·46·Texno
Meta kontent yaratuvchilar uchun yangi sunʼiy intellekt yordamchisini taqdim etdi
Audio versiyasi

Meta kompaniyasi Facebook platformasida kontent yaratuvchilar uchun moʻljallangan yangi sunʼiy intellekt yordamchisini ishga tushirganini eʼlon qildi. Ushbu vosita mualliflarning kontent uslubi, samaradorlik koʻrsatkichlari va maqsadlaridan kelib chiqib, ularga shaxsiylashtirilgan tavsiyalar beradi. Endilikda foydalanuvchilar murakkab grafik va jadvallarni tahlil qilish oʻrniga, AI yordamchisidan "Qachon post joylashim kerak?" yoki "Izohlarda odamlar nima deyishmoqda?" kabi savollarga tezkor javob olishlari mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi yordamchi chat-bot koʻrinishida boʻlgani uchun mualliflar unga qoʻshimcha savollar berib, auditoriyaning vaqt oʻtishi bilan qanday oʻzgargani kabi mavzularni chuqurroq oʻrganishlari mumkin. Tizim nafaqat tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi, balki trenddagi mavzular va musiqalardan foydalangan holda yangi kontent gʻoyalarini oʻylab topishda ham koʻmaklashadi. Hozirda ushbu funksiya AQSH, Kanada va Hindistondagi ijodkorlar uchun ochiq boʻlib, kelajakda boshqa mamlakatlarda ham joriy etilishi rejalashtirilgan.

Ushbu qadam orqali Meta oʻz foydalanuvchilarini TikTok va YouTube kabi raqobatchilarga boy bermaslikni koʻzlamoqda. Shuningdek, ilova ichidagi AI yordamchisi mualliflarning ChatGPT kabi uchinchi tomon vositalariga ehtiyojini kamaytirib, ularni Meta ekotizimida koʻproq vaqt oʻtkazishga undaydi. Bu esa platformadagi faollikni va foydalanuvchilarning jalb qilinish darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, Meta Facebook Reels videolari uchun sunʼiy intellekt yordamida tarjima qilish funksiyasiga yangi tillarni, jumladan, arab, indonez, fransuz, tay va vyetnam tillarini qoʻshdi. AI-tarjima tizimi muallifning ovoz ohangini saqlab qolgan holda nutqni boshqa tilga oʻgiradi. Shuningdek, lab harakatlarini tarjimaga moslashtiruvchi lip-sync funksiyasi ham mavjud. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, hozirda har hafta yarim milliarddan ortiq foydalanuvchi Facebook platformasida AI orqali tarjima qilingan videolarni tomosha qilmoqda.

MetaFacebookSunʼiy IntellektKontentTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cuktech CP13: Qi2 standartiga ega ixcham va kuchli magnitli akkumulyatorBugun, 05:53Rossiyalik maktab oʻquvchilarining 80 foizi sunʼiy intellektdan foydalanmoqdaBugun, 05:23Mira Murati yangi loyihasi bilan katta sahnaga qaytdiBugun, 05:20ChatGPT Rossiyada mashhurlik boʻyicha Claude va Geminiʻni ortda qoldirdiBugun, 05:00Helion termoyadro energetikasi uchun 465 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 04:29Dzen platformasi Cortex sunʼiy intellekt arxitekturasiga oʻtmoqdaBugun, 02:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi